https://crimea.ria.ru/20260129/v-yalte-zakryli-peregruzochnyy-poligon-iz-za-opolznya-1152784951.html

В Ялте закрыли перегрузочный полигон из-за оползня

В Ялте закрыли перегрузочный полигон из-за оползня - РИА Новости Крым, 29.01.2026

В Ялте закрыли перегрузочный полигон из-за оползня

В Ялте остановили все работы на перегрузочном полигоне из-за оползня. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко. РИА Новости Крым, 29.01.2026

2026-01-29T15:10

2026-01-29T15:10

2026-01-29T15:10

крым

ялта

янина павленко

мусор

оползень

новости крыма

стихия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152784007_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d4423c64ac4bb78837352b97092db0c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Ялте остановили все работы на перегрузочном полигоне из-за оползня. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.По ее словам, инцидент зафиксирован в Дарсане. Причиной схода грунта стало складирование строительных отходов. Она уточнила, что в рамках предупреждения ЧС было принято решение запретить ведение любых работ на участке до официального заключения и рекомендаций противооползневого управления.Ранее сообщалось, что в июле этого года в Белогорском районе Крыма планируют открыть экотехнопарк.По данным председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, строительство экотехнопарков запланировано также в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма – это позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы до 62% в 2025 году, что в два раза сократит объем отходов, направляемых на полигоны для захоронения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раздельный сбор: как заработать на мусоре в Крыму – совет экспертаОбман на мусорном полигоне - в Крыму выявили мошенничество на 47 млнВ Ялте стихийные свалки начнут убирать специальные мобильные бригады

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, янина павленко, мусор, оползень, новости крыма, стихия