Китай будет "воспитывать" Европу – эксперт о визите Стармера в Пекин
2026-01-30T20:45
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
европа, китай, великобритания, кир стармер, политика, новости, в мире, сша, игорь шатров, мнения
Европа пытается выстроить с Китаем независимые от США отношения – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым.
Визит британского премьера Кира Стармера в Китай свидетельствует о намерении Европы выстроить независимые от США отношения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
29 января Стармер во главе широкой британской делегации приехал в Пекин с четырехдневным визитом. Ожидается заключение ряда соглашений, в том числе о безвизовом режиме для краткосрочных деловых поездок, а также о снижении пошлин на шотландский виски. Президент США Дональд Трамп негативно отреагировал на эту поездку, назвав "очень опасным" для Великобритании налаживание тесных связей с Китаем.
"Европейцы долгое время были выдавлены из процессов на китайском треке, на котором за них все делали США. И когда выяснилось, что Соединенные Штаты вообще не за европейцев и у них своя программа, что им совершенно безразлично, как это потом отразится на отношениях Китая и Европы, Европа задумалась над тем, что надо с Китаем выстраивать свои какие-то отношения", - сказал Шатров.
По мнению эксперта, эти попытки выстроить "локальные, сепаратные отношения" будут наблюдаться со стороны европейцев постоянно в 2026 году. Однако выстраивать отношения с Китаем Европе мешают США.
Для Китая отношения с Европой важны, поскольку европейский рынок "масштабный, серьезный и не слабее американского". Однако этот рынок нужен КНР без диктата и условий со стороны покупателя в лице ЕС и Британии, подчеркнул Шатров.
"Попытка покупателей в разных сферах установить правила – это для Китая вообще неприемлемо. И естественно это будет вносить проблемы между Китаем и такого рода покупателями. Поэтому Китай сейчас будет "перевоспитывать" Европу, у которой и других проблем достаточно", – пояснил политолог.
При этом о чем бы ни договорились европейские страны с Китаем, президент США Дональд Трамп может "одной своей подписью все это порушить", заключил аналитик.
