Рейтинг@Mail.ru
Ливни с грозами надвигаются на юг Кубани - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260130/livni-s-grozami-nadvigayutsya-na-yug-kubani-1152826859.html
Ливни с грозами надвигаются на юг Кубани
Ливни с грозами надвигаются на юг Кубани - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Ливни с грозами надвигаются на юг Кубани
В Краснодарском крае в ближайшие выходные ожидаются ливни, грозы и сильный ветер. На юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья уровень... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T15:55
2026-01-30T15:57
кубань
краснодарский край
мчс краснодарского края
погода
шторм
штормовое предупреждение
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133001855_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_5abd4c7125d30a3d9f635ffa3e0604b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в ближайшие выходные ожидаются ливни, грозы и сильный ветер. На юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья уровень воды может подняться до критических отметок. Об этом предупредили в региональном главке МЧС России.На юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок и выше, уточнили специалисты.В Крыму с 30 января по 1 февраля также объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшение погоды. Из-за надвигающейся непогоды дорогу на вершину Ай-Петри перекрыли с 30 января.Ранее заместитель начальника ГУ (по антикризисному управлению) МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко рассказал, что наиболее непредсказуемыми местами на Крымском полуострове во время непогоды считаются горные дороги. Даже опытные автомобилисты могут попасть в ЧП по дороге на плато АЙ-Петри, Ангарский и Грушевский перевалы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму камнепад закрыл дорогу к водопаду Учан-СуВ центре Симферополя на две недели ограничат движениеСнежный шторм в Ростовской области: на трассах развернули пункты обогрева
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133001855_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_64eb5e8853a16372361ca6ff4909c089.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, мчс краснодарского края, погода, шторм, штормовое предупреждение, новости
Ливни с грозами надвигаются на юг Кубани

В Краснодарском крае на выходные объявлено штормовое предупреждение – МЧС

15:55 30.01.2026 (обновлено: 15:57 30.01.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в ближайшие выходные ожидаются ливни, грозы и сильный ветер. На юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья уровень воды может подняться до критических отметок. Об этом предупредили в региональном главке МЧС России.
"В период с 31 января по 1 февраля включительно в южной половине региона ожидается комплекс метеорологических явлений в виде сильного дождя, ливня в сочетании с грозой и сильным ветром порывами до 25 метров в секунду", – сказано в сообщении.
На юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок и выше, уточнили специалисты.
В Крыму с 30 января по 1 февраля также объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшение погоды. Из-за надвигающейся непогоды дорогу на вершину Ай-Петри перекрыли с 30 января.
Ранее заместитель начальника ГУ (по антикризисному управлению) МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко рассказал, что наиболее непредсказуемыми местами на Крымском полуострове во время непогоды считаются горные дороги. Даже опытные автомобилисты могут попасть в ЧП по дороге на плато АЙ-Петри, Ангарский и Грушевский перевалы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму камнепад закрыл дорогу к водопаду Учан-Су
В центре Симферополя на две недели ограничат движение
Снежный шторм в Ростовской области: на трассах развернули пункты обогрева
 
КубаньКраснодарский крайМЧС Краснодарского краяПогодаШтормШтормовое предупреждениеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23В Крыму отреставрируют четыре мемориала советским воинам
17:14В Курской области из-за аномальных морозов школы переводят на "удаленку"
16:53В Бахчисарае отремонтируют все подъезды
16:31В Крыму при ремонте моста вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей
16:21Житель Твери изнасиловал и убил ребенка
16:17Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
16:12В Севастополе готовятся к реставрации исторического кинотеатра "Родина"
15:55Ливни с грозами надвигаются на юг Кубани
15:33Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатацию
15:22Не читают Устав: МИД счел выводы ООН о Крыме и Донбассе некомпетентными
14:59В Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставки
14:47В Крыму проведут патриотический арт-фестиваль для людей всех возрастов
14:39Срок учета объектов культнаследия новых регионов продлен до 2028 года
14:27В Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке Гагарина
14:15Транспортная карта в Крыму: во сколько обойдется и где купить
13:44Армия России крушит американскую технику на фронтах спецоперации
13:31Выводы ООН по Крыму и Донбассу глубоко ошибочны – Кремль
13:12Кремль подтвердил просьбу Трампа к Москве не наносить удары по Украине
13:03ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России
12:56Участники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-коду
Лента новостейМолния