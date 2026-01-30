Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатацию
В Крыму за прошлый год введено в эксплуатацию около 1,4 млн квадратов жилья - Аксенов
15:33 30.01.2026 (обновлено: 15:34 30.01.2026)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСтроительство жилья в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 1,4 млн квадратных метров жилья, что почти на 17 % выше планового показателя. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, на частные дома приходится 1 млн "квадратов" и более 360– на многоквартирные жилые комплексы.
"Превышены сразу два рекордных показателя: по общему объему ввода жилья – в 2024 году максимальный результат составлял 1,24 млн кв. м; по объему ввода многоквартирного жилья – прежний рекорд 357 тыс. кв. м был зафиксирован в 2018 году", - рассказал Аксенов.
Жилье строят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"Перед нашей республикой поставлена стратегическая задача – нарастить объемы ввода жилья до 1,5 млн кв. м в год к 2030 году", - подчеркнул глава Крыма.
Ранее председатель правительства Марат Хуснуллин заявил, что за 11 месяцев 2025 года в Крыму ввели в эксплуатацию порядка 1,2 млн кв. м жилья. Также в республике обновили почти 480 км дорог, открыли движение по дороге Донское – Перевальное в обход Симферополя.
Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн квадратных метров жилья, однако по ряду строительных материалов уровень самообеспеченности остается ниже 50%.
