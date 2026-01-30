Рейтинг@Mail.ru
Кремль подтвердил просьбу Трампа к Москве не наносить удары по Украине - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260130/kreml-podtverdil-prosbu-trampa-k-moskve-ne-nanosit-udary-po-ukraine-1152820974.html
Кремль подтвердил просьбу Трампа к Москве не наносить удары по Украине
Кремль подтвердил просьбу Трампа к Москве не наносить удары по Украине - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Кремль подтвердил просьбу Трампа к Москве не наносить удары по Украине
Американский лидер Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля "с целью создания благоприятных условий... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T13:12
2026-01-30T13:12
кремль
дмитрий песков
украина
удары по украине
новости
ветераны сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/17/1152630851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78db63855eedba88bf2c8089a5d3417c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля "с целью создания благоприятных условий для переговоров". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.При этом он воздержался от ответов на вопросы, согласился ли Путин с просьбой Трампа и идет ли речь о прекращении всех ударов или только по энергетическим объектам."Хочу еще раз акцентировать, что речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров", - сказал Песков.Ранее американский лидер заявил, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/17/1152630851_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_afc0b74c8d20d309668b3228c92c395a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кремль, дмитрий песков, украина, удары по украине, новости, ветераны сво
Кремль подтвердил просьбу Трампа к Москве не наносить удары по Украине

В Кремле подтвердил просьбу Трампа к Москве воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля

13:12 30.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля "с целью создания благоприятных условий для переговоров". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров... Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа", - цитирует Пескова РИА Новости.
При этом он воздержался от ответов на вопросы, согласился ли Путин с просьбой Трампа и идет ли речь о прекращении всех ударов или только по энергетическим объектам.
"Хочу еще раз акцентировать, что речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров", - сказал Песков.
Ранее американский лидер заявил, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КремльДмитрий ПесковУкраинаУдары по УкраинеНовостиВетераны СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12Кремль подтвердил просьбу Трампа к Москве не наносить удары по Украине
13:03ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России
12:56Участники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-коду
12:51Правительство Москвы выделит Севастополю свыше 4 млрд рублей
12:45В Севастополе нашли грубые нарушения при эксплуатации очистных
12:39Более 200 детей погибли от рук ВСУ с 2022 года – МИД России
12:32Удары возмездия по Украине: что уничтожено
12:26Зеленский категорически против встречаться с Путиным в Москве
12:22Армия РФ освободила три населенных пункта в ДНР и Запорожской области
12:19Названо число погибших мирных людей при вторжении ВСУ в Курскую область
12:16Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе
12:09Покушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки
12:03Более тысячи мирных россиян погибли от ударов ВСУ в прошлом году
11:54В Бахчисарае обновят центр города
11:44Дорогу на Ай-Петри перекрыли из-за непогоды
11:38Медведев указал Гутерришу на его место в вопросе Крыма и Донбасса
11:26В Севастополе мужчина взял кредит на умершую экс-возлюбленную
11:18Депрессия на Солнце - ученые сделали прогноз космической погоды
11:09ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее
11:05Парад самоопределений: почему ООН отказала народам Крыма и Донбасса
Лента новостейМолния