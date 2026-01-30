https://crimea.ria.ru/20260130/krym-sokhranyaet-pozitsii-v-zolotoy-pyaterke-turisticheskikh-liderov-rossii-1152809655.html
Крым сохраняет позиции в "золотой пятерке" туристических лидеров России
Крым сохраняет позиции в "золотой пятерке" туристических лидеров России - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Крым сохраняет позиции в "золотой пятерке" туристических лидеров России
Крым сохраняет позиции в "золотой пятерке" туристических лидеров России. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T09:20
2026-01-30T09:20
2026-01-30T09:20
крым
новости крыма
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
отдых в крыму
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152808865_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_268a199f431b291a5bf51543999a402f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Крым сохраняет позиции в "золотой пятерке" туристических лидеров России. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Топ-5 составлен Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" и журналом "Отдых в России".В числе основных критериев оценки – объем туристического потока, уровень развития гостиничной инфраструктуры, доходность сферы гостеприимства, ее вклад в бюджет, уникальность и привлекательность региона, его продвижение в информационном пространстве и другие. И добавил, что Крым будет "продолжать двигаться к стратегической цели – превращению региона в круглогодичный курорт мирового уровня".Как сообщалось, Крым по итогам 2025 года подтвердил свой статус одного из ведущих курортных направлений России, за прошедший год республика приняла 6,9 млн туристов, что на 15% превысило результат предыдущего сезона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне в январе выбирают Ялту – цены в отеляхКак изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 году Крым вошел в топ популярных регионов для отдыха в России
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152808865_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8b49ae33a0327f69361b8d56b0a03f75.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму, сергей аксенов
Крым сохраняет позиции в "золотой пятерке" туристических лидеров России
Крым сохраняет позиции в "золотой пятерке" лидеров Национального туристического рейтинга
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Крым сохраняет позиции в "золотой пятерке" туристических лидеров России. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Крым сохраняет пятое место в "золотой пятерке" лидеров Национального туристического рейтинга после Москвы, Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга", - написал он в своем Telegram-канале.
Топ-5 составлен Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" и журналом "Отдых в России".
В числе основных критериев оценки – объем туристического потока, уровень развития гостиничной инфраструктуры, доходность сферы гостеприимства, ее вклад в бюджет, уникальность и привлекательность региона, его продвижение в информационном пространстве и другие.
"Турпоток в сравнении с 2024 годом увеличился, Крым вошел в тройку лидеров по числу номеров в коллективных средствах размещения и доходам санаторно-курортных организаций", - сказал Аксенов.
И добавил, что Крым будет "продолжать двигаться к стратегической цели – превращению региона в круглогодичный курорт мирового уровня".
Как сообщалось, Крым по итогам 2025 года подтвердил свой статус одного из ведущих курортных направлений России
, за прошедший год республика приняла 6,9 млн туристов, что на 15% превысило результат предыдущего сезона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: