Путин на заседании комиссии военно-технического сотрудничества - главное

Президент России Владимир Путин провел заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T21:40
2026-01-30T21:40
2026-01-30T22:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами является совещательным и консультативным органом, разрабатывающим для главы государства предложения, касающиеся основных направлений госполитики в этой области.Выручка России по линии военно-технического сотрудничества в 2025 году превысила 15 миллиардов долларов, сообщил президент.По его словам, объемы российского военного экспорта должны существенно увеличиться.Российская продукция военного назначения в 2025 году была поставлена более чем в 30 стран мира, заявил также Владимир Путин.Он отметил важность того, что на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России в значительном объеме производится гражданская продукция.Он отметил, что Россия создала заделы, позволяющие расширить номенклатуру и географию поставок российской продукции военного назначения.Президент назвал приоритетным направлением развитие ВТС с партнерами в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ."В рамках нового федерального проекта развития военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами на период 2026-2028 годов вводятся дополнительные меры поддержки", - добавил глава государства."Крайне важно также, что были созданы фундаментальные заделы, которые позволяют значительно расширить номенклатуру и "географию" поставок нашей продукции военного назначения и тем самым укрепить позиции России как надежного партнера, разработчика и производителя передовых систем вооружения - проверенных, испытанных в реальных боевых условиях", - сказал также Путин.Предыдущее заседание комиссии проходило в мае 2025 года. На нем президент поручал проработать дополнительные меры государственной поддержки для развития ВТС. Путин подчеркивал, что Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям, а рост интереса к российской военной продукции обоснован тем, что вся практическая линейка вооружений показывает эффективность в реальном бою.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
21:40 30.01.2026 (обновлено: 22:01 30.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.
Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами является совещательным и консультативным органом, разрабатывающим для главы государства предложения, касающиеся основных направлений госполитики в этой области.
Выручка России по линии военно-технического сотрудничества в 2025 году превысила 15 миллиардов долларов, сообщил президент.
"За прошедший год ... сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
По его словам, объемы российского военного экспорта должны существенно увеличиться.
"Объемы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться", - сказал глава государства.
Российская продукция военного назначения в 2025 году была поставлена более чем в 30 стран мира, заявил также Владимир Путин.
Он отметил важность того, что на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России в значительном объеме производится гражданская продукция.
"Важно также и то, что на этих предприятиях значительный объем продукции - это продукция гражданского назначения", - сказал президент.
Он отметил, что Россия создала заделы, позволяющие расширить номенклатуру и географию поставок российской продукции военного назначения.
"Были созданы фундаментальные заделы, которые позволяют значительно расширить номенклатуру и географию поставок нашей продукции военного назначения и тем самым укрепить позиции России как надежного партнера, разработчика и производителя передовых систем вооружения, проверенных, испытанных в реальных боевых условиях", - сказал Путин.
Президент назвал приоритетным направлением развитие ВТС с партнерами в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ.
"Среди других вопросов повестки - развитие стратегических для нашей страны направлений военно-технического сотрудничества, и прежде всего с партнерами по СНГ и ОДКБ. Это одна из приоритетных задач для укрепления как двухсторонних, так и многосторонних отношений, обеспечения стабильности и безопасности в Евразии", - сказал он.
"В рамках нового федерального проекта развития военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами на период 2026-2028 годов вводятся дополнительные меры поддержки", - добавил глава государства.
"Крайне важно также, что были созданы фундаментальные заделы, которые позволяют значительно расширить номенклатуру и "географию" поставок нашей продукции военного назначения и тем самым укрепить позиции России как надежного партнера, разработчика и производителя передовых систем вооружения - проверенных, испытанных в реальных боевых условиях", - сказал также Путин.
Предыдущее заседание комиссии проходило в мае 2025 года. На нем президент поручал проработать дополнительные меры государственной поддержки для развития ВТС. Путин подчеркивал, что Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям, а рост интереса к российской военной продукции обоснован тем, что вся практическая линейка вооружений показывает эффективность в реальном бою.
