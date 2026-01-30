https://crimea.ria.ru/20260130/depressiya-na-solntse---uchenye-sdelali-prognoz-kosmicheskoy-pogody-1152814196.html
Депрессия на Солнце - ученые сделали прогноз космической погоды
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Геомагнитная обстановка в пятницу остается спокойной, остаточные возмущения утихли. Активность Солнца идет на спад, не исключена длительная фаза депрессии. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Геомагнитная обстановка — спокойная. Накануне были зарегистрированы остаточные возмущения от корональной дыры, но к настоящему моменту ситуация полностью стабилизировалась", - говорится в сообщении.При этом температура и скорость солнечного ветра немного повышены, но это никак не будет влиять на ситуацию: в ближайшие два-три дня ожидается полный "штиль", уточняют сотрудники лаборатории.Вместе в тем ученые отмечают, что к Земле с обратной стороны Солнца начали выходить активные области, однако их размеры значительно меньше ожидаемых, и запасы энергии в них ограничены. Накануне сообщалось, что интенсивные полярные сияния наблюдались ранее над Россией, также в ближайшее время не исключены кратковременные геомагнитные возмущения и бури.28 января ученые сообщали, что к Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. Из-за влияния корональной дыры на Земле возможно ухудшение космической погоды.Также сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму. По информации ученых, спровоцировали космическое явление огромная корональная дыра на Солнце с умеренной геомагнитной активностью класса G3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" ЗемлиУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуЯнварская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века
