Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатацию - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатацию
Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатацию - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатацию
В 2025 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 1,4 млн квадратных метров жилья, что почти на 17 % выше планового показателя. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T15:33
2026-01-30T15:34
крым
сергей аксенов
жилье
жилье в крыму
рекорды
новости крыма
строительство
Ранее председатель правительства Марат Хуснуллин заявил, что за 11 месяцев 2025 года в Крыму ввели в эксплуатацию порядка 1,2 млн кв. м жилья. Также в республике обновили почти 480 км дорог, открыли движение по дороге Донское – Перевальное в обход Симферополя.Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн квадратных метров жилья, однако по ряду строительных материалов уровень самообеспеченности остается ниже 50%.
Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатацию

В Крыму за прошлый год введено в эксплуатацию около 1,4 млн квадратов жилья - Аксенов

15:33 30.01.2026 (обновлено: 15:34 30.01.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСтроительство жилья в Крыму
Строительство жилья в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 1,4 млн квадратных метров жилья, что почти на 17 % выше планового показателя. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, на частные дома приходится 1 млн "квадратов" и более 360– на многоквартирные жилые комплексы.

"Превышены сразу два рекордных показателя: по общему объему ввода жилья – в 2024 году максимальный результат составлял 1,24 млн кв. м; по объему ввода многоквартирного жилья – прежний рекорд 357 тыс. кв. м был зафиксирован в 2018 году", - рассказал Аксенов.

Жилье строят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Перед нашей республикой поставлена стратегическая задача – нарастить объемы ввода жилья до 1,5 млн кв. м в год к 2030 году", - подчеркнул глава Крыма.

Ранее председатель правительства Марат Хуснуллин заявил, что за 11 месяцев 2025 года в Крыму ввели в эксплуатацию порядка 1,2 млн кв. м жилья. Также в республике обновили почти 480 км дорог, открыли движение по дороге Донское – Перевальное в обход Симферополя.
Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн квадратных метров жилья, однако по ряду строительных материалов уровень самообеспеченности остается ниже 50%.
