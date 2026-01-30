Более тысячи мирных россиян погибли от ударов ВСУ в прошлом году

https://crimea.ria.ru/20260130/bolee-tysyachi-mirnykh-rossiyan-pogibli-ot-udarov-vsu-v-proshlom-godu-1152815956.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В результате атак украинских боевиков в 2025 году погибли более 1000 мирных граждан России, ранения получили почти 5500 человек. Об этом на брифинге сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Всего жертвами преступных атак, террористических актов, внесудебных казней, организованных вооруженными формированиями Украины в 2025 году, стали как минимум 6 483 мирных жителя. Из них получили ранения и увечья как минимум 5 418 человек, были убиты не менее 1 065 гражданских лиц", - сказал дипломат.
В сравнении с 2024 годом количество пострадавших от атак ВСУ увеличилось на 1 084 человека, погибших больше на 256 мирных жителей.
За 2025 год украинские вооруженные формирования выпустили по российским гражданским объектам не менее 130 627 боеприпасов, что более чем на 42 тысячи прилетов превышает данные 2024 года, добавил Мирошник.
"Всего с февраля 2022 года по вине украинского политического руководства и украинских боевиков, выполнявших преступные приказы, уже погибло как минимум 7746 мирных жителей, а общее число пострадавших от рук украинских боевиков с начала СВО составило как минимум 26 148 человек, из них получили ранения и увечья разной степени тяжести 18 402 человека", - сообщил посол.
