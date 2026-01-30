https://crimea.ria.ru/20260130/kreml-podtverdil-prosbu-trampa-k-moskve-ne-nanosit-udary-po-ukraine-1152820974.html
Кремль подтвердил просьбу Трампа к Москве не наносить удары по Украине
Кремль подтвердил просьбу Трампа к Москве не наносить удары по Украине - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Кремль подтвердил просьбу Трампа к Москве не наносить удары по Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля "с целью создания благоприятных условий для переговоров". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.При этом он воздержался от ответов на вопросы, согласился ли Путин с просьбой Трампа и идет ли речь о прекращении всех ударов или только по энергетическим объектам."Хочу еще раз акцентировать, что речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров", - сказал Песков.Ранее американский лидер заявил, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля "с целью создания благоприятных условий для переговоров". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров... Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа", - цитирует Пескова РИА Новости.
При этом он воздержался от ответов на вопросы, согласился ли Путин с просьбой Трампа и идет ли речь о прекращении всех ударов или только по энергетическим объектам.
"Хочу еще раз акцентировать, что речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров", - сказал Песков.
Ранее американский лидер заявил, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.
