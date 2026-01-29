https://crimea.ria.ru/20260129/virus-nipakh--est-li-sluchai-zabolevaniya-v-rossii-1152785771.html

Вирус Нипах – есть ли случаи заболевания в России

Завозных случаев вируса Нипах на территории России не зарегистрировано, информирует пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 29.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Завозных случаев вируса Нипах на территории России не зарегистрировано, информирует пресс-служба Роспотребнадзора.В пунктах пропуска через госграницу функционирует система "Периметр", которая позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, уточнили в пресс-службе. Также в России имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса.При этом россиянам рекомендуют соблюдать меры предосторожности при поездках в эндемичные регионы. В том числе избегать контактов с больными животными, соблюдать правила личной гигиены, использовать антисептики, тщательно мыть фрукты и овощи и не пить воду из непроверенных источников.Завоз вируса Нипах в Россию возможен, при этом о новой пандемии речь не идет, заявлял ранее РИА Новости Крым академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летучие лисицы несут смерть: что известно о загадочном вирусе НипахЕсть ли риск распространения вируса Нипах за пределы Индии – ответ ВОЗ"Близкий родственник" человеческой оспы: чем опасен вирус аляскапокс

