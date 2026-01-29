В Ялте закрыли перегрузочный полигон из-за оползня
В Ялте на перегрузочном полигоне образовался оползень из-за свалки строительного мусора
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоНа перегрузочном полигоне в Ялте образовывается оползень
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Ялте остановили все работы на перегрузочном полигоне из-за оползня. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.
По ее словам, инцидент зафиксирован в Дарсане. Причиной схода грунта стало складирование строительных отходов.
На перегрузочном полигоне в Ялте образовывается оползень
"Поданы заявления в МВД с просьбой пресечь незаконные действия тех, кто сбрасывает здесь мусор. Второе, вместе с надзорными органами предстоит проверить юрлиц, которые работают легально (ведут отсыпку грунта и складирование строительных отходов) на предмет соответствия видов деятельности с теми, что утверждены в лицензии", - написала Павленко.
Она уточнила, что в рамках предупреждения ЧС было принято решение запретить ведение любых работ на участке до официального заключения и рекомендаций противооползневого управления.
На перегрузочном полигоне в Ялте образовывается оползень
Ранее сообщалось, что в июле этого года в Белогорском районе Крыма планируют открыть экотехнопарк.
По данным председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, строительство экотехнопарков запланировано также в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма – это позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы до 62% в 2025 году, что в два раза сократит объем отходов, направляемых на полигоны для захоронения.
