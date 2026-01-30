https://crimea.ria.ru/20260130/ne-chitayut-ustav-mid-schel-vyvody-oon-o-kryme-i-donbasse-nekompetentnymi-1152824870.html

Не читают Устав: МИД счел выводы ООН о Крыме и Донбассе некомпетентными

Не читают Устав: МИД счел выводы ООН о Крыме и Донбассе некомпетентными - РИА Новости Крым, 30.01.2026

Не читают Устав: МИД счел выводы ООН о Крыме и Донбассе некомпетентными

Оценки государственной принадлежности тех или иных территорий к компетенции генсекретаря ООН не относятся. Юристы не вполне понимают свои задачи и не читают... РИА Новости Крым, 30.01.2026

2026-01-30T15:22

2026-01-30T15:22

2026-01-30T15:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Оценки государственной принадлежности тех или иных территорий к компетенции генсекретаря ООН не относятся. Юристы не вполне понимают свои задачи и не читают Устав организации. Такое заявление в ходе брифинга в пятницу сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание генсека ООН Антониу Гутерриша.Ранее Антониу Гутерриш заявил, что согласно заключению юридической службы Секретариата ООН, к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, принцип самоопределения народов неприменим. По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности.По словам дипломата, такие неквалифицированные выводы Управления ООН по правовым вопросам демонстрируют результат многолетнего процесса подбора кадров в организации – когда профессиональные показатели зачастую ставились на последние места."Помимо правил организации, налицо некомпетентность в области международного права. Я прошу прощения, но даже студенты юридических факультетов знают о том, что у принципов международного права нет иерархии, и один не может превалировать над другим", – выразила мнение Мария Захарова.Кроме того, Кремль также считает глубоко ошибочными выводы Секретариата ООН о том, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Россия по этому вопросу имеет свою, хорошо известную всем аргументированную позицию.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Совфеде ответили на доводы ООН по самоопределению Крыма Вопросы безопасности: Лавров сравнил Крым и Гренландию Почему Украина никогда не вернет Крым – ответ Аксенова

2026

