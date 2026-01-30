Рейтинг@Mail.ru
Армия РФ освободила три населенных пункта в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Армия РФ освободила три населенных пункта в ДНР и Запорожской области
Армия РФ освободила три населенных пункта в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Армия РФ освободила три населенных пункта в ДНР и Запорожской области
Вооруженные силы России освободили населенные пункты Терноватое и Речное в Запорожской области и Бересток в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T12:22
2026-01-30T12:26
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
министерство обороны рф
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Терноватое и Речное в Запорожской области и Бересток в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Бойцы группировки "Днепр" взяли под контроль населенный пункт Речное Запорожской области, а военнослужащие "Южной" группировки войск освободили от боевиков Бересток в ДНР.В Минобороны уточнили, что за прошедшую неделю были освобождены семь населенных пунктов, в том числе Новояковлевка (Запорожская область), "Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф, запорожская область, донецкая народная республика (днр)
Армия РФ освободила три населенных пункта в ДНР и Запорожской области

Российские военные взяли под контроль три населенных пункта в ДНР и Запорожской области

12:22 30.01.2026 (обновлено: 12:26 30.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота связистов 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО
Работа связистов 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Терноватое и Речное в Запорожской области и Бересток в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в течение суток освободили населенный пункт Терноватое Запорожской области", - говорится в недельной сводке ведомства.
Бойцы группировки "Днепр" взяли под контроль населенный пункт Речное Запорожской области, а военнослужащие "Южной" группировки войск освободили от боевиков Бересток в ДНР.
В Минобороны уточнили, что за прошедшую неделю были освобождены семь населенных пунктов, в том числе Новояковлевка (Запорожская область), "Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).
Новости СВОВооруженные силы РоссииАрмия и флотМинистерство обороны РФЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
