https://crimea.ria.ru/20260130/krym-v-kholodnom-dykhanii-arktiki-pogoda-na-vykhodnye-1152819791.html

Крым в холодном дыхании Арктики: погода на выходные

Крым в холодном дыхании Арктики: погода на выходные - РИА Новости Крым, 30.01.2026

Крым в холодном дыхании Арктики: погода на выходные

Уходящая неделя на полуострове была необычайно теплой для Крыма, особенно на фоне похолодания в Краснодарском крае и невероятных снегопадов в Москве... РИА Новости Крым, 30.01.2026

2026-01-30T19:04

2026-01-30T19:04

2026-01-30T19:04

радио "спутник в крыму"

крымская погода

погода в крыму

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крым

погода

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152434568_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b90d6d9cf86a1be5ee892d516499b872.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Уходящая неделя на полуострове была необычайно теплой для Крыма, особенно на фоне похолодания в Краснодарском крае и невероятных снегопадов в Москве. Возвращение к зимним температурам ожидает крымчан в предстоящие выходные, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.А поздним субботним вечером столбики термометров устремятся к нулевой отметке, предупредил синоптик.Синоптик отметил, что днем в лучшем случае будет 0… -5 градусов, кое-где землю припорошит таким небольшим снегом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20260130/v-kurskoy-oblasti-iz-za-anomalnykh-morozov-shkoly-perevodyat-na-udalenku-1152828533.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, погода, новости крыма