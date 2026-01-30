Рейтинг@Mail.ru
Убрать Зеленского: в Раде неожиданно оценили диалог Путина и Трампа - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Убрать Зеленского: в Раде неожиданно оценили диалог Путина и Трампа
Убрать Зеленского: в Раде неожиданно оценили диалог Путина и Трампа - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Убрать Зеленского: в Раде неожиданно оценили диалог Путина и Трампа
Диалог между Москвой и Вашингтоном делает возможным урегулирование конфликта на Украине при условии ликвидации действующего киевского режима. Такое мнение... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T17:42
2026-01-30T17:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Диалог между Москвой и Вашингтоном делает возможным урегулирование конфликта на Украине при условии ликвидации действующего киевского режима. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.Американский лидер Дональд Трамп ранее попросил президента РФ Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля "с целью создания благоприятных условий для переговоров", сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его мнению, важными условиями для прекращения конфликта являются освобождение политических заключенных, прекращение репрессий, возврат украинцам права на выбор и свободу слова, формирование новой переговорной группы и вступление в новый переговорный процесс, но главное – ликвидация режима Владимира Зеленского, без чего невозможна реализация остальных условий.
Убрать Зеленского: в Раде неожиданно оценили диалог Путина и Трампа

Завершение конфликта на Украине потребует ликвидации режима Зеленского – депутат ВРУ

17:42 30.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Диалог между Москвой и Вашингтоном делает возможным урегулирование конфликта на Украине при условии ликвидации действующего киевского режима. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.
Американский лидер Дональд Трамп ранее попросил президента РФ Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля "с целью создания благоприятных условий для переговоров", сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Учитывая то, что между Трампом и Путиным существует нормальная коммуникация и возможность принятия решений по Украине – хотя бы из того, что нам доступно публично и из той части инсайдерской информации, которая попадает в медиаполе – сегодня стало очевидно: решение по окончанию войны возможно", – написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его мнению, важными условиями для прекращения конфликта являются освобождение политических заключенных, прекращение репрессий, возврат украинцам права на выбор и свободу слова, формирование новой переговорной группы и вступление в новый переговорный процесс, но главное – ликвидация режима Владимира Зеленского, без чего невозможна реализация остальных условий.
"Без ликвидации режима Зеленского мы не продвинемся ни на шаг. Потому что этот режим живет войной. Этот режим питается войной. Этот режим держится только на войне", – убежден украинский нардеп.
