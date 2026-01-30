https://crimea.ria.ru/20260130/srok-ucheta-obektov-kultnaslediya-novykh-regionov-prodlen-do-2028-goda-1152823737.html

Срок учета объектов культнаследия новых регионов продлен до 2028 года

Срок учета объектов культнаследия новых регионов продлен до 2028 года - РИА Новости Крым, 30.01.2026

Срок учета объектов культнаследия новых регионов продлен до 2028 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2028 года учет объектов культурного наследия в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской РИА Новости Крым, 30.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2028 года учет объектов культурного наследия в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Необходимость продления переходного периода связана со сложной оперативной обстановкой в новых регионах, близостью линии боевого соприкосновения, беспилотной опасностью и наличием неразминированных территорий. Эти факторы существенно ограничивают возможность обследования объектов культурного наследия.Ранее переходный период действовал до 1 января 2026 года. Новый закон продлевает этот срок до 2028 года.Продление переходного периода позволяет продолжить включение объектов в единый государственный реестр без риска утраты охранного статуса и избежать необходимости проведения историко-культурных экспертиз в условиях ограниченного доступа к территориям.

