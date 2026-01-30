https://crimea.ria.ru/20260130/bolee-tysyachi-mirnykh-rossiyan-pogibli-ot-udarov-vsu-v-proshlom-godu-1152815956.html

Более тысячи мирных россиян погибли от ударов ВСУ в прошлом году

30.01.2026

В результате атак украинских боевиков в 2025 году погибли более 1000 мирных граждан России, ранения получили почти 5500 человек.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В результате атак украинских боевиков в 2025 году погибли более 1000 мирных граждан России, ранения получили почти 5500 человек. Об этом на брифинге сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.В сравнении с 2024 годом количество пострадавших от атак ВСУ увеличилось на 1 084 человека, погибших больше на 256 мирных жителей.За 2025 год украинские вооруженные формирования выпустили по российским гражданским объектам не менее 130 627 боеприпасов, что более чем на 42 тысячи прилетов превышает данные 2024 года, добавил Мирошник."Всего с февраля 2022 года по вине украинского политического руководства и украинских боевиков, выполнявших преступные приказы, уже погибло как минимум 7746 мирных жителей, а общее число пострадавших от рук украинских боевиков с начала СВО составило как минимум 26 148 человек, из них получили ранения и увечья разной степени тяжести 18 402 человека", - сообщил посол.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ ударил по автобусу в Белгородской области – ранены пять человек Помощник главы по безопасности Грайворонского округа погиб при ударе ВСУДрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном доме

