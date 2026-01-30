https://crimea.ria.ru/20260130/bolee-200-detey-pogibli-ot-ruk-vsu-s-2022-goda--mid-rossii-1152817335.html

Более 200 детей погибли от рук ВСУ с 2022 года – МИД России

Более 200 детей погибли от рук ВСУ с 2022 года – МИД России - РИА Новости Крым, 30.01.2026

Более 200 детей погибли от рук ВСУ с 2022 года – МИД России

В результате атак украинских боевиков на регионы России в 2025 году погибли 22 ребенка, 271 ранен. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости Крым, 30.01.2026

2026-01-30T12:39

2026-01-30T12:39

2026-01-30T12:32

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

атаки всу

обстрелы всу

происшествия

дети

новости сво

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В результате атак украинских боевиков на регионы России в 2025 году погибли 22 ребенка, 271 ранен. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на брифинге в пятницу.Мирошник добавил, что всего с февраля 2022 года ранения получили как минимум 1082 ребенка, из них 236 детей погибли.Начиная с 2014 года от рук украинских нацистов погибли 345 детей.Ранее Мирошник сообщил, что в результате атак украинских боевиков в 2025 году погибли более 1000 мирных граждан России, ранения получили почти 5500 человекЧитайте также на РИА Новости Крым:За 11 лет от агрессии киевского режима погибли более 7 тысяч граждан - СК Когда закончится СВО, украинские неонацисты пойдут под трибунал - Кремль Преступлениям киевского режима рано или поздно дадут оценку - Лавров

