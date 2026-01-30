Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО. Об этом сообщают в Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем отработала ПВО. Об этом сообщают в Минобороны России."В период с 12.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Брянской области, один БПЛА – над территорией Курской области, один БПЛА – над территорией Республики Крым, один БПЛА – над акваторией Черного моря.
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО

Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - Минобороны

20:21 30.01.2026 (обновлено: 20:23 30.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем отработала ПВО. Об этом сообщают в Минобороны России.
"В период с 12.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Брянской области, один БПЛА – над территорией Курской области, один БПЛА – над территорией Республики Крым, один БПЛА – над акваторией Черного моря.
