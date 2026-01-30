Рейтинг@Mail.ru
Финансовый коллапс в ООН: кто и зачем уничтожает организацию - политолог
Финансовый коллапс в ООН: кто и зачем уничтожает организацию - политолог
Финансовый коллапс в ООН: кто и зачем уничтожает организацию - политолог - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Финансовый коллапс в ООН: кто и зачем уничтожает организацию - политолог
Чтобы выстроить новый мировой порядок – исключительно под Америку – президент США Дональд Трамп доламывает Ялтинскую систему международных отношений, уничтожая... РИА Новости Крым, 30.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Чтобы выстроить новый мировой порядок – исключительно под Америку – президент США Дональд Трамп доламывает Ялтинскую систему международных отношений, уничтожая два ее оставшихся элемента в области реальной и силовой политики: ООН и ядерный паритет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета Александр Ирхин, комментируя риск коллапса в ООН, о котором заявил генсек организации.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме, направленном всем государствам – членам организации, заявил о риске надвигающегося финансового коллапса ООН из-за нехватки средств. Он призвал всех своевременно выполнять обязательства по взносам и предупредил, что организация не сможет выполнить бюджетную программу на 2026 год без улучшения финансовой ситуации.По словам Ирхина, эта проблема не возникла внезапно – она нарастала уже несколько десятилетий.Теперь же создание президентом США Дональдом Трампом "Совета мира" – еще не устоявшегося, но, по сути, уже нового института управления миром – стало очередным и очень серьезным ударом по системе ООН как инструменту Ялтинской системы международных отношений, добавил эксперт."Системе ООН нанесен сейчас финансовый и смысловой удар. И я думаю, что взносы США и всех остальных после понимания того, что Организация Объединенных Наций становится хромой уткой, точно не увеличатся", – сказал Ирхин.По слова Ирхина, нынешняя система ООН очень напоминает Лигу Наций конца 1930-х годов – еще существует, но уже ничего не решает.Трамп же, по его мнению, напоминает сегодня Теодора Рузвельта – президента США начала XX века, настоящего американского бульдога, который в свое время ломал систему, добавил эксперт."А Трамп сейчас ломает, уже доламывает остатки Ялтинской системы. Он взял кувалду и бьет по двум ее факторам – ООН и ядерному паритету, ядерному взаимному сдерживанию, ведь здесь тоже все разламывается: потерян страх перед ядерным оружием, призывают его применить, провоцируют и так далее", – сказал Ирхин.Дух "Ялты": удастся ли договориться о новых принципах мироустройстваПо мнению эксперта, Трамп уничтожает Ялтинскую систему международных отношений, чтобы выстроить новую – исключительно под США."Он выстраивает мировой порядок под Америку – исключительно под нее, не под Запад. Доктринальные документы США при этом ставят во главу угла американский изоляционизм, а это прежде всего свобода рук, отказ от прежних коалиций и сугубо реалистичная интерпретация американских интересов", – добавил политолог.По его мнению, тот факт, что Россия высказала некую готовность участвовать в этой игре "по западным правилам на западном поле" в виде участия своими замороженными активами в "Совете мира", говорит о поиске возможностей найти здесь и защитить свои интересы в непростых условиях."С учетом того, что мы связаны своими ресурсами, энергетикой, конфликтом на Украине – а это региональный уровень – мы пытаемся играть на глобальном уровне через американские инициативы. Но это не наша игра", – резюмировал политолог.Путин: РФ готова направить $1 млрд в "Совет мира" из замороженных активовРанее политолог Павел Шипилин высказал мнение касательно того, почему создаваемый президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" можно рассматривать как конкурента Организации Объединенных Наций (ООН).
Финансовый коллапс в ООН: кто и зачем уничтожает организацию - политолог

США уничтожают систему ООН как инструмент Ялтинской международной системы - политолог

19:56 30.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Чтобы выстроить новый мировой порядок – исключительно под Америку – президент США Дональд Трамп доламывает Ялтинскую систему международных отношений, уничтожая два ее оставшихся элемента в области реальной и силовой политики: ООН и ядерный паритет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета Александр Ирхин, комментируя риск коллапса в ООН, о котором заявил генсек организации.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме, направленном всем государствам – членам организации, заявил о риске надвигающегося финансового коллапса ООН из-за нехватки средств. Он призвал всех своевременно выполнять обязательства по взносам и предупредил, что организация не сможет выполнить бюджетную программу на 2026 год без улучшения финансовой ситуации.
По словам Ирхина, эта проблема не возникла внезапно – она нарастала уже несколько десятилетий.
"А главным должником системы ООН как института были Соединенные Штаты Америки. Самые большие взносы оттуда, притом они все время запаздывали", – заметил политолог.
Теперь же создание президентом США Дональдом Трампом "Совета мира" – еще не устоявшегося, но, по сути, уже нового института управления миром – стало очередным и очень серьезным ударом по системе ООН как инструменту Ялтинской системы международных отношений, добавил эксперт.
"Системе ООН нанесен сейчас финансовый и смысловой удар. И я думаю, что взносы США и всех остальных после понимания того, что Организация Объединенных Наций становится хромой уткой, точно не увеличатся", – сказал Ирхин.
По слова Ирхина, нынешняя система ООН очень напоминает Лигу Наций конца 1930-х годов – еще существует, но уже ничего не решает.
"Уже после 1991 года эта система была больше имитационным инструментом международных отношений, но он все-таки был", – отметил политолог.
Трамп же, по его мнению, напоминает сегодня Теодора Рузвельта – президента США начала XX века, настоящего американского бульдога, который в свое время ломал систему, добавил эксперт.
"А Трамп сейчас ломает, уже доламывает остатки Ялтинской системы. Он взял кувалду и бьет по двум ее факторам – ООН и ядерному паритету, ядерному взаимному сдерживанию, ведь здесь тоже все разламывается: потерян страх перед ядерным оружием, призывают его применить, провоцируют и так далее", – сказал Ирхин.
Дух "Ялты": удастся ли договориться о новых принципах мироустройства
По мнению эксперта, Трамп уничтожает Ялтинскую систему международных отношений, чтобы выстроить новую – исключительно под США.
"Он выстраивает мировой порядок под Америку – исключительно под нее, не под Запад. Доктринальные документы США при этом ставят во главу угла американский изоляционизм, а это прежде всего свобода рук, отказ от прежних коалиций и сугубо реалистичная интерпретация американских интересов", – добавил политолог.
По его мнению, тот факт, что Россия высказала некую готовность участвовать в этой игре "по западным правилам на западном поле" в виде участия своими замороженными активами в "Совете мира", говорит о поиске возможностей найти здесь и защитить свои интересы в непростых условиях.
"С учетом того, что мы связаны своими ресурсами, энергетикой, конфликтом на Украине – а это региональный уровень – мы пытаемся играть на глобальном уровне через американские инициативы. Но это не наша игра", – резюмировал политолог.
Путин: РФ готова направить $1 млрд в "Совет мира" из замороженных активов
Ранее политолог Павел Шипилин высказал мнение касательно того, почему создаваемый президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" можно рассматривать как конкурента Организации Объединенных Наций (ООН).
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новую систему международных отношений определят три государства – мнение
Медведев указал Гутерришу на его место в вопросе Крыма и Донбасса
Политика двойных стандартов: в Госдуме ответили ООН на заявление о Крыме
