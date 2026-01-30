Рейтинг@Mail.ru
Дорогу на Ай-Петри перекрыли из-за непогоды - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260130/dorogu-na-ay-petri-perekryli-iz-za-nepogody-1152815804.html
Дорогу на Ай-Петри перекрыли из-за непогоды
Дорогу на Ай-Петри перекрыли из-за непогоды - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Дорогу на Ай-Петри перекрыли из-за непогоды
Из-за надвигающейся на Крым непогоды дорогу на вершину Ай-Петри перекрыли с 30 января. Об этом предупредили в администрации Ялты. РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T11:44
2026-01-30T11:44
ситуация на дорогах крыма
ай-петри
ограничение движения
штормовое предупреждение
крым
новости крыма
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152815287_0:98:1020:672_1920x0_80_0_0_ec9ffe7e76efaf237470947727f4db90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Из-за надвигающейся на Крым непогоды дорогу на вершину Ай-Петри перекрыли с 30 января. Об этом предупредили в администрации Ялты.28 января в республиканском главке МЧС России предупреждали, что в Крыму с 30 января по 1 февраля объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшение погоды.В связи с объявленным экстренным штормовым предупреждением временно закрыт проезд по дороге Ялта – гора Ай-Петри, проинформировали в администрации.Ранее заместитель начальника ГУ (по антикризисному управлению) МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко рассказал, что наиболее непредсказуемыми местами на Крымском полуострове во время непогоды считаются горные дороги. Даже опытные автомобилисты могут попасть в ЧП по дороге на плато АЙ-Петри, Ангарский и Грушевский перевалы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму камнепад закрыл дорогу к водопаду Учан-СуВ центре Симферополя на две недели ограничат движениеНа Ай-Петри девушки получили травмы при катании на тюбинге
ай-петри
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152815287_0:2:1020:767_1920x0_80_0_0_1ceb6a07e65f42fa9e8a93f48063a07b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ай-петри, ограничение движения, штормовое предупреждение, крым, новости крыма, транспорт
Дорогу на Ай-Петри перекрыли из-за непогоды

Из-за надвигающейся снежного циклона на Крым перекрыли дорогу на вершину Ай-Петри

11:44 30.01.2026
 
© Администрация ЯлтыДорогу на Ай-Петри закрыли из-за надвигающегося снегопада
Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за надвигающегося снегопада
© Администрация Ялты
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Из-за надвигающейся на Крым непогоды дорогу на вершину Ай-Петри перекрыли с 30 января. Об этом предупредили в администрации Ялты.
28 января в республиканском главке МЧС России предупреждали, что в Крыму с 30 января по 1 февраля объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшение погоды.
В связи с объявленным экстренным штормовым предупреждением временно закрыт проезд по дороге Ялта – гора Ай-Петри, проинформировали в администрации.
"Ограничения начнут действовать с 13:00 30 января 2026 года и продлятся до конца штормового предупреждения. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании поездок", – добавили в сообщении.
Ранее заместитель начальника ГУ (по антикризисному управлению) МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко рассказал, что наиболее непредсказуемыми местами на Крымском полуострове во время непогоды считаются горные дороги. Даже опытные автомобилисты могут попасть в ЧП по дороге на плато АЙ-Петри, Ангарский и Грушевский перевалы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму камнепад закрыл дорогу к водопаду Учан-Су
В центре Симферополя на две недели ограничат движение
На Ай-Петри девушки получили травмы при катании на тюбинге
 
Ситуация на дорогах КрымаАй-ПетриОграничение движенияШтормовое предупреждениеКрымНовости КрымаТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12Кремль подтвердил просьбу Трампа к Москве не наносить удары по Украине
13:03ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России
12:56Участники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-коду
12:51Правительство Москвы выделит Севастополю свыше 4 млрд рублей
12:45В Севастополе нашли грубые нарушения при эксплуатации очистных
12:39Более 200 детей погибли от рук ВСУ с 2022 года – МИД России
12:32Удары возмездия по Украине: что уничтожено
12:26Зеленский категорически против встречаться с Путиным в Москве
12:22Армия РФ освободила три населенных пункта в ДНР и Запорожской области
12:19Названо число погибших мирных людей при вторжении ВСУ в Курскую область
12:16Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе
12:09Покушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки
12:03Более тысячи мирных россиян погибли от ударов ВСУ в прошлом году
11:54В Бахчисарае обновят центр города
11:44Дорогу на Ай-Петри перекрыли из-за непогоды
11:38Медведев указал Гутерришу на его место в вопросе Крыма и Донбасса
11:26В Севастополе мужчина взял кредит на умершую экс-возлюбленную
11:18Депрессия на Солнце - ученые сделали прогноз космической погоды
11:09ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее
11:05Парад самоопределений: почему ООН отказала народам Крыма и Донбасса
Лента новостейМолния