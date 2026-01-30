Как в колонии осужденные учатся и получают профессии - репортаж

https://crimea.ria.ru/20260130/kak-v-kolonii-osuzhdennye-uchatsya-i-poluchayut-professii---reportazh-1152792607.html

КЕРЧЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Строгий распорядок, ежеминутный контроль, исполнение всех указаний и ни шага в сторону без разрешения – это новые реалии для тех, кто попадает в исправительную колонию. Адаптироваться и полностью принять все условия новой жизни сложно. Но только так осужденный может стать на настоящий путь исправления.О вере в Бога, занятости и мыслях, с которыми готовятся выйти на волю – в репортаже РИА Новости Крым.Ни шага влево, ни шага вправоРаннее утро, шесть часов. "Подъем! – всем осужденным строиться!" Это первые слова, которые слышат те, кто отбывает наказание в исправительной колонии (ИК-2) в Керчи. Все почти как на срочной службе: перекличка, зарядка, приведение себя и спального места в порядок, завтрак, построение, работа.Одно различие: полное ограничение свободы передвижения. Ну и, конечно, сам статус. За плечами у осужденных в ИК-2 не только учеба, семья и планы на будущее. Кражи, мошенничество, наркотики...Исправление человеческой жизни начинается сразу после вступления приговора в силу. Далее – этап из СИЗО в колонию. Первые две недели – карантин. Это отдельный блок, где осужденные находятся под особым наблюдением медиков и психологов, оперативников, производственного и воспитательного отделов."За это время собирают все документы и осужденного после карантина закрепляют за отрядом и определяют на работы. Если нет документов или профобразования – они идут учиться в школу или ПТУ, которые находятся при колонии", – рассказал заместитель начальника ИК-2 по воспитательной и кадровой работе УФСИН России по Крыму и Севастополю Денис Каранда.Годы труда и перевоспитанияНу, а после карантина начинаются монотонные будни. Все подчинено строгому распорядку. Эти часы – от подъема до отбоя – капля по капле и исправляют в труде и строгой дисциплине человеческую жизнь. Но самая сложная работа – над собой.Сам он родом из братского города-героя Севастополя. Его товарищ нашел банковскую карту, Сергей оплатил ею товар. "Оперативникам не составило труда найти нас", – вспоминает севастополец. Приговор – два года. До колонии работал поваром. По возвращении планирует продолжить дело.Основная тема разговоров у осужденных – что сделали не так и почему тут оказались. Почти все сходятся во мнении, что больше всего в неволе не хватает семьи. И нет такого дела, которое заменит родных людей.Пища для тела и духаИсправление исправлением, а обед по расписанию. В меню: борщ, картошка, свекольный салат и компот из сухофруктов. Все свежеприготовленное, горячее. Все – руками осужденных, которые за это получают зарплату. Дальше - снова работа и свободное время.А еще библиотека и читальный зал. Помещение небольшое, но светлое, тихое. На стеллажах – мировая классика. В ИК-2 в основном сроки отбывания до пяти лет. Так что этого фонда хватит даже заядлым любителям книг.– Что читаете?– Сейчас зарубежную фантастику. До этого Валентина Пикуля перечитывал, – рассказывает осужденный в читальном зале. – Много хорошей литературы. Есть и время обдумать великие мысли, которые оставили нам классики.Стоит ли игра свеч?Сроки и преступления у осужденных разные. Но все сходятся в едином мнении. Годы, проведенные в колонии – непомерно высокая цена за проступок. И нет такой награды, ради которой можно так рисковать. К освобождению эта мысль становится особенно отчетливой.Молодой парень. Статья – "Мошенничество". Сейчас готовится к освобождению. Все чаще приходит в особое место, где можно побыть в тишине и по-настоящему прислушаться к себе. Это храм на территории колонии. В Бога Михаил не верил, но беседуем с ним в окружении икон и лампадок.Михаил уже подал документы на условно-досрочное освобождение. Говорит, что после двух лет неволи будет ценить и правильно проживать каждый свой день.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С зарплатой и без конвоя: как в Крыму осужденные искупают вину трудомВ Джанкойском районе "трудоустроят" осужденных на принудительные работыЗарабатывают и даже женятся: как живут в исправительных центрах

