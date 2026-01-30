Рейтинг@Mail.ru
Армия России крушит американскую технику на фронтах спецоперации - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Армия России крушит американскую технику на фронтах спецоперации
Армия России крушит американскую технику на фронтах спецоперации - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Армия России крушит американскую технику на фронтах спецоперации
За неделю спецоперации потери киевского режима составили 8580 боевиков. Также армия Росси разбила три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том... РИА Новости Крым, 30.01.2026
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. За неделю спецоперации потери киевского режима составили 8580 боевиков. Также армия Росси разбила три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе американскую пусковую установку MLRS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Старица Харьковской области и Белая Береза Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 950 военнослужащих.За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Купянск-Узловой Харьковской области. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1300 военнослужащих.В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск в течение суток освобожден населенный пункт Бересток Донецкой Народной Республики. За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1020 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2680 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника и в течение суток освободила населенный пункт Терноватое Запорожской области. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 2315 военнослужащих.В течение прошедшей недели в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новояковлевка Запорожской области. В течение суток взят под контроль населенный пункт Речное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 315 военнослужащих.Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200 и 822 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
Армия России крушит американскую технику на фронтах спецоперации

Киевский режим за неделю спецоперации потерял 8580 боевиков по всей линии фронта

13:44 30.01.2026 (обновлено: 13:48 30.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. За неделю спецоперации потери киевского режима составили 8580 боевиков. Также армия Росси разбила три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе американскую пусковую установку MLRS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США", – сказано в сообщении.
В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Старица Харьковской области и Белая Береза Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 950 военнослужащих.
За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Купянск-Узловой Харьковской области. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1300 военнослужащих.
В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск в течение суток освобожден населенный пункт Бересток Донецкой Народной Республики. За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1020 военнослужащих.
Сводка Минобороны РФ на 30 января 2026 годаСводка Минобороны РФ на 30 января 2026 года
Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2680 военнослужащих.
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника и в течение суток освободила населенный пункт Терноватое Запорожской области. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 2315 военнослужащих.
В течение прошедшей недели в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новояковлевка Запорожской области. В течение суток взят под контроль населенный пункт Речное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 315 военнослужащих.
Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200 и 822 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовости
 
