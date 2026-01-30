https://crimea.ria.ru/20260130/reyd-v-sevastopole-zakryli-vtoroy-raz-za-den-1152827493.html
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
2026-01-30T16:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт.Причина остановки движения не сообщается.В связи с закрытием рейда организовали работу автобусов на компенсационном маршруте. Они будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.Ранее в пятницу морской транспорт уже останавливался, ограничение продлилось полчаса, после чего паромы и катера возобновили работу. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
