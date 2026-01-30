https://crimea.ria.ru/20260130/medvedev-ukazal-guterrishu-na-ego-mesto-v-voprose-kryma-i-donbassa-1152815432.html

Медведев указал Гутерришу на его место в вопросе Крыма и Донбасса

Медведев указал Гутерришу на его место в вопросе Крыма и Донбасса - РИА Новости Крым, 30.01.2026

Медведев указал Гутерришу на его место в вопросе Крыма и Донбасса

Толковать статьи Устава Организации Объединенных Наций, в частности по вопросам самоопределения народов, имеет право только Международный суд ООН, но не генсек...

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Толковать статьи Устава Организации Объединенных Наций, в частности по вопросам самоопределения народов, имеет право только Международный суд ООН, но не генсек организации. На это обратил внимание заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова Антониу Гутерриша о Крыме.В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией. В ответ генсек Всемирной Организации Антониу Гутерриш заявил, что, по мнению ООН, Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, право на самоопределение не относится.Кроме того, по его словам, правом ограниченного толкования наделены и сами государства – участники ООН, а также те же Генассамблея и Совбез, но только по вопросам, относящимся к их компетенции."Важно отметить и то, что на Сан-Францисской конференции 1945 года было признано, что ни один орган ООН не может давать обязательного для всех государств-членов толкования Устава. И где тут генсек? Видимо, в секретариате ООН уже так напуганы трамповским Советом мира, что боятся остаться без работы", - констатировал замглавы российского Совбеза.Заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости к Крыму права на самоопределение абсурдно и свидетельствует о политике двойных стандартов, выразил ранее мнение на этот счет депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад самоопределений: почему ООН отказала народам Крыма и ДонбассаВ Совфеде ответили на доводы ООН по самоопределению КрымаПочему Запад не признает Крым российским после слов Трампа о Гренландии

