Куда вывезли замазученный грунт из Крыма и Кубани и сколько

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Более 175 тысяч тонн отходов было утилизировано или направлено в хозяйственный оборот после сбора загрязненного мазутом песка и грунта с побережья в Крыму и Краснодарском крае. Об этом в ходе заседания правкомиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев, сообщили в правительстве России.Отмечается, что за прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье не отмечено, при этом работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом песка В Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами Весь собранный с пляжей Севастополя замазученный грунт утилизировали

