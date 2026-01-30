Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Кубы заявил о топливной блокаде со стороны США - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Глава МИД Кубы заявил о топливной блокаде со стороны США
Глава МИД Кубы заявил о топливной блокаде со стороны США - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Глава МИД Кубы заявил о топливной блокаде со стороны США
Американские власти стремятся навязать кубинскому народу экстремальные условия жизни, инициируя блокаду поставок топлива в республику. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 30.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Американские власти стремятся навязать кубинскому народу экстремальные условия жизни, инициируя блокаду поставок топлива в республику. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в социальной сети X.Паррилья назвал действия США "жестоким актом агрессии против Кубы и ее народа, который на протяжении более чем 65 лет подвергается самой продолжительной и жестокой экономической блокаде, когда-либо применявшейся против целого государства, и которому теперь обещают навязать экстремальные условия жизни".По его словам, единственной реальной угрозой миру, безопасности и стабильности в регионе остается политика самих США в отношении стран Латинской Америки."США также прибегают к шантажу и принуждению, стремясь заставить другие страны присоединиться к их всеобще осуждаемой политике блокады Кубы, угрожая в случае отказа введением произвольных и злоупотребляющих пошлин, в нарушение всех норм свободной торговли", - добавил министр.Накануне президент США Дональд Трамп назвал Кубу "угрозой национальной безопасности и внешней политике" и объявил в Штатах в этой связи чрезвычайное положение. В своем указе Трамп утверждает, что правительство Кубы якобы "предпринимает шаги, которые наносят ущерб и представляют угрозу для США". Также американский лидер подписал указ, согласно которому Вашингтон может ввести пошлины на импорт товаров из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе.При этом отмечается, что президент может изменить данный указ, "если Куба или затронутые страны предпримут значительные шаги для устранения угрозы или приведут свои действия в соответствие с целями национальной безопасности и внешней политики США".Госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что США были бы заинтересованы в смене власти на Кубе, поскольку уход от автократического правления отвечал бы интересам Вашингтона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Американские власти стремятся навязать кубинскому народу экстремальные условия жизни, инициируя блокаду поставок топлива в республику. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в социальной сети X.
"Мы самым решительным образом осуждаем новую эскалацию со стороны США против Кубы. Теперь они предлагают навязать полный блокадный режим в отношении поставок топлива в нашу страну", - приводит РИА Новости заявление главы дипведомства.
Паррилья назвал действия США "жестоким актом агрессии против Кубы и ее народа, который на протяжении более чем 65 лет подвергается самой продолжительной и жестокой экономической блокаде, когда-либо применявшейся против целого государства, и которому теперь обещают навязать экстремальные условия жизни".
По его словам, единственной реальной угрозой миру, безопасности и стабильности в регионе остается политика самих США в отношении стран Латинской Америки.
"США также прибегают к шантажу и принуждению, стремясь заставить другие страны присоединиться к их всеобще осуждаемой политике блокады Кубы, угрожая в случае отказа введением произвольных и злоупотребляющих пошлин, в нарушение всех норм свободной торговли", - добавил министр.
Накануне президент США Дональд Трамп назвал Кубу "угрозой национальной безопасности и внешней политике" и объявил в Штатах в этой связи чрезвычайное положение. В своем указе Трамп утверждает, что правительство Кубы якобы "предпринимает шаги, которые наносят ущерб и представляют угрозу для США". Также американский лидер подписал указ, согласно которому Вашингтон может ввести пошлины на импорт товаров из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе.
При этом отмечается, что президент может изменить данный указ, "если Куба или затронутые страны предпримут значительные шаги для устранения угрозы или приведут свои действия в соответствие с целями национальной безопасности и внешней политики США".
Госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что США были бы заинтересованы в смене власти на Кубе, поскольку уход от автократического правления отвечал бы интересам Вашингтона.
Лента новостейМолния