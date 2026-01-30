https://crimea.ria.ru/20260130/livni-s-grozami-nadvigayutsya-na-yug-kubani-1152826859.html
Ливни с грозами надвигаются на юг Кубани
Ливни с грозами надвигаются на юг Кубани - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Ливни с грозами надвигаются на юг Кубани
В Краснодарском крае в ближайшие выходные ожидаются ливни, грозы и сильный ветер. На юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья уровень... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T15:55
2026-01-30T15:55
2026-01-30T15:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в ближайшие выходные ожидаются ливни, грозы и сильный ветер. На юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья уровень воды может подняться до критических отметок. Об этом предупредили в региональном главке МЧС России.На юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок и выше, уточнили специалисты.В Крыму с 30 января по 1 февраля также объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшение погоды. Из-за надвигающейся непогоды дорогу на вершину Ай-Петри перекрыли с 30 января.Ранее заместитель начальника ГУ (по антикризисному управлению) МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко рассказал, что наиболее непредсказуемыми местами на Крымском полуострове во время непогоды считаются горные дороги. Даже опытные автомобилисты могут попасть в ЧП по дороге на плато АЙ-Петри, Ангарский и Грушевский перевалы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму камнепад закрыл дорогу к водопаду Учан-СуВ центре Симферополя на две недели ограничат движениеСнежный шторм в Ростовской области: на трассах развернули пункты обогрева
Ливни с грозами надвигаются на юг Кубани
В Краснодарском крае на выходные объявлено штормовое предупреждение – МЧС
15:55 30.01.2026