Новую котельную в Керчи запустят в начале следующего года - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Новую котельную в Керчи запустят в начале следующего года
Новую котельную в Керчи запустят в начале следующего года - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Новую котельную в Керчи запустят в начале следующего года
В начале 2027 года в Керчи начнет работать новая котельная. Она обеспечит теплом жилой микрорайон Марат-4. Об этом сообщил первый заместитель министра... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T09:53
2026-01-30T09:53
отопление
керчь
крым
новости крыма
отопительный сезон в крыму
жкх крыма и севастополя
александр резников
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В начале 2027 года в Керчи начнет работать новая котельная. Она обеспечит теплом жилой микрорайон Марат-4. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Александр Резников.Строительство осуществляется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.По его информации, строительство идет с опережением. Готовность объекта составляет 35%. Поэтому сдать объект планируется в январе следующего года."Основной объем работ – это строительно-монтажные работы, а также установка котлов. Сейчас осуществляется поставка оборудования. Как только оно приедет, мы его сразу установим и запустим", - пояснил замминистра.О планах по строительству новой котельной в керченском микрорайоне Марат-4 сообщалось в апреле 2025 года. Тогда на земельном участке, предоставленном в аренду предприятию "Крымтеплокоммунэнерго", началась подготовка к ее строительству. Работы ведет ООО "Теплоэнерго", сообщил глава администрации города Олег Каторгин.В Крыму стабильно увеличивается количество потребителей тепловой энергии, и для обеспечения их комфортными условиями жизни появляются новые современные объекты теплоснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школыВ Керчи жители многоэтажек замерзают в квартирахХолодно в квартире – как получить перерасчет за отопление
керчь
крым
отопление, керчь, крым, новости крыма, отопительный сезон в крыму, жкх крыма и севастополя, александр резников
Новую котельную в Керчи запустят в начале следующего года

В Керчи новую котельную стоимостью почти 250 млн рублей запустят в следующем году

09:53 30.01.2026
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаСтроительство новой котельной в Керчи
Строительство новой котельной в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В начале 2027 года в Керчи начнет работать новая котельная. Она обеспечит теплом жилой микрорайон Марат-4. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Александр Резников.
Строительство осуществляется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
"В 2025 м году заключен госконтракт на выполнение строительства котельной в микрорайоне Марат города Керчи. Стоимость реализации - 247 миллионов рублей. Общая мощность - 25 мегаватт", - сообщил Резников.
По его информации, строительство идет с опережением. Готовность объекта составляет 35%. Поэтому сдать объект планируется в январе следующего года.
"Основной объем работ – это строительно-монтажные работы, а также установка котлов. Сейчас осуществляется поставка оборудования. Как только оно приедет, мы его сразу установим и запустим", - пояснил замминистра.
О планах по строительству новой котельной в керченском микрорайоне Марат-4 сообщалось в апреле 2025 года. Тогда на земельном участке, предоставленном в аренду предприятию "Крымтеплокоммунэнерго", началась подготовка к ее строительству. Работы ведет ООО "Теплоэнерго", сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
В Крыму стабильно увеличивается количество потребителей тепловой энергии, и для обеспечения их комфортными условиями жизни появляются новые современные объекты теплоснабжения.
