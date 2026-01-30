https://crimea.ria.ru/20260130/nad-krymom-i-chernym-morem-otrabotala-pvo-1152831598.html
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО. Об этом сообщают в Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T20:21
2026-01-30T20:21
2026-01-30T20:23
министерство обороны рф
крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
атаки всу на крым
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913674_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_d040b50aa00f49d6f428359c58b18040.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем отработала ПВО. Об этом сообщают в Минобороны России."В период с 12.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Брянской области, один БПЛА – над территорией Курской области, один БПЛА – над территорией Республики Крым, один БПЛА – над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913674_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_03acfe778ac43308517db4a40ec5bc86.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу на крым, новости сво
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - Минобороны
20:21 30.01.2026 (обновлено: 20:23 30.01.2026)