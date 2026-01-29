Рейтинг@Mail.ru
Выехал на "встречку" – в ДТП на Кубани погиб водитель и трое в больнице
Выехал на "встречку" – в ДТП на Кубани погиб водитель и трое в больнице
Выехал на "встречку" – в ДТП на Кубани погиб водитель и трое в больнице
В Новороссийске в лобовом столкновении двух легковушек погиб водитель автомобиля Lada. Его жена, ребенок, а также пассажир иномарки, с которой они столкнулись, в больнице.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Новороссийске в лобовом столкновении двух легковушек погиб водитель автомобиля Lada. Его жена, ребенок, а также пассажир иномарки, с которой они столкнулись, в больнице. Об этом сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю.По предварительной информации правоохранителей, авария произошла утром в четверг на улице Видова. 43-летний водитель Lada Калина выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW.В настоящее время на данном участке дороги движение транспорта регулируют сотрудники ДПС.Накануне стало известно, что в Нижнегорском районе Крыма 12-летний подросток пострадал в результате столкновения двух автомобилей. Ребенка госпитализировали с различными травмами. Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств аварии.
Выехал на "встречку" – в ДТП на Кубани погиб водитель и трое в больнице

В Новороссийске в лобовом ДТП погиб водитель и пострадали три человека – МВД

09:55 29.01.2026 (обновлено: 10:29 29.01.2026)
 
В Новороссийске в лобовом ДТП погиб водитель и пострадали три человека
В Новороссийске в лобовом ДТП погиб водитель и пострадали три человека
© 23 МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Новороссийске в лобовом столкновении двух легковушек погиб водитель автомобиля Lada. Его жена, ребенок, а также пассажир иномарки, с которой они столкнулись, в больнице. Об этом сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительной информации правоохранителей, авария произошла утром в четверг на улице Видова. 43-летний водитель Lada Калина выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW.
"Водитель отечественного авто погиб на месте ДТП, его супруга и несовершеннолетний ребенок, а также пассажир BMW госпитализированы", – сказано в сообщении.
В настоящее время на данном участке дороги движение транспорта регулируют сотрудники ДПС.
Накануне стало известно, что в Нижнегорском районе Крыма 12-летний подросток пострадал в результате столкновения двух автомобилей. Ребенка госпитализировали с различными травмами. Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств аварии.
