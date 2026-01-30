https://crimea.ria.ru/20260130/narodnoe-edinstvo-v-krymu--istoriya-belorusov-na-poluostrove-1152792331.html

Народное единство в Крыму – история белорусов на полуострове

История появления белорусов в Крыму начинается с конца XVIII века. По архивным данным, в 1788 году в деревню Азамат Феодосийского уезда – сейчас село Васильевка

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. История появления белорусов в Крыму начинается с конца XVIII века. По архивным данным, в 1788 году в деревню Азамат Феодосийского уезда – сейчас село Васильевка Белогорского района – переведены крепостные крестьян Могилевского наместничества. Примерно в это же время в Крыму селятся белорусские "панцирные бояре" – вольные люди, прибывшие с земель Витебской губернии.На протяжении XIX столетия на полуострове появляются белорусские переселенцы из числа отпущенных на волю крестьян после отмены крепостного права, а также ветераны Крымской войны. А по переписи населения 1897 года в графе "белорусы" числилось уже 2058 человек – 0,4% от общего населения Крыма. Впрочем, реальное число этнических белорусов было больше, что объясняется причислением их к "русским". Меньше, чем через сто лет – в 1987 году – новая перепись насчитает в Крыму уже более 50 тысяч белорусов.Эти и другие факты об истории белорусов в Крыму – в инфографике РИА Новости Крым в рамках проекта, посвященного Году единства народов России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем Крым интересен БелоруссииПоддержка соотечественников: крымчанин вошел в Совет белорусов зарубежьяКогда откроется железнодорожное сообщение между Крымом и Белоруссией

