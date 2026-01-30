https://crimea.ria.ru/20260130/novuyu-kotelnuyu-v-kerchi-zapustyat-v-nachale-sleduyuschego-goda-1152810274.html
Новую котельную в Керчи запустят в начале следующего года
В начале 2027 года в Керчи начнет работать новая котельная. Она обеспечит теплом жилой микрорайон Марат-4.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В начале 2027 года в Керчи начнет работать новая котельная. Она обеспечит теплом жилой микрорайон Марат-4. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Александр Резников.Строительство осуществляется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.По его информации, строительство идет с опережением. Готовность объекта составляет 35%. Поэтому сдать объект планируется в январе следующего года."Основной объем работ – это строительно-монтажные работы, а также установка котлов. Сейчас осуществляется поставка оборудования. Как только оно приедет, мы его сразу установим и запустим", - пояснил замминистра.О планах по строительству новой котельной в керченском микрорайоне Марат-4 сообщалось в апреле 2025 года. Тогда на земельном участке, предоставленном в аренду предприятию "Крымтеплокоммунэнерго", началась подготовка к ее строительству. Работы ведет ООО "Теплоэнерго", сообщил глава администрации города Олег Каторгин.В Крыму стабильно увеличивается количество потребителей тепловой энергии, и для обеспечения их комфортными условиями жизни появляются новые современные объекты теплоснабжения.
В Керчи новую котельную стоимостью почти 250 млн рублей запустят в следующем году
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В начале 2027 года в Керчи начнет работать новая котельная. Она обеспечит теплом жилой микрорайон Марат-4. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Александр Резников.
Строительство осуществляется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
"В 2025 м году заключен госконтракт на выполнение строительства котельной в микрорайоне Марат города Керчи. Стоимость реализации - 247 миллионов рублей. Общая мощность - 25 мегаватт", - сообщил Резников.
По его информации, строительство идет с опережением. Готовность объекта составляет 35%. Поэтому сдать объект планируется в январе следующего года.
"Основной объем работ – это строительно-монтажные работы, а также установка котлов. Сейчас осуществляется поставка оборудования. Как только оно приедет, мы его сразу установим и запустим", - пояснил замминистра.
О планах по строительству новой котельной в керченском микрорайоне Марат-4 сообщалось в апреле 2025 года
. Тогда на земельном участке, предоставленном в аренду предприятию "Крымтеплокоммунэнерго", началась подготовка к ее строительству. Работы ведет ООО "Теплоэнерго", сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
В Крыму стабильно увеличивается
количество потребителей тепловой энергии, и для обеспечения их комфортными условиями жизни появляются новые современные объекты теплоснабжения.
