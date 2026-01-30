Рейтинг@Mail.ru
ООН на грани финансового коллапса из-за нехватки средств — письмо генсека - РИА Новости Крым, 30.01.2026
ООН на грани финансового коллапса из-за нехватки средств — письмо генсека
ООН на грани финансового коллапса из-за нехватки средств — письмо генсека - РИА Новости Крым, 30.01.2026
ООН на грани финансового коллапса из-за нехватки средств — письмо генсека
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме, направленном всем государствам - членам организации, предупредил о риске надвигающегося финансового... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T18:03
2026-01-30T18:03
30 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме, направленном всем государствам - членам организации, предупредил о риске надвигающегося финансового коллапса ООН из-за нехватки средств, следует из документа, пишет РИА Новости.Также Антониу Гутерреш в письме к государствам-членам, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, заявил, что организация не сможет выполнить бюджетную программу на 2026 год без улучшения финансовой ситуации.По информации Гутерреша, задолженность ООН в прошлом году достигла рекордных 1,6 миллиарда долларов, организация в ловушке, которая по своей безвыходности напоминает произведения чешского писателя Франца Кафки.Как отмечается в документе, "от организации ожидают возврата денег, которых не существует"."Другими словами: мы в ловушке кафкианского цикла", - заключил Гутерреш.
оон, политика, в мире, общество, антониу гутерриш
ООН на грани финансового коллапса из-за нехватки средств — письмо генсека

ООН на грани финансового коллапса из-за нехватки средств — письмо генсека

18:03 30.01.2026
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООНСовет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООН
30 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме, направленном всем государствам - членам организации, предупредил о риске надвигающегося финансового коллапса ООН из-за нехватки средств, следует из документа, пишет РИА Новости.

"Либо все государства-члены будут полностью и своевременно выполнять свои обязательства по взносам, либо им придется кардинально пересмотреть финансовые правила, чтобы предотвратить надвигающийся финансовый коллапс", - говорится в письме.

Также Антониу Гутерреш в письме к государствам-членам, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, заявил, что организация не сможет выполнить бюджетную программу на 2026 год без улучшения финансовой ситуации.
"Реальность такова: если поступления существенно не улучшатся, мы не сможем полностью выполнить программу бюджета на 2026 год, одобренную в декабре", - говорится в письме.
По информации Гутерреша, задолженность ООН в прошлом году достигла рекордных 1,6 миллиарда долларов, организация в ловушке, которая по своей безвыходности напоминает произведения чешского писателя Франца Кафки.
"Мы завершили 2025 год с рекордной задолженностью в размере 1,568 миллиардов долларов - более чем в два раза выше, чем в предыдущем году",- говорится в письме.
Как отмечается в документе, "от организации ожидают возврата денег, которых не существует".
"Другими словами: мы в ловушке кафкианского цикла", - заключил Гутерреш.
