Давала Киеву координаты для ракетных ударов: крымчанка осуждена на 15 лет
Давала Киеву координаты для ракетных ударов: крымчанка осуждена на 15 лет
Давала Киеву координаты для ракетных ударов: крымчанка осуждена на 15 лет - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Давала Киеву координаты для ракетных ударов: крымчанка осуждена на 15 лет
Жительница Джанкойского района Крыма осуждена на 15 лет за передачу Киеву данных о размещении российских систем ПВО, а также о дислокации ж/д составов армии... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T10:34
2026-01-30T10:48
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152813419_0:0:1685:948_1920x0_80_0_0_3f0106b74364cb299407f9a4b2c04037.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Жительница Джанкойского района Крыма осуждена на 15 лет за передачу Киеву данных о размещении российских систем ПВО, а также о дислокации ж/д составов армии России на территории полуострова. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Этот канал использовался Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины для осуществления разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности на территории России, уточнили в ФСБ.Кроме того, по данным ведомства, женщина инициативно отправляла украинским спецслужбам данные о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки. Информация предназначалась для нанесения ракетных ударов.В отношении жительницы Крыма было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Верховный суд признал подсудимую виновной.Ранее сообщалось, что к 17 годам колонии строгого режима приговорил суд жителя Крыма, который передавал украинской военной разведке сведения о военных объектах в Крыму, а также хранил в тайнике взрывчатку, ожидая указаний из Киева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУКрымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской областиКрымчанина будут судить за передачу Киеву данных о ПВО в Феодосии
Давала Киеву координаты для ракетных ударов: крымчанка осуждена на 15 лет

В Крыму женщина осуждена на 15 лет за передачу Киеву данных о ПВО и военных аэродромах

10:34 30.01.2026 (обновлено: 10:48 30.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Жительница Джанкойского района Крыма осуждена на 15 лет за передачу Киеву данных о размещении российских систем ПВО, а также о дислокации ж/д составов армии России на территории полуострова. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"Женщина 1996 года рождения вступила в один из украинских каналов в мессенджере и предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации, интересующей украинскую сторону", – сказано в сообщении.

Этот канал использовался Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины для осуществления разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности на территории России, уточнили в ФСБ.
"По заданию куратора ГУР гражданка выезжала на указанные им места и осуществляла фотофиксацию находящихся там объектов, подтверждала или опровергала их местоположение", – уточнили силовики.
Кроме того, по данным ведомства, женщина инициативно отправляла украинским спецслужбам данные о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки. Информация предназначалась для нанесения ракетных ударов.
В отношении жительницы Крыма было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Верховный суд признал подсудимую виновной.
"Женщину приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей, а также ограничению свободы на 1 год 6 месяцев после основного наказания. Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что к 17 годам колонии строгого режима приговорил суд жителя Крыма, который передавал украинской военной разведке сведения о военных объектах в Крыму, а также хранил в тайнике взрывчатку, ожидая указаний из Киева.
