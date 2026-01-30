Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил Кубу "угрозой национальной безопасности" США - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Трамп объявил Кубу "угрозой национальной безопасности" США
Президент США Дональд Трамп назвал Кубу "угрозой национальной безопасности и внешней политике" и объявил в Штатах в этой связи чрезвычайное положение
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп назвал Кубу "угрозой национальной безопасности и внешней политике" и объявил в Штатах в этой связи чрезвычайное положение. Соответствующий указ опубликовал Белый дом.В своем указе Трамп утверждает, что правительство Кубы якобы "предпринимает шаги, которые наносят ущерб и представляют угрозу для США". По его словам, республика сотрудничает с рядом враждебных Америке стран и транснациональных террористических группировок, включая Россию, Китай, Иран, а также организации ХАМАС и "Хезболла".Также американский лидер подписал указ, согласно которому Вашингтон может ввести пошлины на импорт товаров из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе.При этом отмечается, что президент может изменить данный указ, "если Куба или затронутые страны предпримут значительные шаги для устранения угрозы или приведут свои действия в соответствие с целями национальной безопасности и внешней политики США".Госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что США были бы заинтересованы в смене власти на Кубе, поскольку уход от автократического правления отвечал бы интересам Вашингтона.Дональд Трамп также ранее заявлял, что Куба больше не будет получать нефть и финансовую помощь из Венесуэлы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке"Большая манипуляция": зачем Трампу Гренландия на самом делеНефтяное эмбарго США: что ждет Венесуэлу
Трамп объявил Кубу "угрозой национальной безопасности" США

Президент США Дональд Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп назвал Кубу "угрозой национальной безопасности и внешней политике" и объявил в Штатах в этой связи чрезвычайное положение. Соответствующий указ опубликовал Белый дом.
"Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, признаю, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов… и настоящим объявляю национальное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой", - приводит РИА Новости выдержку из документа.
В своем указе Трамп утверждает, что правительство Кубы якобы "предпринимает шаги, которые наносят ущерб и представляют угрозу для США". По его словам, республика сотрудничает с рядом враждебных Америке стран и транснациональных террористических группировок, включая Россию, Китай, Иран, а также организации ХАМАС и "Хезболла".
Также американский лидер подписал указ, согласно которому Вашингтон может ввести пошлины на импорт товаров из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе.
При этом отмечается, что президент может изменить данный указ, "если Куба или затронутые страны предпримут значительные шаги для устранения угрозы или приведут свои действия в соответствие с целями национальной безопасности и внешней политики США".
Госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что США были бы заинтересованы в смене власти на Кубе, поскольку уход от автократического правления отвечал бы интересам Вашингтона.
Дональд Трамп также ранее заявлял, что Куба больше не будет получать нефть и финансовую помощь из Венесуэлы.
