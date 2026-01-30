Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыт в третий раз за день

В Севастополе в третий раз за день закрыли рейд

20:19 30.01.2026 (обновлено: 20:20 30.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
Причина остановки движения не сообщается.
В связи с закрытием рейда организовали работу автобусов на компенсационном маршруте. Они будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.
Ранее в пятницу морской транспорт уже дважды останавливался, после чего паромы и катера возобновляли работу.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
СевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеМорской транспортСеверная сторонаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
