Новую котельную в Керчи запустят в начале следующего года

Новую котельную в Керчи запустят в начале следующего года

В начале 2027 года в Керчи начнет работать новая котельная. Она обеспечит теплом жилой микрорайон Марат-4. Об этом сообщил первый заместитель министра... РИА Новости Крым, 30.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В начале 2027 года в Керчи начнет работать новая котельная. Она обеспечит теплом жилой микрорайон Марат-4. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Александр Резников.Строительство осуществляется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.По его информации, строительство идет с опережением. Готовность объекта составляет 35%. Поэтому сдать объект планируется в январе следующего года."Основной объем работ – это строительно-монтажные работы, а также установка котлов. Сейчас осуществляется поставка оборудования. Как только оно приедет, мы его сразу установим и запустим", - пояснил замминистра.О планах по строительству новой котельной в керченском микрорайоне Марат-4 сообщалось в апреле 2025 года. Тогда на земельном участке, предоставленном в аренду предприятию "Крымтеплокоммунэнерго", началась подготовка к ее строительству. Работы ведет ООО "Теплоэнерго", сообщил глава администрации города Олег Каторгин.В Крыму стабильно увеличивается количество потребителей тепловой энергии, и для обеспечения их комфортными условиями жизни появляются новые современные объекты теплоснабжения.

