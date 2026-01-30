Рейтинг@Mail.ru
Куда вывезли замазученный грунт из Крыма и Кубани и сколько - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260130/kuda-vyvezli-zamazuchennyy-grunt-iz-kryma-i-kubani-i-skolko-1152831297.html
Куда вывезли замазученный грунт из Крыма и Кубани и сколько
Куда вывезли замазученный грунт из Крыма и Кубани и сколько - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Куда вывезли замазученный грунт из Крыма и Кубани и сколько
Более 175 тысяч тонн отходов было утилизировано или направлено в хозяйственный оборот после сбора загрязненного мазутом песка и грунта с побережья в Крыму и... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T20:13
2026-01-30T20:13
новости
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
керченский пролив
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146831000_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_d214b179a9ad86ec7a21c6b543b57e90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Более 175 тысяч тонн отходов было утилизировано или направлено в хозяйственный оборот после сбора загрязненного мазутом песка и грунта с побережья в Крыму и Краснодарском крае. Об этом в ходе заседания правкомиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев, сообщили в правительстве России.Отмечается, что за прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье не отмечено, при этом работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом песка В Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами Весь собранный с пляжей Севастополя замазученный грунт утилизировали
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146831000_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_da8f699c26c1096e6f02755ebaab10d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, керченский пролив, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
Куда вывезли замазученный грунт из Крыма и Кубани и сколько

Сколько замазученного грунта из Крыма и Кубани утилизировали или использовали в хозяйстве

20:13 30.01.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНаучный штаб для отработки очистки берега от мазута в Анапе
Научный штаб для отработки очистки берега от мазута в Анапе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Более 175 тысяч тонн отходов было утилизировано или направлено в хозяйственный оборот после сбора загрязненного мазутом песка и грунта с побережья в Крыму и Краснодарском крае. Об этом в ходе заседания правкомиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев, сообщили в правительстве России.
"С начала работ очищено более 3 тысяч километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Утилизировано специализированными организациями или направлено в хозяйственный оборот более 175 тысяч тонн отходов", – сказано в сообщении.
Отмечается, что за прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье не отмечено, при этом работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются.
"Мониторинг береговой линии и акватории Черного моря продолжается. Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 779 человек и 190 единиц техники", – уточнили в правительстве.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом песка
В Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами
Весь собранный с пляжей Севастополя замазученный грунт утилизировали
 
НовостиРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовКерченский проливТанкерТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:03Рейд в Севастополе снова открыт
20:45Китай будет "воспитывать" Европу – эксперт о визите Стармера в Пекин
20:21Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
20:19Рейд в Севастополе закрыт в третий раз за день
20:13Куда вывезли замазученный грунт из Крыма и Кубани и сколько
19:56Финансовый коллапс в ООН: кто и зачем уничтожает организацию - политолог
19:31В Крыму оценили мнение ООН о самоопределении полуострова
19:04Крым в холодном дыхании Арктики: погода на выходные
18:56В Крыму на мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста
18:45Как в колонии осужденные учатся и получают профессии - репортаж
18:03ООН на грани финансового коллапса из-за нехватки средств — письмо генсека
17:47Рейд в Севастополе снова открыт
17:42Убрать Зеленского: в Раде неожиданно оценили диалог Путина и Трампа
17:23В Крыму отреставрируют четыре мемориала советским воинам
17:14В Курской области из-за аномальных морозов школы переводят на "удаленку"
16:53В Бахчисарае отремонтируют все подъезды
16:31В Крыму при ремонте моста вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей
16:21Житель Твери изнасиловал и убил ребенка
16:17Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
16:12В Севастополе готовятся к реставрации исторического кинотеатра "Родина"
Лента новостейМолния