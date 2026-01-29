https://crimea.ria.ru/20260129/vyekhal-na-vstrechku--v-dtp-na-kubani-pogib-voditel-i-troe-v-bolnitse-1152770246.html
Выехал на "встречку" – в ДТП на Кубани погиб водитель и трое в больнице
Выехал на "встречку" – в ДТП на Кубани погиб водитель и трое в больнице - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Выехал на "встречку" – в ДТП на Кубани погиб водитель и трое в больнице
В Новороссийске в лобовом столкновении двух легковушек погиб водитель автомобиля Lada. Его жена, ребенок, а также пассажир иномарки, с которой они столкнулись,... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T09:55
2026-01-29T09:55
2026-01-29T10:29
новороссийск
происшествия
дтп
кубань
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
транспорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152770134_5:0:1269:711_1920x0_80_0_0_ebf14c68ba86e7e1401903b2e459b069.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Новороссийске в лобовом столкновении двух легковушек погиб водитель автомобиля Lada. Его жена, ребенок, а также пассажир иномарки, с которой они столкнулись, в больнице. Об этом сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю.По предварительной информации правоохранителей, авария произошла утром в четверг на улице Видова. 43-летний водитель Lada Калина выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW.В настоящее время на данном участке дороги движение транспорта регулируют сотрудники ДПС.Накануне стало известно, что в Нижнегорском районе Крыма 12-летний подросток пострадал в результате столкновения двух автомобилей. Ребенка госпитализировали с различными травмами. Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МЧС назвали самые опасные для автолюбителей дороги в КрымуВ Крыму водителю такси дали 5 лет колонии за гибель мотоциклистаНа Байкале опрокинулся УАЗ – погибла туристка
новороссийск
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152770134_179:0:1127:711_1920x0_80_0_0_25b12501fe569b3a17e32e0447555921.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, происшествия, дтп, кубань, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, транспорт, новости
Выехал на "встречку" – в ДТП на Кубани погиб водитель и трое в больнице
В Новороссийске в лобовом ДТП погиб водитель и пострадали три человека – МВД
09:55 29.01.2026 (обновлено: 10:29 29.01.2026)