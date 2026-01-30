Рейтинг@Mail.ru
Как говорить с молодежью об истории Великой Отечественной войны - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260130/kak-govorit-s-molodezhyu-ob-istorii-velikoy-otechestvennoy-voyny-1152814693.html
Как говорить с молодежью об истории Великой Отечественной войны
Как говорить с молодежью об истории Великой Отечественной войны - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Как говорить с молодежью об истории Великой Отечественной войны
Проект "Освобождение. Мир народам", который реализуется РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, играет важную роль в деле... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T09:28
2026-01-30T11:18
общество
международная медиагруппа "россия сегодня"
80 лет победы
патриотическое воспитание
андрей мальгин
проект "освобождение"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152814901_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_969b0fed31eb60f0a63d88452d704c22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Проект "Освобождение. Мир народам", который реализуется РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, играет важную роль в деле противодействия фальсификации истории и способствует историческому просвещению школьников и студентов российских вузов. Об этом шла речь на круглом столе в формате видеомоста Москва — Симферополь — Скадовск — Донецк — Санкт-Петербург — Новосибирск, который прошел в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", сообщает РИА Новости.Как отметила начальник управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина, комплексная мобильная экспозиция "Освобождение. Мир народам" реализуется в уникальном формате. Она отметила, что в начале Великой Отечественной войны на фоне вражеской пропаганды многим людям было сложно разобраться, что происходит. Тогда в СССР был создан набор информационных материалов, который получил название "чемоданчик агитатора".Наталья Тюрина добавила, что создатели и популяризаторы проекта, среди которых историки и журналисты, включая сотрудников РИА Новости Крым, привлекли огромный объем источников и материалов."Фактически по каждому материалу было привлечено около ста информационных ресурсов. Была проведена серьезная работа, потому что каждый материал, который включен в экспозицию, прошел профессиональную экспертизу", – подчеркнула она.Заведующий Центром социально-гуманитарного общего образования имени Боголюбова Института содержания и методов обучения имени Леднева Илья Лобанов отметил значение проекта в контексте решения общегосударственной задачи по историческому просвещению россиян."Обращение материалов мобильной экспозиции к теме Второй мировой войны и Великой Отечественной войны имеет очень важное политическое значение для противодействия фальсификации истории. Когда ты видишь, как события происходили в реальности, и фотограф успел их запечатлеть, это оказывает решающее эмоциональное воздействие на молодежь", - указал он.Лобанов выразил уверенность, что учителя могут применять материалы экспозиции на уроках, во внеурочной деятельности, и в формате внеклассной работы. Любому учителю этого материала хватит на год, а то и больше, добавил специалист.Проректор по воспитательной работе и молодежной политике Государственного университета просвещения Надежда Боос обратила внимание на актуальность мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" для педагогических вузов.Проректор по инновационной деятельности и цифровой трансформации Российского государственного педагогического университета имени Герцена Александр Стрельцов сообщил, что мобильная экспозиция стала частью открытого кампуса вуза, куда приходят на мероприятия люди разных возрастов. А ректор Херсонского государственного педагогического университета Нина Шашкова рассказала, что выставка вошла в интерактивную инсталляцию Военно-патриотического музея вуза, который был открыт в октябре 2025 года.Директор Центрального музея Тавриды в Крыму Андрей Мальгин обратил внимание, что современные музеи не всегда находят язык для рассказа о войне представителям молодого поколения.Заведующая военно-историческим музеем Великой Отечественной войны (отдел Донецкого республиканского краеведческого музея) Людмила Декурно подчеркнула роль экспозиции в деле исторического просвещения молодежи на новых территориях России."Создатели проекта провели большую научно-исследовательскую работу, которая позволяет прикоснуться к истории через призму работы военных корреспондентов как фотодокументального источника для изучения событий Великой Отечественной войны. За время работы проекта в нашем музее его модульные экспедиции посмотрели более двух тысяч человек, было проведено более 30 экскурсий. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и продвижении этого проекта", — рассказала она.Проект "Освобождение. Мир народам" (продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе") реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Проект стал лучшим социальным проектом 2025 и победителем Всероссийского конкурса инициатив по сохранению и защите исторической памяти в номинации "Историческая память. Дальний Восток".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выставка "Защитники земли русской" открылась в Ливадийском дворцеКиев пытается "украинизировать" подвиг советского солдата – Аксенов Правда о Второй мировой войне мешает колониализму Запада – Путин
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152814901_412:0:3141:2047_1920x0_80_0_0_57b25f5753ee53976193e94bff7b81b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, международная медиагруппа "россия сегодня", 80 лет победы, патриотическое воспитание, андрей мальгин, проект "освобождение"
Как говорить с молодежью об истории Великой Отечественной войны

Проект "Освобождение. Мир народам" противодействует фальсификации истории – эксперты

09:28 30.01.2026 (обновлено: 11:18 30.01.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПосетители на открытии фотовыставки в рамках проекта "Освобождение. Мир народам"
Посетители на открытии фотовыставки в рамках проекта Освобождение. Мир народам - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Проект "Освобождение. Мир народам", который реализуется РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, играет важную роль в деле противодействия фальсификации истории и способствует историческому просвещению школьников и студентов российских вузов. Об этом шла речь на круглом столе в формате видеомоста Москва — Симферополь — Скадовск — Донецк — Санкт-Петербург — Новосибирск, который прошел в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", сообщает РИА Новости.
Как отметила начальник управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина, комплексная мобильная экспозиция "Освобождение. Мир народам" реализуется в уникальном формате. Она отметила, что в начале Великой Отечественной войны на фоне вражеской пропаганды многим людям было сложно разобраться, что происходит. Тогда в СССР был создан набор информационных материалов, который получил название "чемоданчик агитатора".
"За последние три года по многочисленным запросам от разных организаций мы подготовили экспозицию в мобильном формате, с которой можно было бы легко перемещаться, приезжать в школы и университеты, встречаться с коллегами, бойцами СВО, рассказывать о событиях, связанных с памятными датами, и предоставлять при этом абсолютно объективную, корректную информацию", – рассказала она.
Наталья Тюрина добавила, что создатели и популяризаторы проекта, среди которых историки и журналисты, включая сотрудников РИА Новости Крым, привлекли огромный объем источников и материалов.
"Фактически по каждому материалу было привлечено около ста информационных ресурсов. Была проведена серьезная работа, потому что каждый материал, который включен в экспозицию, прошел профессиональную экспертизу", – подчеркнула она.
Заведующий Центром социально-гуманитарного общего образования имени Боголюбова Института содержания и методов обучения имени Леднева Илья Лобанов отметил значение проекта в контексте решения общегосударственной задачи по историческому просвещению россиян.
"Обращение материалов мобильной экспозиции к теме Второй мировой войны и Великой Отечественной войны имеет очень важное политическое значение для противодействия фальсификации истории. Когда ты видишь, как события происходили в реальности, и фотограф успел их запечатлеть, это оказывает решающее эмоциональное воздействие на молодежь", - указал он.
Лобанов выразил уверенность, что учителя могут применять материалы экспозиции на уроках, во внеурочной деятельности, и в формате внеклассной работы. Любому учителю этого материала хватит на год, а то и больше, добавил специалист.
Проректор по воспитательной работе и молодежной политике Государственного университета просвещения Надежда Боос обратила внимание на актуальность мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" для педагогических вузов.
"Сегодня меняются инструменты, которые используются при воспитании детей и молодежи. То, что работало 5-10 лет назад, уже не работает. Нужны новые форматы. Задача педагогических вузов — снарядить таким "чемоданчиком агитатора" своих студентов, будущих учителей. Выставку, которая у нас прошла, можно назвать мягкой силой, дающей очень большой воспитательный эффект", – подчеркнула она.
Проректор по инновационной деятельности и цифровой трансформации Российского государственного педагогического университета имени Герцена Александр Стрельцов сообщил, что мобильная экспозиция стала частью открытого кампуса вуза, куда приходят на мероприятия люди разных возрастов. А ректор Херсонского государственного педагогического университета Нина Шашкова рассказала, что выставка вошла в интерактивную инсталляцию Военно-патриотического музея вуза, который был открыт в октябре 2025 года.
Директор Центрального музея Тавриды в Крыму Андрей Мальгин обратил внимание, что современные музеи не всегда находят язык для рассказа о войне представителям молодого поколения.
"Приходя в музей, молодой человек может не просто получить ту или иную информацию, но и в какой-то степени прикоснуться к подлинным элементам ушедшей эпохи. В музеи приходят за правдой и получают ее в виде артефактов. Но музеи нуждаются в постоянном обновлении своего нарратива. В музеях появляются современные технологии, которые, увы, зачастую диссонируют с тем языком, которым музей должен разговаривать с посетителями. Но отличительная черта проекта "Освобождение. Мир народам" в том, что этот способ рассказа о прошлом в полной мере соответствует тому, что нужно человеку", – отметил он.
Заведующая военно-историческим музеем Великой Отечественной войны (отдел Донецкого республиканского краеведческого музея) Людмила Декурно подчеркнула роль экспозиции в деле исторического просвещения молодежи на новых территориях России.
"Создатели проекта провели большую научно-исследовательскую работу, которая позволяет прикоснуться к истории через призму работы военных корреспондентов как фотодокументального источника для изучения событий Великой Отечественной войны. За время работы проекта в нашем музее его модульные экспедиции посмотрели более двух тысяч человек, было проведено более 30 экскурсий. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и продвижении этого проекта", — рассказала она.
Проект "Освобождение. Мир народам" (продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе") реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Проект стал лучшим социальным проектом 2025 и победителем Всероссийского конкурса инициатив по сохранению и защите исторической памяти в номинации "Историческая память. Дальний Восток".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выставка "Защитники земли русской" открылась в Ливадийском дворце
Киев пытается "украинизировать" подвиг советского солдата – Аксенов
Правда о Второй мировой войне мешает колониализму Запада – Путин
 
ОбществоМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"80 лет ПобедыПатриотическое воспитаниеАндрей МальгинПроект "Освобождение"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12Кремль подтвердил просьбу Трампа к Москве не наносить удары по Украине
13:03ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России
12:56Участники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-коду
12:51Правительство Москвы выделит Севастополю свыше 4 млрд рублей
12:45В Севастополе нашли грубые нарушения при эксплуатации очистных
12:39Более 200 детей погибли от рук ВСУ с 2022 года – МИД России
12:32Удары возмездия по Украине: что уничтожено
12:26Зеленский категорически против встречаться с Путиным в Москве
12:22Армия РФ освободила три населенных пункта в ДНР и Запорожской области
12:19Названо число погибших мирных людей при вторжении ВСУ в Курскую область
12:16Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе
12:09Покушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки
12:03Более тысячи мирных россиян погибли от ударов ВСУ в прошлом году
11:54В Бахчисарае обновят центр города
11:44Дорогу на Ай-Петри перекрыли из-за непогоды
11:38Медведев указал Гутерришу на его место в вопросе Крыма и Донбасса
11:26В Севастополе мужчина взял кредит на умершую экс-возлюбленную
11:18Депрессия на Солнце - ученые сделали прогноз космической погоды
11:09ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее
11:05Парад самоопределений: почему ООН отказала народам Крыма и Донбасса
Лента новостейМолния