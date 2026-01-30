Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260130/reyd-v-sevastopole-zakryli-vtoroy-raz-za-den-1152827493.html
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт. РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T16:17
2026-01-30T16:17
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378086_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a30688ea2b0c5a74f886c551b3fed97a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт.Причина остановки движения не сообщается.В связи с закрытием рейда организовали работу автобусов на компенсационном маршруте. Они будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.Ранее в пятницу морской транспорт уже останавливался, ограничение продлилось полчаса, после чего паромы и катера возобновили работу. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378086_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4d7e6f5f735efc66127170420b57e00a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день

В Севастополе повторно закрыли рейд

16:17 30.01.2026
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
Причина остановки движения не сообщается.
В связи с закрытием рейда организовали работу автобусов на компенсационном маршруте. Они будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.
Ранее в пятницу морской транспорт уже останавливался, ограничение продлилось полчаса, после чего паромы и катера возобновили работу.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеМорской транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23В Крыму отреставрируют четыре мемориала советским воинам
17:14В Курской области из-за аномальных морозов школы переводят на "удаленку"
16:53В Бахчисарае отремонтируют все подъезды
16:31В Крыму при ремонте моста вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей
16:21Житель Твери изнасиловал и убил ребенка
16:17Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
16:12В Севастополе готовятся к реставрации исторического кинотеатра "Родина"
15:55Ливни с грозами надвигаются на юг Кубани
15:33Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатацию
15:22Не читают Устав: МИД счел выводы ООН о Крыме и Донбассе некомпетентными
14:59В Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставки
14:47В Крыму проведут патриотический арт-фестиваль для людей всех возрастов
14:39Срок учета объектов культнаследия новых регионов продлен до 2028 года
14:27В Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке Гагарина
14:15Транспортная карта в Крыму: во сколько обойдется и где купить
13:44Армия России крушит американскую технику на фронтах спецоперации
13:31Выводы ООН по Крыму и Донбассу глубоко ошибочны – Кремль
13:12Кремль подтвердил просьбу Трампа к Москве не наносить удары по Украине
13:03ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России
12:56Участники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-коду
Лента новостейМолния