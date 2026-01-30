Крым Гайдая: где влюбился Шурик и прятали вождя краснокожих

30 января исполняется 103 года со дня рождения Леонида Гайдая
Этот известный эпизод снят на набережной Ялты. Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Киностудия "Мосфильм», 1973 год.
На заднем плане – узнаваемый ялтинский пейзаж, также в сцене виден маяк.
Заводной танец Нины и песенку про белых медведей снимали на склоне горы Демерджи. Кадр из кинофильма "Кавказская пленница". Киностудия "Мосфильм", 1966 год.
В сцене с похищением лотерейного билета "засветились" несколько крымских популярных локаций – Караул-Оба ("Носорог"), мыс Капчик, Аюдаг... Кадр из фильма "Спортлото-82". Киностудия "Мосфильм", 1982 год.
Путь по "заповеднику", туристические маршруты, горящий мост снимали на плато горы Ай-Петри. Кадр из фильма "Спортлото-82". Киностудия "Мосфильм", 1982 год.
И снова зубцы Ай-Петри. Кадр из фильма "Деловые люди". Киностудия Мосфильм, 1962 год.
Кадр из фильма "Деловые люди". Киностудия Мосфильм, 1962 год.
Кадр из фильма "Деловые люди". Новелла "Вождь краснокожих". В ролях (слева направо): Георгий Вицин, Сергей Тихонов, Алексей Смирнов. Киностудия Мосфильм, 1962 год.
