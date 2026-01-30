https://crimea.ria.ru/20260130/putin-provel-zasedanie-komissii-po-voenno-tekhnicheskomu-sotrudnichestvu-1152832371.html

Путин на заседании комиссии военно-технического сотрудничества - главное

Путин на заседании комиссии военно-технического сотрудничества - главное - РИА Новости Крым, 30.01.2026

Путин на заседании комиссии военно-технического сотрудничества - главное

Президент России Владимир Путин провел заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. РИА Новости Крым, 30.01.2026

2026-01-30T21:40

2026-01-30T21:40

2026-01-30T22:01

владимир путин (политик)

политика

россия

новости

армия и флот

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152832250_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2a7ca6b72103355560ff6818852f7ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами является совещательным и консультативным органом, разрабатывающим для главы государства предложения, касающиеся основных направлений госполитики в этой области.Выручка России по линии военно-технического сотрудничества в 2025 году превысила 15 миллиардов долларов, сообщил президент.По его словам, объемы российского военного экспорта должны существенно увеличиться.Российская продукция военного назначения в 2025 году была поставлена более чем в 30 стран мира, заявил также Владимир Путин.Он отметил важность того, что на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России в значительном объеме производится гражданская продукция.Он отметил, что Россия создала заделы, позволяющие расширить номенклатуру и географию поставок российской продукции военного назначения.Президент назвал приоритетным направлением развитие ВТС с партнерами в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ."В рамках нового федерального проекта развития военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами на период 2026-2028 годов вводятся дополнительные меры поддержки", - добавил глава государства."Крайне важно также, что были созданы фундаментальные заделы, которые позволяют значительно расширить номенклатуру и "географию" поставок нашей продукции военного назначения и тем самым укрепить позиции России как надежного партнера, разработчика и производителя передовых систем вооружения - проверенных, испытанных в реальных боевых условиях", - сказал также Путин.Предыдущее заседание комиссии проходило в мае 2025 года. На нем президент поручал проработать дополнительные меры государственной поддержки для развития ВТС. Путин подчеркивал, что Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям, а рост интереса к российской военной продукции обоснован тем, что вся практическая линейка вооружений показывает эффективность в реальном бою.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, россия, новости, армия и флот, вооруженные силы россии