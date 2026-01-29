Рейтинг@Mail.ru
В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РК - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РК
В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РК - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РК
В Ялте депутаты согласовали назначение Сергея Олефиренко на пост первого замглавы города. Об этом сообщила в четверг мэр курорта Янина Павленко. РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Ялте депутаты согласовали назначение Сергея Олефиренко на пост первого замглавы города. Об этом сообщила в четверг мэр курорта Янина Павленко.Сергей Олефиренко – коренной ялтинец, заслуженный врач Республики Крым. Трудовой путь начинал врачом скорой помощи, последние семь лет занимал руководящие должности в Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи. В последние годы являлся директором центра медицины катастроф. Ранее в четверг первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Баннов отправился в зону специальной военной операции.
крым, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, сергей олефиренко, ялта, янина павленко
В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РК

В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф Крыма Олефиренко

Сергей Олефиренко и Янина Павленко
Сергей Олефиренко и Янина Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Ялте депутаты согласовали назначение Сергея Олефиренко на пост первого замглавы города. Об этом сообщила в четверг мэр курорта Янина Павленко.
"Новое кадровое назначение. Депутаты Ялтинского городского совета согласовали кандидатуру Сергея Сергеевича Олефиренко на должность еще одного моего первого заместителя. Команду администрации решено усилить по поручению Главы Республики", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
Сергей Олефиренко – коренной ялтинец, заслуженный врач Республики Крым. Трудовой путь начинал врачом скорой помощи, последние семь лет занимал руководящие должности в Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи. В последние годы являлся директором центра медицины катастроф.
Ранее в четверг первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Баннов отправился в зону специальной военной операции.
