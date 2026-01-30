https://crimea.ria.ru/20260130/agent-kieva-gotovil-ubiystvo-voennogo-v-pitere-1152810658.html

Агент Киева готовил убийство военного в Питере

Агент Киева готовил убийство военного в Питере - РИА Новости Крым, 30.01.2026

Агент Киева готовил убийство военного в Питере

Агент украинских спецслужб готовил убийство российского военнослужащего в Санкт-Петербурге. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ... РИА Новости Крым, 30.01.2026

2026-01-30T10:07

2026-01-30T10:07

2026-01-30T10:07

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

убийство

терроризм

новости

санкт-петербург

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_76371b543e932513a229ba3a1e66cd9d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Агент украинских спецслужб готовил убийство российского военнослужащего в Санкт-Петербурге. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, злоумышленник задержан.По данным ФСБ, фигурант связался в Telegram с вербовщиком и сообщил ему о готовности совершить теракт в поддержку киевского режима. По заданию куратора он получил оружие, выяснил домашний адрес военнослужащего и приготовился к его убийству, но был задержан силовиками. У мужчины изъяли заряженный пистолет Макарова с глушителем. Уголовное дело открыто по статье об участии в деятельности террористической организации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский диверсант из Запорожской области получил 15 лет колонииФСБ нашла в гараже крымчанина гранаты и огнестрел с патронамиВ Марий Эл группа подростков предстанет перед судом за терроризм

санкт-петербург

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), убийство, терроризм, новости, санкт-петербург, украина