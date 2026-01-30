Дорогу на Ай-Петри перекрыли из-за непогоды

https://crimea.ria.ru/20260130/dorogu-na-ay-petri-perekryli-iz-za-nepogody-1152815804.html
Из-за надвигающейся на Крым непогоды дорогу на вершину Ай-Петри перекрыли с 30 января. Об этом предупредили в администрации Ялты. РИА Новости Крым, 30.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Из-за надвигающейся на Крым непогоды дорогу на вершину Ай-Петри перекрыли с 30 января. Об этом предупредили в администрации Ялты.28 января в республиканском главке МЧС России предупреждали, что в Крыму с 30 января по 1 февраля объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшение погоды.В связи с объявленным экстренным штормовым предупреждением временно закрыт проезд по дороге Ялта – гора Ай-Петри, проинформировали в администрации.Ранее заместитель начальника ГУ (по антикризисному управлению) МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко рассказал, что наиболее непредсказуемыми местами на Крымском полуострове во время непогоды считаются горные дороги. Даже опытные автомобилисты могут попасть в ЧП по дороге на плато АЙ-Петри, Ангарский и Грушевский перевалы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму камнепад закрыл дорогу к водопаду Учан-СуВ центре Симферополя на две недели ограничат движениеНа Ай-Петри девушки получили травмы при катании на тюбинге
