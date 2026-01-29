https://crimea.ria.ru/20260129/vnebirzhevoy-kurs-dollara-vpervye-za-dva-goda-opustilsya-nizhe-75-rubley-1152792486.html
Внебиржевой курс доллара впервые за два года опустился ниже 75 рублей
Внебиржевой курс доллара впервые за два года опустился ниже 75 рублей - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Внебиржевой курс доллара впервые за два года опустился ниже 75 рублей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 75 рублей впервые с 14 марта 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T17:28
2026-01-29T17:28
2026-01-29T17:34
доллар
курс доллара
новости
курс валют
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111342/58/1113425867_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_ae20f6354999bff0beaff148d2f319fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 75 рублей впервые с 14 марта 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.Кроме того, к вечеру четверга биржевая цена на серебро поднялась почти на 7% и впервые в истории превысила 121 доллар за тройскую унцию (31,1 грамма).Накануне стоимость золота на бирже побила новый исторический рекорд, превысив 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию.Отмечается, что выше отметки в 5,2 тысячи долларов показатель поднялся впервые в истории торгов. В конце декабря стоимость золота составляла 4,5 тыс. долларов за унцию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В феврале курс рубля может развернуться из-за цен на нефть – экономистРост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой РоссииЦБ может управлять только половиной золотовалютных резервов – Набиуллина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111342/58/1113425867_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_81eeabdbeba77f1225de5bbd83911a6c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар, курс доллара, новости, курс валют
Внебиржевой курс доллара впервые за два года опустился ниже 75 рублей
Внебиржевой курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с марта 2023 года
17:28 29.01.2026 (обновлено: 17:34 29.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 75 рублей впервые с 14 марта 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
"К 17:01 мск курс доллара снижался на 99 копеек относительно предыдущего закрытия – до 75,04 рубля, а минутами ранее он опускался до 74,96 рубля", – говорится в сообщении.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Кроме того, к вечеру четверга биржевая цена на серебро поднялась почти на 7% и впервые в истории превысила 121 доллар за тройскую унцию (31,1 грамма).
Накануне стоимость золота на бирже побила новый исторический рекорд
, превысив 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию.
Отмечается, что выше отметки в 5,2 тысячи долларов показатель поднялся впервые в истории торгов. В конце декабря стоимость золота составляла 4,5 тыс. долларов за унцию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: