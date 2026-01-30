Рейтинг@Mail.ru
30.01.2026
Срок учета объектов культнаследия новых регионов продлен до 2028 года
Срок учета объектов культнаследия новых регионов продлен до 2028 года - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Срок учета объектов культнаследия новых регионов продлен до 2028 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2028 года учет объектов культурного наследия в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T14:39
2026-01-30T14:39
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140636750_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_d471e7105081e778b01cad182774cc02.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2028 года учет объектов культурного наследия в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Необходимость продления переходного периода связана со сложной оперативной обстановкой в новых регионах, близостью линии боевого соприкосновения, беспилотной опасностью и наличием неразминированных территорий. Эти факторы существенно ограничивают возможность обследования объектов культурного наследия.Ранее переходный период действовал до 1 января 2026 года. Новый закон продлевает этот срок до 2028 года.Продление переходного периода позволяет продолжить включение объектов в единый государственный реестр без риска утраты охранного статуса и избежать необходимости проведения историко-культурных экспертиз в условиях ограниченного доступа к территориям.
Срок учета объектов культнаследия новых регионов продлен до 2028 года

Путин продлил до 2028 года срок учета объектов культурного наследия в новых регионах

14:39 30.01.2026
 
© Пресс-служба Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический"Половецкие каменные бабы, 11-12 век н.э. в заповеднике Каменная Могила
Половецкие каменные бабы, 11-12 век н.э. в заповеднике Каменная Могила
© Пресс-служба Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический"
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2028 года учет объектов культурного наследия в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Необходимость продления переходного периода связана со сложной оперативной обстановкой в новых регионах, близостью линии боевого соприкосновения, беспилотной опасностью и наличием неразминированных территорий. Эти факторы существенно ограничивают возможность обследования объектов культурного наследия.
Ранее переходный период действовал до 1 января 2026 года. Новый закон продлевает этот срок до 2028 года.

В настоящее время к культурному наследию регионального значения уже отнесены 263 объекта, к объектам местного значения - 17. Подготовлены проекты решений еще по сотням объектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также проект распоряжения правительства об отнесении 63 объектов к федеральному значению.

Продление переходного периода позволяет продолжить включение объектов в единый государственный реестр без риска утраты охранного статуса и избежать необходимости проведения историко-культурных экспертиз в условиях ограниченного доступа к территориям.
