Транспортная карта в Крыму: во сколько обойдется и где купить

Транспортная карта в Крыму: во сколько обойдется и где купить

2026-01-30T14:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. С 1 февраля в Крыму вводят проезд по транспортной карте, которые уже выпускаются номиналом 300, 600 и 900 рублей. В зависимости от суммы на карте цена поездки будет варьироваться от 32 до 35 рублей. Об этом сообщает пресс-службе госпредприятия "Крымтроллейбус".Ранее министр транспорта республики Арсений Козловский сообщал, что транспортная карта "Цифровой Крым" для оплаты проезда в общественном транспорте начнет действовать с 1 февраля в транспортных средствах "Крымтроллейбуса".Данное решение направлено на повышение безопасности, скорости обслуживания, удобства пассажиров и эффективности работы транспорта.Таким образом, карта с балансом 300 рублей, обойдется в 350 рублей, а одна поездка по ней будет стоить 35 рублей. Если на карте 600 рублей, то за нее нужно будет отдать 650 рублей, а одна поездка в этом случае обойдется в 32,5 рублей. Соответственно, за карту с балансом в 900 нужно будет заплатить 950 рублей. При оплате проезда по этой карте будет сниматься сумма в размере 31,7 рублей."Также идет работа по внедрению пополняемой карты и увеличению сети точек продаж. Приобрести карту можно будет заранее, до начала февраля 2026 года, в специальных пунктах продаж, организованных на автостанциях "Крымавтотранс". Карты поступят в продажу в более чем 20 населенных пунктах полуострова, что сделает их доступными для жителей всех районов Крыма", - говорится в тексте.Для льготных категорий пассажиров правила не меняются. Наличная оплата на маршрутах ГУП РК "Крымтроллейбус" с 1 февраля 2026 года не принимается, добавили в пресс-службе.Ранее министр транспорта республики Арсений Козловский сообщал, что в Крыму планируется поэтапный переход на безналичную оплату проезда с использованием транспортных и банковских карт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит новые автобусы для городских перевозок на 400 миллионовВ Крым до конца года передадут 30 новых автобусов повышенной вместимостиКак работает первый в России беспилотный пассажирский транспорт

