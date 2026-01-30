Рейтинг@Mail.ru
Участники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-коду - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Участники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-коду
Участники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-коду - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Участники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-коду
В Крыму для участников спецоперации, членов их семей, а также многодетных родителей упростили льготное посещение учреждений культуры через предъявление... РИА Новости Крым, 30.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму для участников спецоперации, членов их семей, а также многодетных родителей упростили льготное посещение учреждений культуры через предъявление уникального QR-кода. Услуга будет работать через Госуслуги и мессенджер MAX. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк."Участники СВО, члены их семей, а также многодетные родители теперь могут посещать учреждения культуры по упрощенной схеме благодаря цифровизации процесса подтверждения льготы", – сказано в сообщении."При этом цифровой сервис дополняет, а не заменяет привычные способы получения льгот с использованием документов", – добавил председатель Совмина.Подробные условия бесплатного или льготного посещения, включая информацию о квотах, размещены на официальных сайтах крымских учреждений сферы культуры, уточнил Юрий Гоцанюк.Ранее сообщалось, что в Крыму вводят новую меру поддержки для ветеранов СВО, которые направляются на реабилитацию. Кроме того, стало известно, что с января 2026 года заявление на получение удостоверения многодетной семье можно подать в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также портала Госуслуг Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 130 млрд рублейВдовам бойцов СВО дадут право поступать в вузы без экзаменовКрым получит 10 млн на бесплатные лекарства для льготников
Участники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-коду

В Крыму запущен новый цифровой сервис для доступности культурного досуга участникам СВО

12:56 30.01.2026
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаВ Крыму запустили новый цифровой сервис для участников СВО и членов их семей
В Крыму запустили новый цифровой сервис для участников СВО и членов их семей
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму для участников спецоперации, членов их семей, а также многодетных родителей упростили льготное посещение учреждений культуры через предъявление уникального QR-кода. Услуга будет работать через Госуслуги и мессенджер MAX. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Участники СВО, члены их семей, а также многодетные родители теперь могут посещать учреждения культуры по упрощенной схеме благодаря цифровизации процесса подтверждения льготы", – сказано в сообщении.
Гоцанюк уточнил, что для этого необходимо установить на смартфон приложение Госуслуги и мессенджер МАХ, а затем создать цифровой ID. Система автоматически направит запрос в базу данных и сформирует уникальный QR-код, который необходимо предъявить в кассе учреждения.
"При этом цифровой сервис дополняет, а не заменяет привычные способы получения льгот с использованием документов", – добавил председатель Совмина.
Подробные условия бесплатного или льготного посещения, включая информацию о квотах, размещены на официальных сайтах крымских учреждений сферы культуры, уточнил Юрий Гоцанюк.
Ранее сообщалось, что в Крыму вводят новую меру поддержки для ветеранов СВО, которые направляются на реабилитацию. Кроме того, стало известно, что с января 2026 года заявление на получение удостоверения многодетной семье можно подать в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также портала Госуслуг Республики Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 130 млрд рублей
Вдовам бойцов СВО дадут право поступать в вузы без экзаменов
Крым получит 10 млн на бесплатные лекарства для льготников
 
