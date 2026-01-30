https://crimea.ria.ru/20260130/oon-na-grani-finansovogo-kollapsa-iz-za-nekhvatki-sredstv--pismo-genseka-1152829046.html

ООН на грани финансового коллапса из-за нехватки средств — письмо генсека

30 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме, направленном всем государствам - членам организации, предупредил о риске надвигающегося финансового коллапса ООН из-за нехватки средств, следует из документа, пишет РИА Новости.Также Антониу Гутерреш в письме к государствам-членам, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, заявил, что организация не сможет выполнить бюджетную программу на 2026 год без улучшения финансовой ситуации.По информации Гутерреша, задолженность ООН в прошлом году достигла рекордных 1,6 миллиарда долларов, организация в ловушке, которая по своей безвыходности напоминает произведения чешского писателя Франца Кафки.Как отмечается в документе, "от организации ожидают возврата денег, которых не существует"."Другими словами: мы в ловушке кафкианского цикла", - заключил Гутерреш.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

