Народное единство в Крыму – история белорусов на полуострове
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Народное единство в Крыму – история белорусов на полуострове
Народное единство в Крыму – история белорусов на полуострове - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Народное единство в Крыму – история белорусов на полуострове
2026-01-30T08:39
2026-01-30T08:39
2026-01-30T08:39
история
россия
белоруссия
общество
крым
новости крыма
народы крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. История появления белорусов в Крыму начинается с конца XVIII века. По архивным данным, в 1788 году в деревню Азамат Феодосийского уезда – сейчас село Васильевка Белогорского района – переведены крепостные крестьян Могилевского наместничества. Примерно в это же время в Крыму селятся белорусские "панцирные бояре" – вольные люди, прибывшие с земель Витебской губернии.На протяжении XIX столетия на полуострове появляются белорусские переселенцы из числа отпущенных на волю крестьян после отмены крепостного права, а также ветераны Крымской войны. А по переписи населения 1897 года в графе "белорусы" числилось уже 2058 человек – 0,4% от общего населения Крыма. Впрочем, реальное число этнических белорусов было больше, что объясняется причислением их к "русским". Меньше, чем через сто лет – в 1987 году – новая перепись насчитает в Крыму уже более 50 тысяч белорусов.Эти и другие факты об истории белорусов в Крыму – в инфографике РИА Новости Крым в рамках проекта, посвященного Году единства народов России.
инфографика, история, россия, белоруссия, общество, крым, новости крыма, народы крыма
Народное единство в Крыму – история белорусов на полуострове

Белорусы в Крыму – инфографика РИА Новости Крым

08:39 30.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. История появления белорусов в Крыму начинается с конца XVIII века. По архивным данным, в 1788 году в деревню Азамат Феодосийского уезда – сейчас село Васильевка Белогорского района – переведены крепостные крестьян Могилевского наместничества. Примерно в это же время в Крыму селятся белорусские "панцирные бояре" – вольные люди, прибывшие с земель Витебской губернии.
На протяжении XIX столетия на полуострове появляются белорусские переселенцы из числа отпущенных на волю крестьян после отмены крепостного права, а также ветераны Крымской войны. А по переписи населения 1897 года в графе "белорусы" числилось уже 2058 человек – 0,4% от общего населения Крыма. Впрочем, реальное число этнических белорусов было больше, что объясняется причислением их к "русским".
Меньше, чем через сто лет – в 1987 году – новая перепись насчитает в Крыму уже более 50 тысяч белорусов.
Эти и другие факты об истории белорусов в Крыму – в инфографике РИА Новости Крым в рамках проекта, посвященного Году единства народов России.
История белорусов на полуострове – инфографикаИстория белорусов на полуострове – инфографика
