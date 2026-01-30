Давала Киеву координаты для ракетных ударов: крымчанка осуждена на 15 лет
10:34 30.01.2026 (обновлено: 10:48 30.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Жительница Джанкойского района Крыма осуждена на 15 лет за передачу Киеву данных о размещении российских систем ПВО, а также о дислокации ж/д составов армии России на территории полуострова. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Женщина 1996 года рождения вступила в один из украинских каналов в мессенджере и предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации, интересующей украинскую сторону", – сказано в сообщении.
Этот канал использовался Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины для осуществления разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности на территории России, уточнили в ФСБ.
"По заданию куратора ГУР гражданка выезжала на указанные им места и осуществляла фотофиксацию находящихся там объектов, подтверждала или опровергала их местоположение", – уточнили силовики.
Кроме того, по данным ведомства, женщина инициативно отправляла украинским спецслужбам данные о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки. Информация предназначалась для нанесения ракетных ударов.
В отношении жительницы Крыма было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Верховный суд признал подсудимую виновной.
"Женщину приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей, а также ограничению свободы на 1 год 6 месяцев после основного наказания. Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что к 17 годам колонии строгого режима приговорил суд жителя Крыма, который передавал украинской военной разведке сведения о военных объектах в Крыму, а также хранил в тайнике взрывчатку, ожидая указаний из Киева.
