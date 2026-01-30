https://crimea.ria.ru/20260130/krym-sokhranyaet-pozitsii-v-zolotoy-pyaterke-turisticheskikh-liderov-rossii-1152809655.html

Крым сохраняет позиции в "золотой пятерке" туристических лидеров России

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Крым сохраняет позиции в "золотой пятерке" туристических лидеров России. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Топ-5 составлен Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" и журналом "Отдых в России".В числе основных критериев оценки – объем туристического потока, уровень развития гостиничной инфраструктуры, доходность сферы гостеприимства, ее вклад в бюджет, уникальность и привлекательность региона, его продвижение в информационном пространстве и другие. И добавил, что Крым будет "продолжать двигаться к стратегической цели – превращению региона в круглогодичный курорт мирового уровня".Как сообщалось, Крым по итогам 2025 года подтвердил свой статус одного из ведущих курортных направлений России, за прошедший год республика приняла 6,9 млн туристов, что на 15% превысило результат предыдущего сезона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне в январе выбирают Ялту – цены в отеляхКак изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 году Крым вошел в топ популярных регионов для отдыха в России

