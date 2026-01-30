Рейтинг@Mail.ru
Крым сохраняет позиции в "золотой пятерке" туристических лидеров России - РИА Новости Крым, 30.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260130/krym-sokhranyaet-pozitsii-v-zolotoy-pyaterke-turisticheskikh-liderov-rossii-1152809655.html
Крым сохраняет позиции в "золотой пятерке" туристических лидеров России
Крым сохраняет позиции в "золотой пятерке" туристических лидеров России - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Крым сохраняет позиции в "золотой пятерке" туристических лидеров России
Крым сохраняет позиции в "золотой пятерке" туристических лидеров России. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 30.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152808865_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_268a199f431b291a5bf51543999a402f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Крым сохраняет позиции в "золотой пятерке" туристических лидеров России. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Топ-5 составлен Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" и журналом "Отдых в России".В числе основных критериев оценки – объем туристического потока, уровень развития гостиничной инфраструктуры, доходность сферы гостеприимства, ее вклад в бюджет, уникальность и привлекательность региона, его продвижение в информационном пространстве и другие. И добавил, что Крым будет "продолжать двигаться к стратегической цели – превращению региона в круглогодичный курорт мирового уровня".Как сообщалось, Крым по итогам 2025 года подтвердил свой статус одного из ведущих курортных направлений России, за прошедший год республика приняла 6,9 млн туристов, что на 15% превысило результат предыдущего сезона.
крым, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму, сергей аксенов
Крым сохраняет позиции в "золотой пятерке" туристических лидеров России

Крым сохраняет позиции в "золотой пятерке" лидеров Национального туристического рейтинга

09:20 30.01.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваТуризм в Крыму
Туризм в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Крым сохраняет позиции в "золотой пятерке" туристических лидеров России. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Крым сохраняет пятое место в "золотой пятерке" лидеров Национального туристического рейтинга после Москвы, Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга", - написал он в своем Telegram-канале.
Топ-5 составлен Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" и журналом "Отдых в России".
В числе основных критериев оценки – объем туристического потока, уровень развития гостиничной инфраструктуры, доходность сферы гостеприимства, ее вклад в бюджет, уникальность и привлекательность региона, его продвижение в информационном пространстве и другие.

"Турпоток в сравнении с 2024 годом увеличился, Крым вошел в тройку лидеров по числу номеров в коллективных средствах размещения и доходам санаторно-курортных организаций", - сказал Аксенов.

И добавил, что Крым будет "продолжать двигаться к стратегической цели – превращению региона в круглогодичный курорт мирового уровня".
© ТГ-канал Сергея АксеноваТуризм в Крыму
Туризм в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Туризм в Крыму
Как сообщалось, Крым по итогам 2025 года подтвердил свой статус одного из ведущих курортных направлений России, за прошедший год республика приняла 6,9 млн туристов, что на 15% превысило результат предыдущего сезона.
