Здоровья на 300 лет: ученые следят за качеством грязи Сакского озера

Здоровья на 300 лет: ученые следят за качеством грязи Сакского озера

В 2026 году Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции (ГГРЭС) в Саках исполняется 100 лет. Более ста сотрудников станции следят за качеством...

САКИ, 29 янв – РИА Новости Крым. В 2026 году Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции (ГГРЭС) в Саках исполняется 100 лет. Более ста сотрудников станции следят за качеством и уровнем лечебной грязи в Сакском озере, изучают структуру и полезные свойства рапы и илистых отложений и добывают их в разумных, не вредящих природе объемах. Ученые и техники являются в прямом смысле слова хранителями уникального Сакского озера.Хранители озера"На лечебную грязь Сакского озера получено специальное медицинское заключение, где установлены кондиции. Такой же документ разработан и получен на рапу Сакского озера. Именно этот документ позволяет применять лечебные грязи в деятельности курортных здравниц и учреждений. Состав грязи - хлоридно-магниево-натриевый, отражающий состав рапы, он очень близок по своему химическому составу к водам Черного моря. В нашей грязи содержатся липиды, а также витамины, что обусловлено органической составляющей ее формирования", - рассказал журналистам начальник отдела природных лечебных ресурсов и экологического мониторинга ГГРЭС Виктор Чабан.Для того, чтобы сохранить бесценные природные грязевые ресурсы, на озере построена специальная сложная система насосных станций, каналов и дамб. Она также уникальна. Это позволяет сохранять бальнеологические ресурсы озера в режиме искусственного обводнения."Благодаря работе нашей станции гидрохимический и гидробиологический состав Сакского озера, его лечебных водоемов остается неизменным. Это и есть основная задача организованной системы геоэкологического мониторинга. Ведь мы должны поддерживать постоянный состав лечебной грязи и рапы, которая подается на процедуры в санатории, вне зависимости от того, какие техногенные негативные процессы происходят на прилегающих территориях", - объясняет свою работу Виктор Чабан.Работы у сотрудников немало: с течением времени на прилегающую территорию человек оказывает все большее экологическое воздействие: Сакское озеро постепенно обрастает жилыми кварталами, дорогами, магистралями, другими объектами инфраструктуры. Нужен постоянный контроль."Весь смысл гетерохимической защиты, организованной на месторождении, сводится к тому, что мы перехватываем и отводим паводковые воды, а также загрязненные и грунтовые воды. В то же время мы можем во время сильной засухи в летние периоды регулировать водно-солевой баланс озера искусственно", - добавил Чабан.Оборудование в единственном экземпляреПосередине озера стоит грязедобывающая машина. Добытую из-под так называемой гипсовой корки грязь баржами доставляют на пункт перегрузки, где грязь проходит первую ступень грубой очистки, ее загружают в бункеры. С каждой партии добытой грязи лаборанты снимают пробы, и только после этого она, уже подготовленная и очищенная, поступает на предприятие, где фасуется для продажи или отправки в санатории, или в грязелечебницу, которая стоит прямо на берегу Сакского озера.Вот и третий уникальный момент – добывающее оборудование. Оно такое существует в единственном экземпляре. Сделано из нержавейки, чтобы противодействовать агрессивной среде – соленому ветру и влажности."Оно разработано только для нашего месторождения, в процессе его эксплуатации оно всегда дорабатывалось. Сейчас все, что можно было сделать, сделано, оптимизировано и работает безупречно", - рассказывает заместитель директора по производству Дмитрий Солоха.За грязью баржа отправляется в разные участки озера каждый день, когда нет сильного ветра. Ветер – единственное препятствие для добычи. В 2025 году из Сакского лечебного озера добыли 3179 тонн грязи. Бункеры же для хранения ценного ресурса были отремонтированы по Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя в 2017-2019 годах для возможности увеличить добычу грязи до 6000 тонн в год."На этот год планируем 3,5 тонн, потому что потребление растет. Потребители у нас - в основном санаторно-курортные учреждения Крыма, а также санаторно-курортные учреждения всей Российской Федерации", - рассказывает Андрей Солоха.Когда санаторий противопоказанВся продукция, основанная на так называемых сакских грязях, исследована медиками и косметологами, имеет специальные лицензии и официальные медицинские заключения. Ученые уверенно говорят – сакские грязи по своим свойствам не хуже, а то и лучше знаменитых грязей и солей Мертвого моря.Для сохранения ценных ресурсов уже употребленную в санаторных процедурах грязь в некоторых случаях регенерируют и используют повторно с добавлением свежей в объеме не менее 30 процентов. Для этого в некоторых санаториях существуют специальные регенерирующие бассейны, где грязь "отдыхает", восстанавливает свои свойства.Также ГГРЭС выпускает косметическую продукцию, в основе которой - рапа, грязь и минеральная вода. Сейчас в производстве около 50 наименований продукции, еще около 10 находятся в стадии разработки. Их можно купить на маркетплейсах.Саки гремит по всему миру именно как реабилитационный центр грязелечения. В этот небольшой город едут за тысячи километров. В грязелечебнице санатория "Саки" каждый день принимают по 300 человек. Лечат неврологические, гинекологические, урологические и дерматологические заболевания, но упор – на болезни опорно-двигательной системы. Правда, некоторым желающим оздоровиться могут отказать, если есть противопоказания.Все процедуры расписаны, и, если гость санатория получает не одну в день, то они обязательно разнесены по времени.Юлия объясняет, что бывают случаи, когда направляющий на реабилитацию по месту жительства доктор назначает, например, аппликации на все тело. А на месте врачи-физиотерапевты корректируют лечение, выбирая только одну зону. Это не потому, что экономят грязь, а чтобы не навредить пациенту, имеющему ту или иную "хронику", объясняет она.В Сакском озере, объясняют ученые, даже если увеличат нормы добычи, полезного ресурса хватит еще минимум на 150 лет. И это речь идет только о так называемом восточном бассейне. Что касается западного бассейна – еще на 300 лет. А это значит, что сотни тысяч людей, приехав в Саки на инвалидной коляске или с костылями, могут вернуться в свои родные города на своих ногах.

