Парад самоопределений: почему ООН отказала народам Крыма и Донбасса

Парад самоопределений: почему ООН отказала народам Крыма и Донбасса - РИА Новости Крым, 30.01.2026

Парад самоопределений: почему ООН отказала народам Крыма и Донбасса

30.01.2026

В руководстве ООН опасаются, что признание за народами Крыма и Донбасса права на самоопределение станет катализатором процессов отделения от европейских стран...

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В руководстве ООН опасаются, что признание за народами Крыма и Донбасса права на самоопределение станет катализатором процессов отделения от европейских стран различных областей, прежде всего Каталонии от Испании. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее генсек ООН Гутерреш заявил, что согласно заключению юридической службы Секретариата ООН, к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, принцип самоопределения народов неприменим. По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности."В Европе, например, в той же Испании, не очень все просто с самоопределением. Там боятся самоопределения как явления. Потому что Испания – королевство автономий. Достаточно вспомнить одну Каталонию, и понятно, почему испанцы опускают глаза долу, когда говорят о праве наций на самоопределение", - сказал Шатров.По словам политолога, в заявлении Гутерреша нет ничего удивительного, поскольку в нем наблюдается привычное для западного мира проявление двойных стандартов."Мы уже стали забывать, что все началось с Косово, когда были нарушены нормы международного права и не было никакого референдума – просто взяли и воспользовались тем самым правом на самоопределение, хотя и оно должно юридически обставляться, путем того же референдума", - напомнил эксперт.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Совфеде ответили на доводы ООН по самоопределению Крыма В МИД ответили на слова Стубба о КрымеПочему Запад не признает Крым российским после слов Трампа о Гренландии

