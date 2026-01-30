https://crimea.ria.ru/20260130/Krym-Gaydaya-gde-vlyubilsya-Shurik-i-pryatali-vozhdya-krasnokozhikh_-1117643351.html

Крым Гайдая: где влюбился Шурик и прятали вождя краснокожих

Крым Гайдая: где влюбился Шурик и прятали вождя краснокожих - РИА Новости Крым, 30.01.2026

Крым Гайдая: где влюбился Шурик и прятали вождя краснокожих

30 января 1923 года родился народный артист СССР, фронтовик и один из любимейших в Союзе и на постсоветском пространстве режиссеров – Леонид Гайдай. РИА Новости Крым, 30.01.2026

2026-01-30T09:02

2026-01-30T09:02

2026-01-30T09:02

культура

новости

общество

фотоленты

визуал

звезды и судьбы

кино

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111764/30/1117643065_0:271:2522:1690_1920x0_80_0_0_3e80a1460cca53745095d2a8d743fbe3.jpg

30 января 1923 года родился народный артист СССР, фронтовик и один из любимейших в Союзе и на постсоветском пространстве режиссеров – Леонид Гайдай.Мастер советской комедии любил Крым и много снимал здесь. В память о режиссере сайт РИА Новости Крым собрал кинокадры, на которых легко узнать набережную Ялты, Белую скалу в Белогорском районе, подножие горы Демерджи под Алуштой и гору Ай-Петри.

https://crimea.ria.ru/20180130/1113689954.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, новости, общество, визуал, звезды и судьбы, кино, искусство