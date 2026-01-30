https://crimea.ria.ru/20260130/sergey-aksenov-i-mitropolit-tikhon-vstretilis-s-patriarkhom-kirillom-1152833256.html
Сергей Аксенов и митрополит Тихон встретились с патриархом Кириллом
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон встретились с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и обсудили ряд важных вопросов, включая реализацию культурно-просветительских проектов и инициатив. Об этом Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.Он выразил благодарность патриарху "за неустанную отеческую заботу о крымской пастве, постоянную поддержку деятельности Крымской митрополии по всем направлениям"."Отдельная благодарность за назначение на крымскую кафедру Владыки Тихона, который уже реализовал масштабные проекты, среди которых жемчужина полуострова, "Новый Херсонес", – отметил Аксенов.Глава Крыма подчеркнул, что в этом музейно-храмовом комплексе уже побывало огромное количество людей и сегодня отдельно прорабатывается программа экскурсий для всех школьников."Уверен, что дальнейшее соработничество Церкви, органов власти и общества будет способствовать развитию Крыма как одного из духовных центров нашей страны", –резюмировал Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки" Новый храм Александра Невского в Евпатории освятили Олицетворение межконфессионального мира: Муфтий Крыма о Владыке Лазаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон встретились с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и обсудили ряд важных вопросов, включая реализацию культурно-просветительских проектов и инициатив. Об этом Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.
"На встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, в которой также участвовал Глава Крымской митрополии Высокопреосвященнейший митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, обсудили ряд важных вопросов, в том числе реализацию культурно-просветительских проектов и инициатив", – написал Аксенов.
Он выразил благодарность патриарху "за неустанную отеческую заботу о крымской пастве, постоянную поддержку деятельности Крымской митрополии по всем направлениям".
"Отдельная благодарность за назначение на крымскую кафедру Владыки Тихона, который уже реализовал масштабные проекты, среди которых жемчужина полуострова, "Новый Херсонес", – отметил Аксенов.
Глава Крыма подчеркнул, что в этом музейно-храмовом комплексе уже побывало огромное количество людей и сегодня отдельно прорабатывается программа экскурсий для всех школьников.
"Уверен, что дальнейшее соработничество Церкви, органов власти и общества будет способствовать развитию Крыма как одного из духовных центров нашей страны", –резюмировал Аксенов.
