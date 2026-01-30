Рейтинг@Mail.ru
Более 200 детей погибли от рук ВСУ с 2022 года – МИД России - РИА Новости Крым, 30.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260130/bolee-200-detey-pogibli-ot-ruk-vsu-s-2022-goda--mid-rossii-1152817335.html
Более 200 детей погибли от рук ВСУ с 2022 года – МИД России
Более 200 детей погибли от рук ВСУ с 2022 года – МИД России - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Более 200 детей погибли от рук ВСУ с 2022 года – МИД России
В результате атак украинских боевиков на регионы России в 2025 году погибли 22 ребенка, 271 ранен. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T12:39
2026-01-30T12:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В результате атак украинских боевиков на регионы России в 2025 году погибли 22 ребенка, 271 ранен. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на брифинге в пятницу.Мирошник добавил, что всего с февраля 2022 года ранения получили как минимум 1082 ребенка, из них 236 детей погибли.Начиная с 2014 года от рук украинских нацистов погибли 345 детей.Ранее Мирошник сообщил, что в результате атак украинских боевиков в 2025 году погибли более 1000 мирных граждан России, ранения получили почти 5500 человекЧитайте также на РИА Новости Крым:За 11 лет от агрессии киевского режима погибли более 7 тысяч граждан - СК Когда закончится СВО, украинские неонацисты пойдут под трибунал - Кремль Преступлениям киевского режима рано или поздно дадут оценку - Лавров
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В результате атак украинских боевиков на регионы России в 2025 году погибли 22 ребенка, 271 ранен. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на брифинге в пятницу.
"В 2025 году от преступных деяний украинских боевиков пострадали как минимум 293 несовершеннолетних ребенка. Из них 22 были убиты, 271 получил ранения и увечья разной степени тяжести", - сказал дипломат.
Мирошник добавил, что всего с февраля 2022 года ранения получили как минимум 1082 ребенка, из них 236 детей погибли.
Начиная с 2014 года от рук украинских нацистов погибли 345 детей.
Ранее Мирошник сообщил, что в результате атак украинских боевиков в 2025 году погибли более 1000 мирных граждан России, ранения получили почти 5500 человек
