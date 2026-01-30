Рейтинг@Mail.ru
Депрессия на Солнце - ученые сделали прогноз космической погоды - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Депрессия на Солнце - ученые сделали прогноз космической погоды
Депрессия на Солнце - ученые сделали прогноз космической погоды - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Депрессия на Солнце - ученые сделали прогноз космической погоды
Геомагнитная обстановка в пятницу остается спокойной, остаточные возмущения утихли. Активность Солнца идет на спад, не исключена длительная фаза депрессии. Об... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T11:18
2026-01-30T11:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Геомагнитная обстановка в пятницу остается спокойной, остаточные возмущения утихли. Активность Солнца идет на спад, не исключена длительная фаза депрессии. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Геомагнитная обстановка — спокойная. Накануне были зарегистрированы остаточные возмущения от корональной дыры, но к настоящему моменту ситуация полностью стабилизировалась", - говорится в сообщении.При этом температура и скорость солнечного ветра немного повышены, но это никак не будет влиять на ситуацию: в ближайшие два-три дня ожидается полный "штиль", уточняют сотрудники лаборатории.Вместе в тем ученые отмечают, что к Земле с обратной стороны Солнца начали выходить активные области, однако их размеры значительно меньше ожидаемых, и запасы энергии в них ограничены. Накануне сообщалось, что интенсивные полярные сияния наблюдались ранее над Россией, также в ближайшее время не исключены кратковременные геомагнитные возмущения и бури.28 января ученые сообщали, что к Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. Из-за влияния корональной дыры на Земле возможно ухудшение космической погоды.Также сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму. По информации ученых, спровоцировали космическое явление огромная корональная дыра на Солнце с умеренной геомагнитной активностью класса G3.
солнце, земля, новости, в мире, космос, институт солнечно-земной физики
Депрессия на Солнце - ученые сделали прогноз космической погоды

Активность Солнца идет на спад - ученые не исключают перехода в длительную фазу депрессии

11:18 30.01.2026
 
© РИА Новости . Ратушенко / Перейти в фотобанкВосход в горах
Восход в горах - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости . Ратушенко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Геомагнитная обстановка в пятницу остается спокойной, остаточные возмущения утихли. Активность Солнца идет на спад, не исключена длительная фаза депрессии. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Геомагнитная обстановка — спокойная. Накануне были зарегистрированы остаточные возмущения от корональной дыры, но к настоящему моменту ситуация полностью стабилизировалась", - говорится в сообщении.
При этом температура и скорость солнечного ветра немного повышены, но это никак не будет влиять на ситуацию: в ближайшие два-три дня ожидается полный "штиль", уточняют сотрудники лаборатории.
Вместе в тем ученые отмечают, что к Земле с обратной стороны Солнца начали выходить активные области, однако их размеры значительно меньше ожидаемых, и запасы энергии в них ограничены.
"В целом, активность Солнца демонстрирует быстрый спад, и возможен переход в длительную фазу депрессии продолжительностью от одного до двух месяцев", - добавили в Лаборатории.
Накануне сообщалось, что интенсивные полярные сияния наблюдались ранее над Россией, также в ближайшее время не исключены кратковременные геомагнитные возмущения и бури.
28 января ученые сообщали, что к Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. Из-за влияния корональной дыры на Земле возможно ухудшение космической погоды.
Также сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму. По информации ученых, спровоцировали космическое явление огромная корональная дыра на Солнце с умеренной геомагнитной активностью класса G3.
