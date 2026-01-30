Рейтинг@Mail.ru
Названо число погибших мирных людей при вторжении ВСУ в Курскую область - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Названо число погибших мирных людей при вторжении ВСУ в Курскую область
Названо число погибших мирных людей при вторжении ВСУ в Курскую область - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Названо число погибших мирных людей при вторжении ВСУ в Курскую область
От действий ВСУ в ходе вторжения в Курскую область, согласно актуальной информации, погибли 460 мирных жителей, более 1200 получили ранения и увечья. Об этом... РИА Новости Крым, 30.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. От действий ВСУ в ходе вторжения в Курскую область, согласно актуальной информации, погибли 460 мирных жителей, более 1200 получили ранения и увечья. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Судьба еще более 500 мирных граждан все еще остается неизвестной, добавил Мирошник.Посол добавил, что 12 вывезенных мирных жителей Курской области продолжают находиться в качестве заложников на украинской территории в городе Сумы. Уже много месяцев Киев требует за возврат мирных выпустить украинских военных преступников, находящихся в российском плену.Украинские боевики вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Их продвижение было остановлено. В начале марта 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление. Через месяц, 26 апреля 2025 года, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.
курская область
Новости
Названо число погибших мирных людей при вторжении ВСУ в Курскую область

В Курской области во время вторжения ВСУ погибли 460 мирных россиян – МИД

12:19 30.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. От действий ВСУ в ходе вторжения в Курскую область, согласно актуальной информации, погибли 460 мирных жителей, более 1200 получили ранения и увечья. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"В Курской области сейчас продолжаются следственные действия, которые вскрывают все новые и новые факты злодеяний украинских нацистов. На данный момент уже достоверно известно о гибели 460 мирных жителей, в том числе двух несовершеннолетних детей. 1279 гражданских лиц получили ранения или увечья", - сказал дипломат.

Судьба еще более 500 мирных граждан все еще остается неизвестной, добавил Мирошник.
Посол добавил, что 12 вывезенных мирных жителей Курской области продолжают находиться в качестве заложников на украинской территории в городе Сумы. Уже много месяцев Киев требует за возврат мирных выпустить украинских военных преступников, находящихся в российском плену.
Украинские боевики вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Их продвижение было остановлено. В начале марта 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление. Через месяц, 26 апреля 2025 года, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.
