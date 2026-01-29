Рейтинг@Mail.ru
Вирус Нипах – есть ли случаи заболевания в России
Вирус Нипах – есть ли случаи заболевания в России
Вирус Нипах – есть ли случаи заболевания в России - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Вирус Нипах – есть ли случаи заболевания в России
Завозных случаев вируса Нипах на территории России не зарегистрировано, информирует пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Завозных случаев вируса Нипах на территории России не зарегистрировано, информирует пресс-служба Роспотребнадзора.В пунктах пропуска через госграницу функционирует система "Периметр", которая позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, уточнили в пресс-службе. Также в России имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса.При этом россиянам рекомендуют соблюдать меры предосторожности при поездках в эндемичные регионы. В том числе избегать контактов с больными животными, соблюдать правила личной гигиены, использовать антисептики, тщательно мыть фрукты и овощи и не пить воду из непроверенных источников.Завоз вируса Нипах в Россию возможен, при этом о новой пандемии речь не идет, заявлял ранее РИА Новости Крым академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Вирус Нипах – есть ли случаи заболевания в России

Завозных случаев вируса Нипах в России не зарегистрировано – Роспотребнадзор

16:16 29.01.2026
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Завозных случаев вируса Нипах на территории России не зарегистрировано, информирует пресс-служба Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзор информирует, что завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, на территории Российской Федерации не зарегистрировано", – сказано в сообщении.
В пунктах пропуска через госграницу функционирует система "Периметр", которая позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, уточнили в пресс-службе. Также в России имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса.

"Для распространения вируса Нипах в России отсутствует сочетание экологических и эпидемиологических условий. Основные переносчики вируса – плодовые летучие мыши рода Pteropus – обитают преимущественно в тропических и субтропических регионах и не распространены на территории России", – указали в ведомстве.

При этом россиянам рекомендуют соблюдать меры предосторожности при поездках в эндемичные регионы. В том числе избегать контактов с больными животными, соблюдать правила личной гигиены, использовать антисептики, тщательно мыть фрукты и овощи и не пить воду из непроверенных источников.
Завоз вируса Нипах в Россию возможен, при этом о новой пандемии речь не идет, заявлял ранее РИА Новости Крым академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
