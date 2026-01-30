https://crimea.ria.ru/20260130/reyd-v-sevastopole-zakryt-v-tretiy-raz-za-den-1152831465.html
Рейд в Севастополе закрыт в третий раз за день
Рейд в Севастополе закрыт в третий раз за день - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Рейд в Севастополе закрыт в третий раз за день
В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт. РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T20:19
2026-01-30T20:19
2026-01-30T20:20
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
северная сторона
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_16d35d520e157ee117acc7b71a0f0946.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт.Причина остановки движения не сообщается.В связи с закрытием рейда организовали работу автобусов на компенсационном маршруте. Они будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.Ранее в пятницу морской транспорт уже дважды останавливался, после чего паромы и катера возобновляли работу.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_20e0b2b5c479c2eebc016e053ff10937.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, северная сторона, безопасность республики крым и севастополя
Рейд в Севастополе закрыт в третий раз за день
В Севастополе в третий раз за день закрыли рейд
20:19 30.01.2026 (обновлено: 20:20 30.01.2026)