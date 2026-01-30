https://crimea.ria.ru/20260130/uchastniki-svo-i-ikh-semi-v-krymu-mogut-predyavit-lgoty-po-qr-kodu-1152818798.html

Участники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-коду

2026-01-30T12:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму для участников спецоперации, членов их семей, а также многодетных родителей упростили льготное посещение учреждений культуры через предъявление уникального QR-кода. Услуга будет работать через Госуслуги и мессенджер MAX. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк."Участники СВО, члены их семей, а также многодетные родители теперь могут посещать учреждения культуры по упрощенной схеме благодаря цифровизации процесса подтверждения льготы", – сказано в сообщении."При этом цифровой сервис дополняет, а не заменяет привычные способы получения льгот с использованием документов", – добавил председатель Совмина.Подробные условия бесплатного или льготного посещения, включая информацию о квотах, размещены на официальных сайтах крымских учреждений сферы культуры, уточнил Юрий Гоцанюк.Ранее сообщалось, что в Крыму вводят новую меру поддержки для ветеранов СВО, которые направляются на реабилитацию. Кроме того, стало известно, что с января 2026 года заявление на получение удостоверения многодетной семье можно подать в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также портала Госуслуг Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 130 млрд рублейВдовам бойцов СВО дадут право поступать в вузы без экзаменовКрым получит 10 млн на бесплатные лекарства для льготников

