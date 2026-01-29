https://crimea.ria.ru/20260129/vnebirzhevoy-kurs-dollara-vpervye-za-dva-goda-opustilsya-nizhe-75-rubley-1152792486.html

Внебиржевой курс доллара впервые за два года опустился ниже 75 рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 75 рублей впервые с 14 марта 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.Кроме того, к вечеру четверга биржевая цена на серебро поднялась почти на 7% и впервые в истории превысила 121 доллар за тройскую унцию (31,1 грамма).Накануне стоимость золота на бирже побила новый исторический рекорд, превысив 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию.Отмечается, что выше отметки в 5,2 тысячи долларов показатель поднялся впервые в истории торгов. В конце декабря стоимость золота составляла 4,5 тыс. долларов за унцию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В феврале курс рубля может развернуться из-за цен на нефть – экономистРост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой РоссииЦБ может управлять только половиной золотовалютных резервов – Набиуллина

