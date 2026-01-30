Рейтинг@Mail.ru
Покушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Покушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки
Покушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Покушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки
Девять фигурантов уголовного дела о покушении на представителей руководства Херсонской области и российских военных приговорены к длительному заключению.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Девять фигурантов уголовного дела о покушении на представителей руководства Херсонской области и российских военных приговорены к длительному заключению. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде.В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными. Каждому из них предстоит провести от 14 до 20 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет заключения в тюрьме. Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном военном суде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области пытались взорвать главу селаПокушение на главу Херсонской ВГА помогли предотвратить местные жителиГотовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона
Покушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Девять фигурантов уголовного дела о покушении на представителей руководства Херсонской области и российских военных приговорены к длительному заключению. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде.
"Подсудимые приняли участие в террористическом сообществе под руководством сотрудников СБУ, приготовлении и покушении на совершение актов международного терроризма - взрывов СВУ с целью устранения руководства военно-гражданской администрации Херсонской области и сопровождающих их для обеспечения личной безопасности военнослужащих Российской Федерации", – напомнили в суде.
В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными. Каждому из них предстоит провести от 14 до 20 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет заключения в тюрьме.
Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном военном суде.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Херсонской области пытались взорвать главу села
Покушение на главу Херсонской ВГА помогли предотвратить местные жители
Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона
 
