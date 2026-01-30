https://crimea.ria.ru/20260130/pravitelstvo-moskvy-vydelit-sevastopolyu-svyshe-4-mlrd-rubley-1152818309.html
Правительство Москвы выделит Севастополю свыше 4 млрд рублей
Правительство Москвы выделит Севастополю свыше 4 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Севастополь получит из бюджета Москвы свыше четырех миллиардов рублей. Кроме того, принято решение о продлении до 2028 года Программы сотрудничества по реализации соглашения между правительствами двух городов о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Об этом сообщили на заседании правительства Севастополя.Средства будут распределены по следующим направлениям: отрасль образования получит 2 млрд 655 млн рублей, на отрасль здравоохранения направят 984,1 млн рублей, учреждения культуры получат 39,5 млн рублей, спортивные детские и юношеские учреждения - 32,8 млн рублей, учреждения социальной защиты и занятости населения - 99,9 млн рублей, уточнила она.Средства направят на ремонт, строительство, проектно-изыскательские работы, благоустройство, развитие информационно-технической инфраструктуры, проведение мероприятий в области культуры, туризма, расходы в области национальной безопасности.Кроме того, по итогам встречи губернатора Севастополя Михаила Развожаева с мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение о продлении программы сотрудничества по реализации соглашения между правительством Москвы и правительством Севастополя о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве до 2028 года."Принятие проекта постановления позволит урегулировать механизм расходования, учета и контроля за использованием средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя", - сказала Иткина. Правительство России выделило более 19 миллиардов рублей на развитие Севастополя в 2026 году, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.Ранее депутат Госдумы России от Крыма Леонид Ивлев сообщал, что Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций. Эта сумма уже не станет меньше – она может быть только увеличена.Как сообщалось ранее, целевые показатели госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя за 2025 год достигнуты. На реализацию программы в текущем году планируется направить порядка 93 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что отремонтируют в КФУ на 200 миллионов рублей из бюджета КрымаВ Крыму провели капремонт в 787 многоквартирных домах за 2025 год
