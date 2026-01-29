Рейтинг@Mail.ru
Весеннее тепло в Крыму в январе – побит ли рекорд
Весеннее тепло в Крыму в январе – побит ли рекорд
Весеннее тепло в Крыму в январе – побит ли рекорд - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Весеннее тепло в Крыму в январе – побит ли рекорд
Довольно высокие температуры воздуха на этой неделе в Крыму не побили рекордные значения. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T11:08
2026-01-29T12:40
эксклюзивы риа новости крым
крым
крымский гидрометцентр
погода
крымская погода
погода в крыму
татьяна любецкая
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Довольно высокие температуры воздуха на этой неделе в Крыму не побили рекордные значения. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.На этой неделе в Крыму держится теплая погода: ночные температуры воздуха колеблются от 2 до 8 градусов тепла, дневные поднимаются до +15. Однако январь завершится прохождением циклона, который принесет сильные дожди, переходящие в снег. Температурный фон понизится очень резко. Самыми холодными днями, по прогнозу Любецкой, станут 1, 2 и 3 февраля. Температура воздуха составит от -2 до +2 в северных и центральных районах Крыма. Ночные температуры, по предварительным расчетам, опустятся до -10 градусов.При этом резкие перепады температур в Крыму этой зимой не являются климатическими аномалиями, указала начальник гидрометцентра Крыма.Она пояснила, что воздушные массы находятся в постоянном движении. Сейчас на полуостров тепло принес тропический воздух со Средиземного моря. Ему на смену придут умеренные, а усилению морозов уже со следующей недели будут способствовать арктические ветра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный гололед и изморозь: на Кубани объявили экстренное предупреждение Как сильные морозы отразятся на урожае в Крыму Обильные осадки наполнили крымские водохранилища
крым, крымский гидрометцентр, погода, крымская погода, погода в крыму, татьяна любецкая, новости крыма
Весеннее тепло в Крыму в январе – побит ли рекорд

Резкие перепады температур в Крыму зимой являются абсолютной нормой – гидрометцентр

11:08 29.01.2026 (обновлено: 12:40 29.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФонтан "Рахиль"
Фонтан Рахиль - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Довольно высокие температуры воздуха на этой неделе в Крыму не побили рекордные значения. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Несмотря на то, что температура воздуха была достаточно высокой, температурный рекорд не побит", - сказала специалист.
На этой неделе в Крыму держится теплая погода: ночные температуры воздуха колеблются от 2 до 8 градусов тепла, дневные поднимаются до +15. Однако январь завершится прохождением циклона, который принесет сильные дожди, переходящие в снег.
Температурный фон понизится очень резко. Самыми холодными днями, по прогнозу Любецкой, станут 1, 2 и 3 февраля. Температура воздуха составит от -2 до +2 в северных и центральных районах Крыма. Ночные температуры, по предварительным расчетам, опустятся до -10 градусов.
При этом резкие перепады температур в Крыму этой зимой не являются климатическими аномалиями, указала начальник гидрометцентра Крыма.

"Температурные перепады, которые наблюдаются в декабре и январе, являются абсолютной нормой. Даже если эти перепады довольно резкие", - отметила Любецкая.

Она пояснила, что воздушные массы находятся в постоянном движении. Сейчас на полуостров тепло принес тропический воздух со Средиземного моря. Ему на смену придут умеренные, а усилению морозов уже со следующей недели будут способствовать арктические ветра.
