Давала Киеву координаты для ракетных ударов: крымчанка осуждена на 15 лет

Давала Киеву координаты для ракетных ударов: крымчанка осуждена на 15 лет

2026-01-30T10:34

2026-01-30T10:34

2026-01-30T10:48

крым

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

госизмена

происшествия

правосудие

джанкойский район

новости крыма

главное управление разведки украины (гур)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152813419_0:0:1685:948_1920x0_80_0_0_3f0106b74364cb299407f9a4b2c04037.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Жительница Джанкойского района Крыма осуждена на 15 лет за передачу Киеву данных о размещении российских систем ПВО, а также о дислокации ж/д составов армии России на территории полуострова. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Этот канал использовался Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины для осуществления разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности на территории России, уточнили в ФСБ.Кроме того, по данным ведомства, женщина инициативно отправляла украинским спецслужбам данные о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки. Информация предназначалась для нанесения ракетных ударов.В отношении жительницы Крыма было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Верховный суд признал подсудимую виновной.Ранее сообщалось, что к 17 годам колонии строгого режима приговорил суд жителя Крыма, который передавал украинской военной разведке сведения о военных объектах в Крыму, а также хранил в тайнике взрывчатку, ожидая указаний из Киева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУКрымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской областиКрымчанина будут судить за передачу Киеву данных о ПВО в Феодосии

2026

