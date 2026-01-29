https://crimea.ria.ru/20260129/zhestkie-ustupki---kallas-o-territorialnykh-poteryakh-dlya-kieva--1152771156.html

Жесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для Киева

Жесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для Киева

29.01.2026

Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой и сделает это в обмен на гарантии безопасности для остальной части страны.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой и сделает это в обмен на гарантии безопасности для остальной части страны. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.В среду госсекретарь США Марко Рубио заявил, что участникам переговоров остается решить территориальный вопрос. По его словам, общее соглашение по гарантиям безопасности для Киева достигнуто: оно предполагает развертывание "небольшого контингента" европейских войск, в первую очередь французских, а также поддержку со стороны Вашингтона, без которой они "бесполезны".В российском МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией. Президент Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана США. Новая встреча запланирована на 1 февраля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Общее соглашение по гарантиям безопасности Украины достигнуто – РубиоГотов к встрече – приезжай в Москву: Ушаков о заявлении ЗеленскогоЗеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – когда это возможно

