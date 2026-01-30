Рейтинг@Mail.ru
Медведев указал Гутерришу на его место в вопросе Крыма и Донбасса - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Медведев указал Гутерришу на его место в вопросе Крыма и Донбасса
Медведев указал Гутерришу на его место в вопросе Крыма и Донбасса - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Медведев указал Гутерришу на его место в вопросе Крыма и Донбасса
Толковать статьи Устава Организации Объединенных Наций, в частности по вопросам самоопределения народов, имеет право только Международный суд ООН, но не генсек... РИА Новости Крым, 30.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Толковать статьи Устава Организации Объединенных Наций, в частности по вопросам самоопределения народов, имеет право только Международный суд ООН, но не генсек организации. На это обратил внимание заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова Антониу Гутерриша о Крыме.В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией. В ответ генсек Всемирной Организации Антониу Гутерриш заявил, что, по мнению ООН, Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, право на самоопределение не относится."А кто дал генсеку и управлению по правовым вопросам право толкования Устава ООН? Только Международный суд ООН специально наделен этим правом в силу статьи 96 самого Устава – и то по запросу Генассамблеи или Совбеза ООН", - указал Медведев в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, правом ограниченного толкования наделены и сами государства – участники ООН, а также те же Генассамблея и Совбез, но только по вопросам, относящимся к их компетенции."Важно отметить и то, что на Сан-Францисской конференции 1945 года было признано, что ни один орган ООН не может давать обязательного для всех государств-членов толкования Устава. И где тут генсек? Видимо, в секретариате ООН уже так напуганы трамповским Советом мира, что боятся остаться без работы", - констатировал замглавы российского Совбеза.Заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости к Крыму права на самоопределение абсурдно и свидетельствует о политике двойных стандартов, выразил ранее мнение на этот счет депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
крым
россия
Новости
крым, россия, политика, дмитрий медведев, новости, антониу гутерриш, оон
Медведев указал Гутерришу на его место в вопросе Крыма и Донбасса

Толковать статьи Устава ООН имеет право только Международный суд организации – Медведев

11:38 30.01.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев провел встречу со школьниками и студентами, посвященную Дню Конституции РФ
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев провел встречу со школьниками и студентами, посвященную Дню Конституции РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Толковать статьи Устава Организации Объединенных Наций, в частности по вопросам самоопределения народов, имеет право только Международный суд ООН, но не генсек организации. На это обратил внимание заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова Антониу Гутерриша о Крыме.
В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией. В ответ генсек Всемирной Организации Антониу Гутерриш заявил, что, по мнению ООН, Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, право на самоопределение не относится.
"А кто дал генсеку и управлению по правовым вопросам право толкования Устава ООН? Только Международный суд ООН специально наделен этим правом в силу статьи 96 самого Устава – и то по запросу Генассамблеи или Совбеза ООН", - указал Медведев в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, правом ограниченного толкования наделены и сами государства – участники ООН, а также те же Генассамблея и Совбез, но только по вопросам, относящимся к их компетенции.
"Важно отметить и то, что на Сан-Францисской конференции 1945 года было признано, что ни один орган ООН не может давать обязательного для всех государств-членов толкования Устава. И где тут генсек? Видимо, в секретариате ООН уже так напуганы трамповским Советом мира, что боятся остаться без работы", - констатировал замглавы российского Совбеза.
Заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости к Крыму права на самоопределение абсурдно и свидетельствует о политике двойных стандартов, выразил ранее мнение на этот счет депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
