Покушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки

2026-01-30T12:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Девять фигурантов уголовного дела о покушении на представителей руководства Херсонской области и российских военных приговорены к длительному заключению. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде.В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными. Каждому из них предстоит провести от 14 до 20 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет заключения в тюрьме. Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном военном суде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области пытались взорвать главу селаПокушение на главу Херсонской ВГА помогли предотвратить местные жителиГотовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона

