Армия РФ освободила три населенных пункта в ДНР и Запорожской области
Армия РФ освободила три населенных пункта в ДНР и Запорожской области
Вооруженные силы России освободили населенные пункты Терноватое и Речное в Запорожской области и Бересток в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T12:22
2026-01-30T12:22
2026-01-30T12:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Терноватое и Речное в Запорожской области и Бересток в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Бойцы группировки "Днепр" взяли под контроль населенный пункт Речное Запорожской области, а военнослужащие "Южной" группировки войск освободили от боевиков Бересток в ДНР.В Минобороны уточнили, что за прошедшую неделю были освобождены семь населенных пунктов, в том числе Новояковлевка (Запорожская область), "Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Армия РФ освободила три населенных пункта в ДНР и Запорожской области
