Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатацию

Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатацию - РИА Новости Крым, 30.01.2026

Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатацию

В 2025 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 1,4 млн квадратных метров жилья, что почти на 17 % выше планового показателя. Об этом сообщил глава республики...

2026-01-30T15:33

2026-01-30T15:33

2026-01-30T15:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 1,4 млн квадратных метров жилья, что почти на 17 % выше планового показателя. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, на частные дома приходится 1 млн "квадратов" и более 360– на многоквартирные жилые комплексы.Жилье строят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Ранее председатель правительства Марат Хуснуллин заявил, что за 11 месяцев 2025 года в Крыму ввели в эксплуатацию порядка 1,2 млн кв. м жилья. Также в республике обновили почти 480 км дорог, открыли движение по дороге Донское – Перевальное в обход Симферополя.Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн квадратных метров жилья, однако по ряду строительных материалов уровень самообеспеченности остается ниже 50%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции в Крым – какие направления необходимо наращиватьГлава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в КрымуВ Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водовода

