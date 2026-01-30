Рейд в Севастополе снова открыт

https://crimea.ria.ru/20260130/reyd-v-sevastopole-snova-otkryt-1152829142.html
В Севастополе снова возобновлено движение пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
2026-01-30T17:47
2026-01-30T17:47
2026-01-30T17:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе снова возобновлено движение пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд перекрыли в пятницу днем дважды. Причина остановки не называлась.Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
