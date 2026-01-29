https://crimea.ria.ru/20260129/v-yalte-pervym-zamestitelem-mera-stanet-glava-tsentra-meditsiny-katastrof-rk-1152793188.html
В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РК
В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РК - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РК
В Ялте депутаты согласовали назначение Сергея Олефиренко на пост первого замглавы города. Об этом сообщила в четверг мэр курорта Янина Павленко. РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T17:40
2026-01-29T17:40
2026-01-29T17:40
крым
новости крыма
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
сергей олефиренко
ялта
янина павленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152792861_0:0:1056:594_1920x0_80_0_0_daa8b995b4fd17aac8ba1b050797905b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Ялте депутаты согласовали назначение Сергея Олефиренко на пост первого замглавы города. Об этом сообщила в четверг мэр курорта Янина Павленко.Сергей Олефиренко – коренной ялтинец, заслуженный врач Республики Крым. Трудовой путь начинал врачом скорой помощи, последние семь лет занимал руководящие должности в Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи. В последние годы являлся директором центра медицины катастроф. Ранее в четверг первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Баннов отправился в зону специальной военной операции. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В правительстве Крыма грядут кадровые измененияВ правительстве Севастополя произошли кадровые перестановкиВ Крыму сменился руководитель регионального отделения "Движения первых"
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152792861_111:0:947:627_1920x0_80_0_0_7a0049db90894d3f3bfafbb9ba480537.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, сергей олефиренко, ялта, янина павленко
В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РК
В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф Крыма Олефиренко