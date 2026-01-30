https://crimea.ria.ru/20260130/nazvano-chislo-pogibshikh-mirnykh-lyudey-pri-vtorzhenii-vsu-v-kurskuyu-oblast-1152816312.html

Названо число погибших мирных людей при вторжении ВСУ в Курскую область

Названо число погибших мирных людей при вторжении ВСУ в Курскую область

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. От действий ВСУ в ходе вторжения в Курскую область, согласно актуальной информации, погибли 460 мирных жителей, более 1200 получили ранения и увечья. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Судьба еще более 500 мирных граждан все еще остается неизвестной, добавил Мирошник.Посол добавил, что 12 вывезенных мирных жителей Курской области продолжают находиться в качестве заложников на украинской территории в городе Сумы. Уже много месяцев Киев требует за возврат мирных выпустить украинских военных преступников, находящихся в российском плену.Украинские боевики вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Их продвижение было остановлено. В начале марта 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление. Через месяц, 26 апреля 2025 года, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.Читайте также на РИА Новости Крым:За 11 лет от агрессии киевского режима погибли более 7 тысяч граждан - СК Когда закончится СВО, украинские неонацисты пойдут под трибунал - Кремль Боевик ВСУ получил пожизненное за расправу над жителями Курской области

