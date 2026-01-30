https://crimea.ria.ru/20260130/kitay-budet-vospityvat-evropu--ekspert-o-vizite-starmera-v-pekin-1152822304.html

Китай будет "воспитывать" Европу – эксперт о визите Стармера в Пекин

Китай будет "воспитывать" Европу – эксперт о визите Стармера в Пекин

Визит британского премьера Кира Стармера в Китай свидетельствует о намерении Европы выстроить независимые от США отношения. Такое мнение в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 30.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Визит британского премьера Кира Стармера в Китай свидетельствует о намерении Европы выстроить независимые от США отношения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.29 января Стармер во главе широкой британской делегации приехал в Пекин с четырехдневным визитом. Ожидается заключение ряда соглашений, в том числе о безвизовом режиме для краткосрочных деловых поездок, а также о снижении пошлин на шотландский виски. Президент США Дональд Трамп негативно отреагировал на эту поездку, назвав "очень опасным" для Великобритании налаживание тесных связей с Китаем.По мнению эксперта, эти попытки выстроить "локальные, сепаратные отношения" будут наблюдаться со стороны европейцев постоянно в 2026 году. Однако выстраивать отношения с Китаем Европе мешают США.Для Китая отношения с Европой важны, поскольку европейский рынок "масштабный, серьезный и не слабее американского". Однако этот рынок нужен КНР без диктата и условий со стороны покупателя в лице ЕС и Британии, подчеркнул Шатров.При этом о чем бы ни договорились европейские страны с Китаем, президент США Дональд Трамп может "одной своей подписью все это порушить", заключил аналитик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

