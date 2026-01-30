Агент Киева готовил убийство военного в Питере

https://crimea.ria.ru/20260130/agent-kieva-gotovil-ubiystvo-voennogo-v-pitere-1152810658.html
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
убийство
терроризм
новости
санкт-петербург
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Агент украинских спецслужб готовил убийство российского военнослужащего в Санкт-Петербурге. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, злоумышленник задержан.По данным ФСБ, фигурант связался в Telegram с вербовщиком и сообщил ему о готовности совершить теракт в поддержку киевского режима. По заданию куратора он получил оружие, выяснил домашний адрес военнослужащего и приготовился к его убийству, но был задержан силовиками. У мужчины изъяли заряженный пистолет Макарова с глушителем. Уголовное дело открыто по статье об участии в деятельности террористической организации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский диверсант из Запорожской области получил 15 лет колонииФСБ нашла в гараже крымчанина гранаты и огнестрел с патронамиВ Марий Эл группа подростков предстанет перед судом за терроризм
