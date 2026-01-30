Рейтинг@Mail.ru
Крым в холодном дыхании Арктики: погода на выходные
Крым в холодном дыхании Арктики: погода на выходные
Крым в холодном дыхании Арктики: погода на выходные - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Крым в холодном дыхании Арктики: погода на выходные
Уходящая неделя на полуострове была необычайно теплой для Крыма, особенно на фоне похолодания в Краснодарском крае и невероятных снегопадов в Москве... РИА Новости Крым, 30.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Уходящая неделя на полуострове была необычайно теплой для Крыма, особенно на фоне похолодания в Краснодарском крае и невероятных снегопадов в Москве. Возвращение к зимним температурам ожидает крымчан в предстоящие выходные, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковет.А поздним субботним вечером столбики термометров устремятся к нулевой отметке, предупредил синоптик.Синоптик отметил, что днем в лучшем случае будет 0… -5 градусов, кое-где землю припорошит таким небольшим снегом.
Крым в холодном дыхании Арктики: погода на выходные

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Уходящая неделя на полуострове была необычайно теплой для Крыма, особенно на фоне похолодания в Краснодарском крае и невероятных снегопадов в Москве. Возвращение к зимним температурам ожидает крымчан в предстоящие выходные, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу ожидается разворот балканского циклона тыловой частью. Ночью Крым будет находиться еще в теплом секторе этого атмосферного вихря - пасмурно, небольшие дожди и не ниже +4…+9 градусов. Днем ветер постепенно развернется с юго-западных на северные румбы, уже в конце дня пойдет адвекция холода и обозначится обратный суточный ход температуры - уже +1…+6" - рассказал он.
А поздним субботним вечером столбики термометров устремятся к нулевой отметке, предупредил синоптик.
"В воскресенье - чистый тыл, северная тяга порывистых ветров. Ночью температура воздуха понизится -4…+1 градуса. Соответственно осадки начнут переходить в смешанное агрегатное состояние. Сначала из дождя в мокрый снег, к утру - просто в снег", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что днем в лучшем случае будет 0… -5 градусов, кое-где землю припорошит таким небольшим снегом.
"Так что выходные будут проходить под знаком резкой смены воздушных масс - с теплой весенней мартовской - на обычные зимние студеные массы воздуха", - заключил он.
