Весеннее тепло в Крыму в январе – побит ли рекорд
Весеннее тепло в Крыму в январе – побит ли рекорд - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Весеннее тепло в Крыму в январе – побит ли рекорд
Довольно высокие температуры воздуха на этой неделе в Крыму не побили рекордные значения. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T11:08
2026-01-29T11:08
2026-01-29T12:40
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1e/1150551817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20c579977a90eea5adc0eec69ce79bed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Довольно высокие температуры воздуха на этой неделе в Крыму не побили рекордные значения. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.На этой неделе в Крыму держится теплая погода: ночные температуры воздуха колеблются от 2 до 8 градусов тепла, дневные поднимаются до +15. Однако январь завершится прохождением циклона, который принесет сильные дожди, переходящие в снег. Температурный фон понизится очень резко. Самыми холодными днями, по прогнозу Любецкой, станут 1, 2 и 3 февраля. Температура воздуха составит от -2 до +2 в северных и центральных районах Крыма. Ночные температуры, по предварительным расчетам, опустятся до -10 градусов.При этом резкие перепады температур в Крыму этой зимой не являются климатическими аномалиями, указала начальник гидрометцентра Крыма.Она пояснила, что воздушные массы находятся в постоянном движении. Сейчас на полуостров тепло принес тропический воздух со Средиземного моря. Ему на смену придут умеренные, а усилению морозов уже со следующей недели будут способствовать арктические ветра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный гололед и изморозь: на Кубани объявили экстренное предупреждение Как сильные морозы отразятся на урожае в Крыму Обильные осадки наполнили крымские водохранилища
Весеннее тепло в Крыму в январе – побит ли рекорд
29.01.2026