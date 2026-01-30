Рейтинг@Mail.ru
Правительство Москвы выделит Севастополю свыше 4 млрд рублей - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Правительство Москвы выделит Севастополю свыше 4 млрд рублей
Правительство Москвы выделит Севастополю свыше 4 млрд рублей - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Правительство Москвы выделит Севастополю свыше 4 млрд рублей
Севастополь получит из бюджета Москвы свыше четырех миллиардов рублей. Кроме того, принято решение о продлении до 2028 года Программы сотрудничества по... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T12:51
2026-01-30T12:51
севастополь
новости севастополя
москва
михаил развожаев
сергей собянин
финансирование
сотрудничество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141781535_0:56:980:607_1920x0_80_0_0_cb514df67c4a1a7c578f2ccc009bea16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Севастополь получит из бюджета Москвы свыше четырех миллиардов рублей. Кроме того, принято решение о продлении до 2028 года Программы сотрудничества по реализации соглашения между правительствами двух городов о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Об этом сообщили на заседании правительства Севастополя.Средства будут распределены по следующим направлениям: отрасль образования получит 2 млрд 655 млн рублей, на отрасль здравоохранения направят 984,1 млн рублей, учреждения культуры получат 39,5 млн рублей, спортивные детские и юношеские учреждения - 32,8 млн рублей, учреждения социальной защиты и занятости населения - 99,9 млн рублей, уточнила она.Средства направят на ремонт, строительство, проектно-изыскательские работы, благоустройство, развитие информационно-технической инфраструктуры, проведение мероприятий в области культуры, туризма, расходы в области национальной безопасности.Кроме того, по итогам встречи губернатора Севастополя Михаила Развожаева с мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение о продлении программы сотрудничества по реализации соглашения между правительством Москвы и правительством Севастополя о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве до 2028 года."Принятие проекта постановления позволит урегулировать механизм расходования, учета и контроля за использованием средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя", - сказала Иткина. Правительство России выделило более 19 миллиардов рублей на развитие Севастополя в 2026 году, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.Ранее депутат Госдумы России от Крыма Леонид Ивлев сообщал, что Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций. Эта сумма уже не станет меньше – она может быть только увеличена.Как сообщалось ранее, целевые показатели госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя за 2025 год достигнуты. На реализацию программы в текущем году планируется направить порядка 93 млрд рублей.
севастополь
москва
Правительство Москвы выделит Севастополю свыше 4 млрд рублей

Правительство Москвы выделит Севастополю почти 4,5 млрд рублей в 2026 году

12:51 30.01.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Севастополь получит из бюджета Москвы свыше четырех миллиардов рублей. Кроме того, принято решение о продлении до 2028 года Программы сотрудничества по реализации соглашения между правительствами двух городов о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Об этом сообщили на заседании правительства Севастополя.
"В рамках Программы сотрудничества по реализации соглашения между правительством Москвы и правительством Севастополя о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 24 ноября 2018 года бюджету города Севастополя в 2026 году предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в общем объеме 4 млрд 451 миллион 126 тысяч рублей", - озвучила в ходе заседания правительства и.о. директора Департамента финансов города Севастополя Надежда Иткина.
Средства будут распределены по следующим направлениям: отрасль образования получит 2 млрд 655 млн рублей, на отрасль здравоохранения направят 984,1 млн рублей, учреждения культуры получат 39,5 млн рублей, спортивные детские и юношеские учреждения - 32,8 млн рублей, учреждения социальной защиты и занятости населения - 99,9 млн рублей, уточнила она.
Средства направят на ремонт, строительство, проектно-изыскательские работы, благоустройство, развитие информационно-технической инфраструктуры, проведение мероприятий в области культуры, туризма, расходы в области национальной безопасности.
Кроме того, по итогам встречи губернатора Севастополя Михаила Развожаева с мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение о продлении программы сотрудничества по реализации соглашения между правительством Москвы и правительством Севастополя о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве до 2028 года.
"Принятие проекта постановления позволит урегулировать механизм расходования, учета и контроля за использованием средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя", - сказала Иткина.
Правительство России выделило более 19 миллиардов рублей на развитие Севастополя в 2026 году, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее депутат Госдумы России от Крыма Леонид Ивлев сообщал, что Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций. Эта сумма уже не станет меньше – она может быть только увеличена.
Как сообщалось ранее, целевые показатели госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя за 2025 год достигнуты. На реализацию программы в текущем году планируется направить порядка 93 млрд рублей.
