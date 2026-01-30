Рейтинг@Mail.ru
Агент Киева готовил убийство военного в Питере - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Агент Киева готовил убийство военного в Питере
Агент Киева готовил убийство военного в Питере - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Агент Киева готовил убийство военного в Питере
Агент украинских спецслужб готовил убийство российского военнослужащего в Санкт-Петербурге. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T10:07
2026-01-30T10:07
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
убийство
терроризм
новости
санкт-петербург
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Агент украинских спецслужб готовил убийство российского военнослужащего в Санкт-Петербурге. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, злоумышленник задержан.По данным ФСБ, фигурант связался в Telegram с вербовщиком и сообщил ему о готовности совершить теракт в поддержку киевского режима. По заданию куратора он получил оружие, выяснил домашний адрес военнослужащего и приготовился к его убийству, но был задержан силовиками. У мужчины изъяли заряженный пистолет Макарова с глушителем. Уголовное дело открыто по статье об участии в деятельности террористической организации.
РИА Новости Крым
2026
Новости
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), убийство, терроризм, новости, санкт-петербург, украина
Агент Киева готовил убийство военного в Питере

10:07 30.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Агент украинских спецслужб готовил убийство российского военнослужащего в Санкт-Петербурге. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, злоумышленник задержан.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Санкт-Петербурга пресечена противоправная деятельность сторонника запрещенной в России украинской террористической организации, который по заданию спецслужб Украины планировал покушение на жизнь российского военнослужащего", - цитирует сообщение агентство.
По данным ФСБ, фигурант связался в Telegram с вербовщиком и сообщил ему о готовности совершить теракт в поддержку киевского режима. По заданию куратора он получил оружие, выяснил домашний адрес военнослужащего и приготовился к его убийству, но был задержан силовиками. У мужчины изъяли заряженный пистолет Макарова с глушителем. Уголовное дело открыто по статье об участии в деятельности террористической организации.
