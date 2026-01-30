https://crimea.ria.ru/20260130/ubrat-zelenskogo-v-rade-neozhidanno-otsenili-dialog-putina-i-trampa-1152828359.html

Убрать Зеленского: в Раде неожиданно оценили диалог Путина и Трампа

Диалог между Москвой и Вашингтоном делает возможным урегулирование конфликта на Украине при условии ликвидации действующего киевского режима. Такое мнение... РИА Новости Крым, 30.01.2026

верховная рада украины

украина

мнения

владимир зеленский

политика

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Диалог между Москвой и Вашингтоном делает возможным урегулирование конфликта на Украине при условии ликвидации действующего киевского режима. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.Американский лидер Дональд Трамп ранее попросил президента РФ Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля "с целью создания благоприятных условий для переговоров", сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его мнению, важными условиями для прекращения конфликта являются освобождение политических заключенных, прекращение репрессий, возврат украинцам права на выбор и свободу слова, формирование новой переговорной группы и вступление в новый переговорный процесс, но главное – ликвидация режима Владимира Зеленского, без чего невозможна реализация остальных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский категорически против встречаться с Путиным в МосквеЗеленский выразил надежду на паузу в ударах по энергетике с этой ночиПеремирие Зеленского для России неприемлемо – Лавров

украина

