Внебиржевой курс доллара впервые за два года опустился ниже 75 рублей - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Внебиржевой курс доллара впервые за два года опустился ниже 75 рублей
Внебиржевой курс доллара впервые за два года опустился ниже 75 рублей - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Внебиржевой курс доллара впервые за два года опустился ниже 75 рублей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 75 рублей впервые с 14 марта 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 29.01.2026
Кроме того, к вечеру четверга биржевая цена на серебро поднялась почти на 7% и впервые в истории превысила 121 доллар за тройскую унцию (31,1 грамма).Накануне стоимость золота на бирже побила новый исторический рекорд, превысив 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию.Отмечается, что выше отметки в 5,2 тысячи долларов показатель поднялся впервые в истории торгов. В конце декабря стоимость золота составляла 4,5 тыс. долларов за унцию.
Внебиржевой курс доллара впервые за два года опустился ниже 75 рублей

Внебиржевой курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с марта 2023 года

17:28 29.01.2026 (обновлено: 17:34 29.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 75 рублей впервые с 14 марта 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
"К 17:01 мск курс доллара снижался на 99 копеек относительно предыдущего закрытия – до 75,04 рубля, а минутами ранее он опускался до 74,96 рубля", – говорится в сообщении.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Кроме того, к вечеру четверга биржевая цена на серебро поднялась почти на 7% и впервые в истории превысила 121 доллар за тройскую унцию (31,1 грамма).
Накануне стоимость золота на бирже побила новый исторический рекорд, превысив 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию.
Отмечается, что выше отметки в 5,2 тысячи долларов показатель поднялся впервые в истории торгов. В конце декабря стоимость золота составляла 4,5 тыс. долларов за унцию.
