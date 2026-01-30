Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыли - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260130/reyd-v-sevastopole-zakryli-1152807468.html
Рейд в Севастополе закрыли
Рейд в Севастополе закрыли - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Рейд в Севастополе закрыли
В Севастополе утром в пятниц остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт. РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T07:57
2026-01-30T07:59
севастополь
новости севастополя
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
городская среда
логистика
паромы и катера в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_16d35d520e157ee117acc7b71a0f0946.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятниц остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт.В связи с закрытием рейда организовали работу автобусов на компенсационном маршруте. Они будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова, добавили в ведомстве.Причина остановки морского сообщения не указывается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_20e0b2b5c479c2eebc016e053ff10937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, городская среда, логистика, паромы и катера в севастополе
Рейд в Севастополе закрыли

В Севастополе закрыли рейд

07:57 30.01.2026 (обновлено: 07:59 30.01.2026)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятниц остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
В связи с закрытием рейда организовали работу автобусов на компенсационном маршруте. Они будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова, добавили в ведомстве.
Причина остановки морского сообщения не указывается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяТранспортОбщественный транспортМорской транспортДепартамент транспорта СевастополяГородская средаЛогистикаПаромы и катера в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:44Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
08:39Народное единство в Крыму – история белорусов на полуострове
08:13В Польше ужаснулись предстоящему новому притоку мигрантов с Украины
07:57Рейд в Севастополе закрыли
07:45В Совфеде ответили на доводы ООН по самоопределению Крыма
07:37Трамп объявил Кубу "угрозой национальной безопасности" США
07:22Семь беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
07:15Крымский мост сейчас – обстановка утром в пятницу
06:52Как Исаак Дунаевский в Крым на заработки ездил
06:40В Севастополе начали готовиться к защите лесов от пожаров
06:06Оснащены "до зубов": как в Крыму совершенствуют экстренную медпомощь
00:01Переломный день: чего ждать от погоды в Крыму
00:00Какой сегодня праздник: 30 января
23:11Зеленский выразил надежду на паузу в ударах по энергетике с этой ночи
22:57На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв
22:39Львов готовят к чрезвычайной ситуации: мэр призвал запастись водой и едой
22:30Украинские беспилотники атакуют Туапсе
22:21Отказ ООН Крыму в самоопределении и обмен телами погибших: главное
22:03ООН "отказала" Крыму и Донбассу в праве на самоопределение
21:52"Танец с саблями" в Иране: что задумал Трамп и чем это может кончиться
Лента новостейМолния