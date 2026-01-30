https://crimea.ria.ru/20260130/toplivnaya-blokada-kuby-i-otkaz-zelenskogo-ot-vstrechi-v-moskve--glavnoe-1152829506.html

Топливная блокада Кубы и отказ Зеленского от встречи в Москве – главное

Топливная блокада Кубы и отказ Зеленского от встречи в Москве – главное

2026-01-30T22:33

2026-01-30T22:33

2026-01-30T22:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о блокаде поставок топлива в республику со стороны США. Глава киевского режима Владимир Зеленский категорически отказался встречаться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Москве. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик ответил ООН на заявление о Крыме. Убийство российского военнослужащего готовил агент украинских спецслужб в Санкт-Петербурге. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили о спаде солнечной активности. Мошенничество на 9,5 млн рублей при ремонте моста на автодороге Соляное – Батальное выявили в Ленинском районе Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымТопливная блокада КубыАмериканские власти стремятся навязать кубинскому народу экстремальные условия жизни, инициируя блокаду поставок топлива в республику. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в социальной сети X.Зеленский не хочет встречаться с ПутинымГлава киевского режима Владимир Зеленский категорически отказался встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, сообщают украинские СМИ.В Госдуме ответили ООН на заявление о КрымеЗаявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости к Крыму права на самоопределение абсурдно и свидетельствует о политике двойных стандартов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Ранее генсек ООН Гутерриш заявил, что согласно заключению юридической службы Секретариата ООН, к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, принцип самоопределения народов неприменим. По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности.Агент Киева готовил убийство военного в ПитереАгент украинских спецслужб готовил убийство российского военнослужащего в Санкт-Петербурге. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, злоумышленник задержан."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Санкт-Петербурга пресечена противоправная деятельность сторонника запрещенной в России украинской террористической организации, который по заданию спецслужб Украины планировал покушение на жизнь российского военнослужащего", - цитирует сообщение агентство.Депрессия на СолнцеГеомагнитная обстановка в пятницу остается спокойной, остаточные возмущения утихли. Активность Солнца идет на спад, не исключена длительная фаза депрессии. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Геомагнитная обстановка — спокойная. Накануне были зарегистрированы остаточные возмущения от корональной дыры, но к настоящему моменту ситуация полностью стабилизировалась", - говорится в сообщении.Мошенничество при ремонте моста в КрымуВ Ленинском районе выявлено мошенничество на 9,5 млн рублей при ремонте моста на автомобильной дороге Соляное – Батальное. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, госконтракт между государственным казенным учреждением и подрядной организацией на проведение строительно-монтажных работ по реконструкции моста был заключен в 2023 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

