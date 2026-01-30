https://crimea.ria.ru/20260130/armiya-rossii-krushit-amerikanskuyu-tekhniku-na-frontakh-spetsoperatsii-1152821678.html

Армия России крушит американскую технику на фронтах спецоперации

Армия России крушит американскую технику на фронтах спецоперации - РИА Новости Крым, 30.01.2026

Армия России крушит американскую технику на фронтах спецоперации

За неделю спецоперации потери киевского режима составили 8580 боевиков. Также армия Росси разбила три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том... РИА Новости Крым, 30.01.2026

2026-01-30T13:44

2026-01-30T13:44

2026-01-30T13:48

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152821563_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65290202998fcc1a99d8844c6660ffbf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. За неделю спецоперации потери киевского режима составили 8580 боевиков. Также армия Росси разбила три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе американскую пусковую установку MLRS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Старица Харьковской области и Белая Береза Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 950 военнослужащих.За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Купянск-Узловой Харьковской области. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1300 военнослужащих.В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск в течение суток освобожден населенный пункт Бересток Донецкой Народной Республики. За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1020 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2680 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника и в течение суток освободила населенный пункт Терноватое Запорожской области. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 2315 военнослужащих.В течение прошедшей недели в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новояковлевка Запорожской области. В течение суток взят под контроль населенный пункт Речное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 315 военнослужащих.Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200 и 822 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары возмездия по Украине: что уничтоженоНазвано число погибших мирных людей при вторжении ВСУ в Курскую областьБолее 200 детей погибли от рук ВСУ с 2022 года – МИД России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика