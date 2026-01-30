https://crimea.ria.ru/20260130/kak-govorit-s-molodezhyu-ob-istorii-velikoy-otechestvennoy-voyny-1152814693.html

Как говорить с молодежью об истории Великой Отечественной войны

Как говорить с молодежью об истории Великой Отечественной войны - РИА Новости Крым, 30.01.2026

Как говорить с молодежью об истории Великой Отечественной войны

Проект "Освобождение. Мир народам", который реализуется РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, играет важную роль в деле... РИА Новости Крым, 30.01.2026

2026-01-30T09:28

2026-01-30T09:28

2026-01-30T11:18

общество

международная медиагруппа "россия сегодня"

80 лет победы

патриотическое воспитание

андрей мальгин

проект "освобождение"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152814901_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_969b0fed31eb60f0a63d88452d704c22.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Проект "Освобождение. Мир народам", который реализуется РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, играет важную роль в деле противодействия фальсификации истории и способствует историческому просвещению школьников и студентов российских вузов. Об этом шла речь на круглом столе в формате видеомоста Москва — Симферополь — Скадовск — Донецк — Санкт-Петербург — Новосибирск, который прошел в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", сообщает РИА Новости.Как отметила начальник управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина, комплексная мобильная экспозиция "Освобождение. Мир народам" реализуется в уникальном формате. Она отметила, что в начале Великой Отечественной войны на фоне вражеской пропаганды многим людям было сложно разобраться, что происходит. Тогда в СССР был создан набор информационных материалов, который получил название "чемоданчик агитатора".Наталья Тюрина добавила, что создатели и популяризаторы проекта, среди которых историки и журналисты, включая сотрудников РИА Новости Крым, привлекли огромный объем источников и материалов."Фактически по каждому материалу было привлечено около ста информационных ресурсов. Была проведена серьезная работа, потому что каждый материал, который включен в экспозицию, прошел профессиональную экспертизу", – подчеркнула она.Заведующий Центром социально-гуманитарного общего образования имени Боголюбова Института содержания и методов обучения имени Леднева Илья Лобанов отметил значение проекта в контексте решения общегосударственной задачи по историческому просвещению россиян."Обращение материалов мобильной экспозиции к теме Второй мировой войны и Великой Отечественной войны имеет очень важное политическое значение для противодействия фальсификации истории. Когда ты видишь, как события происходили в реальности, и фотограф успел их запечатлеть, это оказывает решающее эмоциональное воздействие на молодежь", - указал он.Лобанов выразил уверенность, что учителя могут применять материалы экспозиции на уроках, во внеурочной деятельности, и в формате внеклассной работы. Любому учителю этого материала хватит на год, а то и больше, добавил специалист.Проректор по воспитательной работе и молодежной политике Государственного университета просвещения Надежда Боос обратила внимание на актуальность мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" для педагогических вузов.Проректор по инновационной деятельности и цифровой трансформации Российского государственного педагогического университета имени Герцена Александр Стрельцов сообщил, что мобильная экспозиция стала частью открытого кампуса вуза, куда приходят на мероприятия люди разных возрастов. А ректор Херсонского государственного педагогического университета Нина Шашкова рассказала, что выставка вошла в интерактивную инсталляцию Военно-патриотического музея вуза, который был открыт в октябре 2025 года.Директор Центрального музея Тавриды в Крыму Андрей Мальгин обратил внимание, что современные музеи не всегда находят язык для рассказа о войне представителям молодого поколения.Заведующая военно-историческим музеем Великой Отечественной войны (отдел Донецкого республиканского краеведческого музея) Людмила Декурно подчеркнула роль экспозиции в деле исторического просвещения молодежи на новых территориях России."Создатели проекта провели большую научно-исследовательскую работу, которая позволяет прикоснуться к истории через призму работы военных корреспондентов как фотодокументального источника для изучения событий Великой Отечественной войны. За время работы проекта в нашем музее его модульные экспедиции посмотрели более двух тысяч человек, было проведено более 30 экскурсий. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и продвижении этого проекта", — рассказала она.Проект "Освобождение. Мир народам" (продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе") реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Проект стал лучшим социальным проектом 2025 и победителем Всероссийского конкурса инициатив по сохранению и защите исторической памяти в номинации "Историческая память. Дальний Восток".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выставка "Защитники земли русской" открылась в Ливадийском дворцеКиев пытается "украинизировать" подвиг советского солдата – Аксенов Правда о Второй мировой войне мешает колониализму Запада – Путин

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, международная медиагруппа "россия сегодня", 80 лет победы, патриотическое воспитание, андрей мальгин, проект "освобождение"