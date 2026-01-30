Куда вывезли замазученный грунт из Крыма и Кубани и сколько
Сколько замазученного грунта из Крыма и Кубани утилизировали или использовали в хозяйстве
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Более 175 тысяч тонн отходов было утилизировано или направлено в хозяйственный оборот после сбора загрязненного мазутом песка и грунта с побережья в Крыму и Краснодарском крае. Об этом в ходе заседания правкомиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев, сообщили в правительстве России.
"С начала работ очищено более 3 тысяч километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Утилизировано специализированными организациями или направлено в хозяйственный оборот более 175 тысяч тонн отходов", – сказано в сообщении.
Отмечается, что за прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье не отмечено, при этом работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются.
"Мониторинг береговой линии и акватории Черного моря продолжается. Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 779 человек и 190 единиц техники", – уточнили в правительстве.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
