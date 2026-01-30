https://crimea.ria.ru/20260130/armiya-rf-osvobodila-tri-naselennykh-punkta-v-dnr-i-zaporozhskoy-oblasti-1152817220.html

Армия РФ освободила три населенных пункта в ДНР и Запорожской области

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Терноватое и Речное в Запорожской области и Бересток в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Терноватое и Речное в Запорожской области и Бересток в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Бойцы группировки "Днепр" взяли под контроль населенный пункт Речное Запорожской области, а военнослужащие "Южной" группировки войск освободили от боевиков Бересток в ДНР.В Минобороны уточнили, что за прошедшую неделю были освобождены семь населенных пунктов, в том числе Новояковлевка (Запорожская область), "Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

