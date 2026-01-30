Рейтинг@Mail.ru
Более тысячи мирных россиян погибли от ударов ВСУ в прошлом году - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260130/bolee-tysyachi-mirnykh-rossiyan-pogibli-ot-udarov-vsu-v-proshlom-godu-1152815956.html
Более тысячи мирных россиян погибли от ударов ВСУ в прошлом году
Более тысячи мирных россиян погибли от ударов ВСУ в прошлом году - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Более тысячи мирных россиян погибли от ударов ВСУ в прошлом году
В результате атак украинских боевиков в 2025 году погибли более 1000 мирных граждан России, ранения получили почти 5500 человек. Об этом на брифинге сообщил... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T12:03
2026-01-30T12:03
министерство иностранных дел рф (мид рф)
родион мирошник
атаки всу
происшествия
россия
общество
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152653873_0:319:885:817_1920x0_80_0_0_cf47dfa52983a611c63a6dbbe253e784.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В результате атак украинских боевиков в 2025 году погибли более 1000 мирных граждан России, ранения получили почти 5500 человек. Об этом на брифинге сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.В сравнении с 2024 годом количество пострадавших от атак ВСУ увеличилось на 1 084 человека, погибших больше на 256 мирных жителей.За 2025 год украинские вооруженные формирования выпустили по российским гражданским объектам не менее 130 627 боеприпасов, что более чем на 42 тысячи прилетов превышает данные 2024 года, добавил Мирошник."Всего с февраля 2022 года по вине украинского политического руководства и украинских боевиков, выполнявших преступные приказы, уже погибло как минимум 7746 мирных жителей, а общее число пострадавших от рук украинских боевиков с начала СВО составило как минимум 26 148 человек, из них получили ранения и увечья разной степени тяжести 18 402 человека", - сообщил посол.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ ударил по автобусу в Белгородской области – ранены пять человек Помощник главы по безопасности Грайворонского округа погиб при ударе ВСУДрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном доме
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152653873_0:236:885:900_1920x0_80_0_0_ba7337016159f31e34ad30c6788b199c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), родион мирошник, атаки всу, происшествия, россия, общество, новости сво, новости
Более тысячи мирных россиян погибли от ударов ВСУ в прошлом году

В результате атак ВСУ в 2025 году погибли 1065 мирных россиян – МИД

12:03 30.01.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ по Белгородской области
Последствия атаки ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В результате атак украинских боевиков в 2025 году погибли более 1000 мирных граждан России, ранения получили почти 5500 человек. Об этом на брифинге сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Всего жертвами преступных атак, террористических актов, внесудебных казней, организованных вооруженными формированиями Украины в 2025 году, стали как минимум 6 483 мирных жителя. Из них получили ранения и увечья как минимум 5 418 человек, были убиты не менее 1 065 гражданских лиц", - сказал дипломат.

В сравнении с 2024 годом количество пострадавших от атак ВСУ увеличилось на 1 084 человека, погибших больше на 256 мирных жителей.
За 2025 год украинские вооруженные формирования выпустили по российским гражданским объектам не менее 130 627 боеприпасов, что более чем на 42 тысячи прилетов превышает данные 2024 года, добавил Мирошник.
"Всего с февраля 2022 года по вине украинского политического руководства и украинских боевиков, выполнявших преступные приказы, уже погибло как минимум 7746 мирных жителей, а общее число пострадавших от рук украинских боевиков с начала СВО составило как минимум 26 148 человек, из них получили ранения и увечья разной степени тяжести 18 402 человека", - сообщил посол.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дрон ВСУ ударил по автобусу в Белгородской области – ранены пять человек
Помощник главы по безопасности Грайворонского округа погиб при ударе ВСУ
Дрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном доме
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Родион МирошникАтаки ВСУПроисшествияРоссияОбществоНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12Кремль подтвердил просьбу Трампа к Москве не наносить удары по Украине
13:03ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России
12:56Участники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-коду
12:51Правительство Москвы выделит Севастополю свыше 4 млрд рублей
12:45В Севастополе нашли грубые нарушения при эксплуатации очистных
12:39Более 200 детей погибли от рук ВСУ с 2022 года – МИД России
12:32Удары возмездия по Украине: что уничтожено
12:26Зеленский категорически против встречаться с Путиным в Москве
12:22Армия РФ освободила три населенных пункта в ДНР и Запорожской области
12:19Названо число погибших мирных людей при вторжении ВСУ в Курскую область
12:16Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе
12:09Покушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки
12:03Более тысячи мирных россиян погибли от ударов ВСУ в прошлом году
11:54В Бахчисарае обновят центр города
11:44Дорогу на Ай-Петри перекрыли из-за непогоды
11:38Медведев указал Гутерришу на его место в вопросе Крыма и Донбасса
11:26В Севастополе мужчина взял кредит на умершую экс-возлюбленную
11:18Депрессия на Солнце - ученые сделали прогноз космической погоды
11:09ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее
11:05Парад самоопределений: почему ООН отказала народам Крыма и Донбасса
Лента новостейМолния