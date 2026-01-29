https://crimea.ria.ru/20260129/zhestkie-ustupki---kallas-o-territorialnykh-poteryakh-dlya-kieva--1152771156.html
Жесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для Киева
Жесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для Киева - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Жесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для Киева
Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой и сделает это в обмен на гарантии безопасности для остальной части страны. Об... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T10:32
2026-01-29T10:32
2026-01-29T10:35
новости
политика
в мире
кая каллас
переговоры
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151673856_0:76:1024:652_1920x0_80_0_0_3968f4427ea05438e352f71bf197a778.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой и сделает это в обмен на гарантии безопасности для остальной части страны. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.В среду госсекретарь США Марко Рубио заявил, что участникам переговоров остается решить территориальный вопрос. По его словам, общее соглашение по гарантиям безопасности для Киева достигнуто: оно предполагает развертывание "небольшого контингента" европейских войск, в первую очередь французских, а также поддержку со стороны Вашингтона, без которой они "бесполезны".В российском МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией. Президент Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана США. Новая встреча запланирована на 1 февраля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Общее соглашение по гарантиям безопасности Украины достигнуто – РубиоГотов к встрече – приезжай в Москву: Ушаков о заявлении ЗеленскогоЗеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – когда это возможно
https://crimea.ria.ru/20260128/ostalsya-odin-vopros-rubio-rasskazal-o-khode-peregovorov-po-ukraine-1152766180.html
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151673856_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_66cd6081f211ab608507698efcd5b925.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, политика, в мире, кая каллас, переговоры, украина, россия
Жесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для Киева
Каллас допустила территориальные уступки Украины взамен гарантий безопасности
10:32 29.01.2026 (обновлено: 10:35 29.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой и сделает это в обмен на гарантии безопасности для остальной части страны. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины. И тогда должно быть совершенно ясно, что мир для остальной части Украины есть, это американцы должны тоже учитывать", — цитирует ее РИА Новости.
В среду госсекретарь США Марко Рубио заявил, что участникам переговоров остается решить территориальный вопрос. По его словам, общее соглашение по гарантиям безопасности для Киева достигнуто: оно предполагает развертывание "небольшого контингента" европейских войск, в первую очередь французских, а также поддержку со стороны Вашингтона, без которой они "бесполезны".
В российском МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией. Президент Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.
В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы
по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана США. Новая встреча запланирована на 1 февраля.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: